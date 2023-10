Sony kommer med en ny og mindre PlayStation 5 i november

Sony har nettopp avduket en helt ny, slankere versjon av PlayStation 5 og PlayStation 5 Digital Edition som kommer i salg i november.

Nyheten om en ny PS5-modell har blitt avslørt i et overraskelsesinnlegg på den offisielle PlayStation-bloggen. Den er beregnet som en erstatning for begge eksisterende versjoner av PS5. Det nye designet byr på en haug med ettertraktede funksjoner som Sony sier vil «dekke de foranderlige behovene til gamerne».

Den mest åpenbare endringen er den sterkt reduserte størrelsen, som minsker volumet på konsollen med mer enn 30 %. Dette er praktisk for deg som ikke var spesielt glad i det forrige designets tendens til å sluke stor plass i stua. Dette kommer sammen med en vektreduksjon på 24 % og 18 % sammenlignet med henholdsvis forrige PS5 og PS5 Digital Edition.

Den andre store funksjonen er tillegget av en valgfri Ultra HD Blu-ray Disc Drive – som kan fjernes eller legges til konsollen din. Denne vil være tilgjengelig enten som en pakke sammen med konsollen for 550 euro eller separat for 450 euro. Velger du å kjøpe den litt rimeligere PS5 Digital Edition, kan du velge å kjøpe Ultra HD Blu-Ray Disc Drive til konsollen din senere. Den selges separat for 120 euro.

Konsollens stativ har også blitt redesignet og vil ikke lenger være inkludert i pakken ved kjøp. I stedet vil det være tilgjengelig å kjøpe separat for 30 euro. Det er kompatibelt med begge modellene.

Lanseres i USA først

Den nye PS5-modellen vil komme på markedet i USA først og vil som tidligere nevnt bli tilgjengelig en gang i november. Etter lanseringen i USA starter en global utrulling, men eksakte datoer og priser som gjelder for Norge og resten av Europa er fortsatt uklare. Vi oppdaterer dere lesere så snart vi hører noe mer om dette.