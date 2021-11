Slik kan du unngå å bli svindlet av årets Black Friday-tilbud

Nå nærmer Black Friday og Cyber Monday seg med stormskritt. Den store ståheien rundt disse shoppingdagene gir inntrykk av at alle tilbud er verdt å springe til butikken for. De ulike forhandlerne hevder at prisene er kuttet til historisk lave priser kun denne ene dagen. Men det er ikke alltid tilfelle, og du vil helst unngå å bli svindlet.

Tvert imot øker mange forhandlere prisene før Black Friday, for deretter å kunne senke dem markant på den store dagen. Her får du våre tips til hvordan du kan unngå å bli lurt på årets største shoppingdag.

Det er blitt en vanlig praksis at nordmenn saumfarer nettbutikker og butikker i jakten på de beste tilbudene. Store deler av handelen foregår på nettet, så tilbudene blir enda lettere å finne. Men da er også sjansen desto større for å bli svindlet.

I år faller Black Friday på 26. november. Det blir en like stor begivenhet som i fjor, om ikke desto større. Endelig får vi lov til å bevege oss mer utendørs, og det kommer til å bli trangere i de fysiske butikkene som hiver ut de beste tilbudene.

Mange forhandlere annonserer sine doorbuster deals (tilbud som er så gode at kundene nærmest løper ned dørene – eller nettsidene) med avslag på 25 %, 50 % og 75 %. Men i det enorme mylderet av tusenvis av nedsatte priser, er det ikke alltid like lett å vite hva som er et virkelig godt tilbud.

Vi i TechRadar vil komme deg til unnsetning slik at du kan finne de beste tilbudene uten å bli lurt. Vi publiserer kontinuerlig de nyeste tilbudene, så du umiddelbart får vite om de virkelige røverkjøpene.

Vi vil også dele noen tips om hvordan du kan unngå å bli svindlet under Black Friday-salget. I tillegg finner du litt generell informasjon om den store handledagen.

Unngå å bli svindlet, finn de beste tilbudene her:

Her finner du alle tilbudene for årets Black Friday

Kan du stole på at Black Friday og Cyber Monday har ekte tilbud?

Vanligvis er svaret ja, det har de. Rabattene er enkelte ganger forhandlet frem i forkant sammen med leverandørene, og det betyr at de ikke er så spontane som man kanskje skulle tro.

Du vil alltid finne både røverkjøp, rabatterte lagervarer og merkevarer som plutselig blir tilgjengelig på en dag som Black Friday og Cyber Monday. Flere forhandlere har hentet frem varer som de har holdt av spesifikt til denne dagen. Og prisene vil ha variert såpass mye i årets løp at det er vanskelig for vanlige forbrukere å henge med i svingene på hva som er tilbud og ikke. Dermed er det også vanskelig å vite om man gjør et godt kjøp eller ikke.

Hold derfor øynene åpne

Bruk gjerne prissammenligningssider til å sjekke hvordan prisen på et bestemt produkt har utviklet seg over tid. Da vil du fort finne ut om prisen på et produkt ble satt opp i forkant av Black Friday, slik at tilbudene som fremmes under kampanjen ser bedre ut enn det egentlig er.

Handle kun fra seriøse nettbutikker

Det er også viktig å holde seg til seriøse nettbutikker. Forbrukerrådet har en liste over nettbutikker som du bør styre unna, og denne kan du gjerne sjekke om du kommer til en nettbutikk som virker mistenkelig.

Hold deg oppdatert på ekte tilbud

Ikke minst er det lurt å følge tilbudene våres for Black Friday og Cyber Monday. Her hos TechRadar får du servert tilbud du kan stole på, og vi har fått tildelt prisene rett fra butikkene så du får de ikke ferskere enn dette.

Og så lenge du klarer å unngå lure-tilbudene, kan du gjøre noen skikkelig gode kjøp. I fjor fikk vi blant annet noen virkelig skikkelig gode tilbud på iPhone, SmartWatch og laptoper i tillegg til tonnevis av andre potensielle julegaver.

Kan TechRadar vise de beste tilbudene fra Black Friday og Cyber Monday?

På vår Black Friday 2021-side lister vi opp de beste tilbudene for deg. Vi forteller deg hvilke tilbud det er verdt å hive seg på. Uansett om det er Apple Airpods, Nintendo Switch eller Bose NCH 700 du er på jakt etter, kommer du til å finne de aller beste tilbudene her.

Vår Cyber Monday 2021-side holder deg også oppdatert på alle tilbudene som kommer ut førstkommende mandag etter Black Friday.

Alle våre skribenter sitter klare, og vil gjennom hele salgsperioden holde et kritisk blikk for å gjennomsøke alle tilbudsvarene i butikkene og presentere de beste funnene til deg. Så følg med på artiklene våre for å lese om de aller ferskeste tilbudene som blir fortløpende oppdatert.

Direktelinker til forhandlerne som vanligvis har Black Friday-kampanjer:

Våre handletips til Black Friday

Prioriter: Ikke kast deg over første og beste tilbud uten å ha lagt en plan. Tenk over hva du virkelig trenger og inderlig ønsker deg. Det er kanskje noen julegaver som må kjøpes inn? Eller kanskje du har en bestemt dings hjemme som virkelig behøver oppgradering? Det kan også være at det er flere smådingser du kommer til å trenge i løpet av året, eller kanskje det er en ny modell du har gått og siklet på en stund.

Lag deg et budsjett: Det er fort gjort å handle alt på kreditt eller faktura, men da kan du få en skikkelig smell i etterkant av handleuken. Sjekk hvor mye penger du har tilgjengelig, og tenk over hvor mye du faktisk vil bruke.

Ikke betal mer enn du må: for hver vare du skal kjøpe, er det lurt å bestemme deg på forhånd for hvor mye du er villig til å betale for den. Skal du for eksempel kjøpe deg en ny 60-tommers TV med 4K, kan du sette et tak på 10 000 kroner og forsøke å finne et tilbud som ligger lavere enn dette

Sjekk på nettet: det er på nettet du finner de beste tilbudene i våre dager. Ikke løp ut til en butikk for å kjøpe en vare til en fantastisk pris uten å ha sjekket at denne varen ikke selges enda billigere på nettet. Mange forhandlere lover deg også en prismatch, slik at hvis du oppdager at varen selges billigere et annet sted, kan butikken du er i tilby deg varen for den samme prisen.

Tenk funksjoner, ikke modell! Ikke vent på at et bestemt produkt skal komme på tilbud. Det finnes ingen garantier for at det kommer til å skje. Let heller etter et lignende produkt med akkurat de funksjonene du er ute etter.

Andre bidragsytere på artikkelen: Geir Tandberg Steigan og Amanda Westberg