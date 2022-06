Test: Roborock S7 MaxV Ultra

(opens in new tab)

Roborock S7 MaxV Ultra er en kraftig robostøvsuger, som ved siden av å gjøre en glimrende jobb med selve støvsugingen, også kan både moppe gulv grundig og tømme både støv og vann automatisk i den tilhørende basestasjonen. Da gjør det ikke så mye at stasjonen er veldig stor og ruvende. S7 MaxV Ultra har også en rekke smarte finesser, inkludert et innebygget kamera som lar deg se hva roboten gjør, og ekstremt smart navigering som sikrer at den svært sjeldent kjører seg fast. Det eneste negative vi egentlig har å trekke frem, ved siden av den store basestasjonen og at selv roboten er høyere enn mange andre, er at prisen er rimelig stiv.

Kort oppsummert

Roborock er kanskje ikke et fullt så etablert navn som konkurrenten iRobot, men med S7 MaxV Ultra viser selskapet at de kan konkurrere med de beste både når det gjelder grunnleggende funksjonalitet som effektiv støvsuging og smarte finesser og avanserte løsninger.

Faktisk byr S7 MaxV Ultra på den mest automatiserte rengjøringsløsningen vi har testet til nå. Ved siden av vanlig støvsuging, vasker denne roboten nemlig også gulvene dine grundig med mopp, og den tømmer ikke minst både støv og skittent vann i tillegg til å vaske moppen når den returnerer til basestasjonen

S7 MaxV Ultra byr også på ekstremt god navigering som gjør bruk av både LIDAR og et innebygget kamera, og det sikrer at den kommer seg rundt over alt uten å sette seg fast. I tillegg gjør kameraet at du via appen faktisk kan følge med på hva som skjer hjemme mens roboten jobber, og du kan til og med snakke med de som er hjemme via innebygget mikrofon og høyttaler.

Det er ikke til å komme unna at 13.590 kroner er veldig mye penger for en robotstøvsuger, men hvis du tenker at den ekstra funksjonaliteten og automatikken er fristende og at prisen ikke er noen hindring, så får du veldig mye for pengene her.

S7 MaxV Ultra her et nøytralt design som ikke gjør for mye ut av seg. (Image credit: Truls Steinung)

Pris og tilgjengelighet

Det er like greit å bare få nevnt det med en gang – Roborock S7 MaxV Ultra koster hele 13.590 kroner, noe som er en rimelig stiv pris for en robotstøvsuger. Samtidig ligger den på høyde med toppmodellen S9+ fra konkurrenten iRobot, og sistnevnte har ikke innebygget moppefunksjon. Dermed får du faktisk mer for pengene her.

Synes du prisen blir for litt for stiv, skal du også vite at du kan gå for S7 MaxV+ som byr på mye av det samme støvsugermessig, men denne modellen kommer med en enklere basestasjon som kun tømmer stuvsugeren for støv. Dermed må du selv bytte vann i støvsugerens vanntank manuelt.

Design

Fem støvsugernivåer, tre skrubbenivåer

Innebygger kamera og LIDAR

Roborock S7 MaxV Ultra er altså Roborocks nyeste toppmodell, og den byr på finesser som få andre kan måle seg med. Ved siden av å støvsuge kan den nemlig også moppe gulvene dine, og selv om dette i seg selv ikke er en ny idé for robotstøvsugere, så løser den det på en mye mer praktisk måte enn mange andre.

Den har nemlig også en basestasjon som ikke bare samler opp støvet fra støvsugeren – den vasker også moppen, og samler opp brukt vann helt automatisk. Det eneste du må gjøre er å tømme ut det skitne vannet når tanken er full, og fylle på med nytt, rent vann. Støvet blir på sin side samlet i en tradisjonell støvsugerpose i basestasjonen, og denne må altså byttes når den er full.

Selve støvsugeren har et design som ligner mange andre robotstøvsugere på markedet, med en rund form og en børste som hjelper til å sope støv inn mot rullen på undersiden som sammen med luftsug trekker støv inn i beholderen.

Fronten av S7 MaxV Ultra er utstyrt med et kamera som lar deg se hva den driver med. (Image credit: Truls Steinung)

S7 MaxV er utstyrt med både LIDAR-sensor og kamera, og disse brukes til å kartlegge rommet og navigere forbi hindringer. I tillegg kan du også få tilgang til kameraet via den tilhørende appen, slik at du for eksempel kan sjekke hva som foregår hjemme mens støvsugeren jobber.

På oversiden av støvsugeren finner du tre betjeningsknapper som lar deg stoppe og starte det aktive programmet, starte spot-rengjøring og sende støvsugeren tilbake til ladestasjonen. I tillegg har den en LED-stripe som lyser hvitt når den støvsuger, blått når den mopper og grønt når den lader.

Vår testutgave av S7 MaxV gjør altså det meste selv, men det er også mulig å kjøpe denne støvsugermodellen uten den avanserte basestasjonen, og da kan man eventuelt tømme støvbeholderen og vannbeholderen manuelt. Disse fjernes og settes inn veldig enkelt.

S7 MaxV Ultra byr på fem ulike nivåer av sugekraft mens den støvsuger, og tre ulike skrubbeintensiteter når den mopper. I tillegg har den også de tre ulike rengjøringsmodusene «Mop», «Vacuum» og «Vac & Mop».

Basestasjonen er altså veldig imponerende med alle de ekstra finessene få andre robotstøvsugere kan by på, men det må også sies at den er veldig stor. Den tar opp ganske mye plass på gulvet, og den blir helt klart lagt merke til.

Det er også verdt å merke seg at selve støvsugeren er noe høyere enn mange andre modeller på markedet, og det kan gjøre at den får problemer med å komme seg frem under lave møbler og lignende.

Ved siden av å lade S7 MaxV Ultra, så tar basestasjonen seg også av skylling av moppen, tømming av støv og tømming og fylling av vann helt automatisk. (Image credit: Truls Steinung)

Ytelse

Høy sugekraft

Kan både moppe og støvsuge

Tømmer seg selv

Oppsettet av Roborock S7 MaxV Ultra gikk raskt og enkelt. Selve basen er klar på sekunder, og krever bare at du plugger i strøm, fjerner litt skumplast og kobler på "rampen" støvsugeren kjører opp på.

Deretter setter man støvsugeren på plass, og tilkoblingen til Roborock-appen går også veldig enkelt med gode instruksjoner som er enkle å følge. Dermed kom vi raskt i gang med rengjøringen, og det er imponerende hvor problemfritt og automatisk alt foregår.

Roboten gjør for det første en glimrende jobb med å samle opp alt av støv, hår og smuler uten at vi noen gang opplevde at børsten kjørte seg fast eller at den trengte hjelp på noen måte. Den justerer også automatisk sugekraft etter forholdene, og den skrur dermed opp kraften på tepper og demper den igjen på harde gulv.

Den gjør også en glimrende jobb med å navigere seg forbi alle slags hindringer, og det er tydelig at den drar nytt av AI-funksjoner for å få til dette. I appen kan du nemlig se et detaljert kart over rommet etter bare én rengjøringsrunde, og der ser du hvordan den har resonert seg frem til hvor sofaen står, hvor TV-en står og hvor spisebordet med stoler står. Det er nesten litt skremmende hvor nøyaktig den er, men det viser i hvert fall at den gjør en grundig jobb.

Moppen er festet på undersiden på en plate som heves opp og ned etter behov. (Image credit: Truls Steinung)

Når det kommer til mopping så lot vi oss også imponere, og mye av grunnen til det er nok at den i motsetning til mange andre robotstøvsugere som bare drar en våt mop rundt på gulvet, faktisk skrubber mens den kjører. Dermed fjerner den selv størknede flekker som krever ekstra innsats. Ikke minst er det positivt at den automatisk løfter moppen på tepper så man slipper at det blir vått overalt.

Det er også positivt at S7 MaxV er imponerende stille mens den jobber. Det gjelder naturlig nok spesielt når den støvsuger harde gulv, men også når den skrur opp sugekraften så er den ikke plagsomt bråkete.

Det skal imidlertid sier at den bråker en del når den besøker basestasjonen for å tømme støv. Da skrur den nemlig opp trykket på full kraft for å tømme beholderen, og det høres. Samtidig er det også verdt å nevne at den er relativt pratsom, og du blir informert om det meste den foretar seg med stemmebeskjeder. Dette kan heldigvis deaktiveres om du ønsker det, og i appen kan du også aktivere en stillemodus som sikrer at du ikke forstyrres av skravling på ukurante tider av døgnet.

Som nevnt tidligere gjør det innebygde kameraet at du kan følge med på hva roboten ser til en hver tid i appen, og det er fascinerende å følge med på rengjøringen mens du ikke er hjemme. Samtidig har den også innebygget mikrofon så du for eksempel kan snakke med ungene dine eller roe ned kjæledyr som er hjemme alene.

Støvbeholderen kan også tømmes manuelt. (Image credit: Truls Steinung)

App

Enkel å bruke

Integrert med Google Assistant og Alexa

Roborock-appen er enkel å bruke, og så fort alt er koblet opp så er det bare å trykke på "Clean" i appen for å starte opp. Utover det er det enkelt å bytte rengjøringsmodus og justere sugekraft og skrubbeintensitet.

I kartet som vi allerede har nevnt, kan du dele opp huset i ulike rom og soner, og appen lar deg tilordne ulike rengjøringsoppgaver til hver av disse med ulike innstillinger. På den måten kan den for eksempel moppe kjøkkenet ekstra godt, mens teppene i stua blir støvsuget ekstra grundig.

De som har iPhone 12 eller nyere, får i tillegg til alt dette også tilgang til en ekstra funksjon som går ut på å ta bilder av bestemte detaljer som møbler og gulver i huset ditt, og bruke disse til å instruere roboten om å rengjøre bestemte steder. Dette er en ekstra finesse som kan være nyttig, men det er ikke noe stort tap om du går glipp av dette. S7 MaxV Ultra er er enn smart nok uansett.

Støtte for Alexa og Google Assistant gjør også at du kan kontrollere S7 MaxV kun ved hjelp av stemmen.

Basestasjonen er utstyrt med en tradisjonell støvsugerpose som må byttes når den er full. (Image credit: Truls Steinung)

Batterilevetid

Batteriet varer i opptil 180 minutter mellom hver lading

Den bruker 4 timer på en full opplading

Batterinivået er godt synlig i appen

Ifølge Roborock skal batteriet vare i opptil 180 minutter mellom hver lading, men det skal sies at det er i stillemodus. Når den jobber på full kraft så viser det seg at den holder det gående i rundt 75 minutter før den må tilbake for å lade.

Dette er imidlertid mer enn nok til å rengjøre en stor stue og et kjøkken uten problemer. Samtidig skal du også vite at den helt fint kan ta en pause i rengjøringen for å lade, før den fortsetter der den slapp.

S7 MaxV Ultra bruker fire timer på å lade seg opp fra tom til 100 prosent batteri, noe Roborock hevder er 30 prosent raskere enn de enklere basestasjonene fra samme produsent.

Bør jeg kjøpe Roborock S7 MaxV Ultra?

Basestasjonen er stor og ruvende, men med tanke på all funksjonaliteten den byr på så er det egentlig helt greit. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha både støvsuging og mopping i ett

Roborock S7 MaxV Ultra både støvsuger og mopper, og den automatiske rensingen og tømmingen fungerer glimrende i praksis.

... du vil at rengjøringen skal gå helt automatisk

Ikke bare tømmer den støvbeholderen selv, men den vasker også moppen og tømmer det skitne vannet i en egen beholder.

... du vil ha en stillegående robotstøvsuger

Roborock S7 MaxV Ultra er blant de mest stillegående robotstøvsugerne vi har testet, og det gjelder både når den er i stillemodus og på full kraft.

Ikke kjøp den hvis ..

... du har trangt budsjett

Med en pris i norske butikker på 13.590 kroner, er ikke dette den rette robotstøvsugeren for alle. Er ikke prisen noe problem, får du likevel mye for pengene.

... du ikke vil ha løpende kostnader

Basestasjonen inneholder en tradisjonell støvsugerpose som må byttes ut når den er full, og du vil dermed ha løpende utgifter til slike over tid. Hvis dette ikke er aktuelt for deg, må du se etter andre alternativer.

Først testet: juni 2022