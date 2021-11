Cyber Monday-tilbud 2021

ÅRETS BESTE BLACK FRIDAY-TILBUD Våre skribenter holder et våkent øye med årets Black Friday-rabatter for å finne de mest prisgunstige produktene.. Aktuelle tilbud på populære produkter:

Nå er det under to uker til årets Cyber Monday-tilbud setter inn. Det betyr naturligvis ikke at du må vente på å gjøre et kupp til det offisielle Cyber Monday-salget finner sted 29. november. Det finnes allerede mange gode tilbud der ute.

Tre dager tidligere utspiller nemlig årets store salgsfest Black Friday 2021 seg, og mange forhandlere har allerede satt ned prisen på en lang rekke varer. Vi har gjort det enkelt for deg å finne frem til dagens beste tilbud på et utvalg varer i boksen inntil teksten.

Hvorfor kommer årets tilbud så tidlig? Det skyldes i stor grad at produksjonstakten og de følgende leveringstidene er blitt påvirket av coronapandemien. Forhandlerne forsøker dermed å begrense eventuelle forsinkelser ved å spre tilbudene over en lengre tidsperiode. Dermed vil det dukke opp mange gode Cyber Monday-tilbud i god tid før selve dagen.

Merk av denne artikkelen slik at du enkelt kan komme tilbake og sjekke de nyeste tilbudene regelmessig. Vi vil oppdatere denne siden regelmessig frem til Cyber Monday.

Dagens beste Cyber Monday-tilbud

Nedenfor finner du tidlige Cyber Monday- og Black Friday-tilbud innenfor det som vanligvis er salgsfestens mest populære produktkategorier:

Cyber Monday-tilbud: vanlige spørsmål

Når er Cyber Monday 2021? Cyber Monday faller på 29. november 2021, altså tre dager etter Black Friday. Vi vil få se rikelig med tilbud før vi kommer så langt, særlig ettersom forhandlerne har begynt å senke prisene sine langt tidligere enn før. Mange butikker har dessuten sluttet å gjøre et opphold mellom Black Friday og Cyber Monday, slik at vi i realiteten har fått en Black Weekend med kontinuerlige rabatter hele helgen. Vi må legge til at Cyber Monday ofte byr på en ny bølge med spennende priskutt. Det kan også hende at enkelte forhandlere velger å kjøre et «Cyber Week»-salg – men hvis du kommer over et tilbud du virkelig ønsker å slå til på, er det ingen grunn til å nøle.

Er Cyber Monday større enn Black Friday? Forhandlerne omsatte faktisk for mer penger Cyber Monday enn de gjorde på Black Friday i fjor, skal man tro analytikerne hos Adobe. Dette skyldes trolig den «siste sjanse-følelsen» mange kan få ved slutten av en salgsperiode, slik at de gjennomfører flere kjøp enn de egentlig hadde tenkt. Husk å forberede deg i forkant av salget, slik at du ikke gjør noen forhastede kjøp. De to salgsdagene byr på lignende tilbud, selv om dette kan variere litt i de forskjellige varekategoriene. På Black Friday er det mange tilbud på TV-er, spillkonsoller og kjøkkenutstyr, mens det på Cyber Monday ofte er bedre tilbud på laptoper og klær.

Er Cyber Monday-tilbudene like gode? Forhandlerne åpner oftest salget med populære produkter på Black Friday. De nyeste spillkonsollene og lignende går gjerne kjapt unna (hvis de i det hele tatt dukker opp), mens mange andre tilbudsvarer ikke blir utsolgt. Derfor vil du fremdeles kunne finne Cyber Monday-tilbud til like god pris, eller kanskje enda bedre pris, enn under Black Friday-salget. Merk deg at de globale forsinkelsene har påvirket leveranser av alt fra telefoner til madrasser de seneste månedene. Tommelfingerregelen for årets salg må uansett være å slå til tidlig, og spesielt når det gjelder populære varer.

Cyber Monday-tilbud: hva vi venter oss

Her er noen av de tilbudene vi kan vente oss i forbindelse med Cyber Monday 2021.

Hodetelefoner – tilbud på forskjellige AirPods-modeller, Sony WH-1000xm4 og Galaxy Buds

– tilbud på forskjellige AirPods-modeller, Sony WH-1000xm4 og Galaxy Buds Kameraer – spennende tilbud på kameraer fra Nikon, Sony og Canon

– spennende tilbud på kameraer fra Nikon, Sony og Canon Laptoper – tilbud på MacBook Air, Dell XPS 13 samt Chromebook-modeller

tilbud på MacBook Air, Dell XPS 13 samt Chromebook-modeller Smartklokker – de laveste prisene så langt på Apple Watch 6 og SE

– de laveste prisene så langt på Apple Watch 6 og SE Smarthjemprodukter – billige Amazon Alexa-enheter samt Google Nest

– billige Amazon Alexa-enheter samt Google Nest Spillkonsoler – kanskje ikke PS5/Xbox Series X, men trolig Nintendo Switch

– kanskje ikke PS5/Xbox Series X, men trolig Nintendo Switch Nettbrett – kanskje rekordlave priser på M1 iPad Pro, iPad Air og iPad 10.2

– kanskje rekordlave priser på M1 iPad Pro, iPad Air og iPad 10.2 Telefoner – rabatterte iPhone 11 og 12, Galaxy S21 med mer

– rabatterte iPhone 11 og 12, Galaxy S21 med mer TV – gode tilbud på LG OLED-enheter og Samsung QLED-enheter

Cyber Monday-tilbud: tips og triks

Slik får du årets beste Cyber Monday-tilbud

Vi vil samle årets beste Cyber Monday-tilbud på denne siden. Merk gjerne av siden slik at du enkelt kan komme tilbake og sikre deg godbitene fra salget.

Uansett om du foretrekker å jakte på tilbudene alene eller sammen med oss, har vi noen tips som kan hjelpe deg i jakten på de beste alternativene.

1. Begynn i tide

Akkurat som med Black Friday tre dager tidligere, anbefaler vi deg å begynne i god tid. Av og til kjører forhandlerne kortere kampanjer med begrenset lagerbeholdning, og da gjelder det å være på tå hev. Det er også mulig at mange tilbud videreføres fra Black Friday. Det kan bety at det er lurt å holde et ekstra godt øye med hva som skjer helgen før Cyber Monday.

2. Bestem deg for hva du er ute etter

Vi anbefaler deg å sette opp en handleliste god tid i forkant av Cyber Monday. Hvis du for eksempel er på jakt etter julegaver – skriv gjerne ned forskjellige alternativer. Hvis du skulle trenge en ny TV, bestemmer du deg for et budsjett og hvilke funksjoner du trenger. Dette gjelder naturligvis også andre produkter som laptoper, der spesifikasjonene i høy grad er medbestemmende for hva man til slutt velger.

3. Vær klar for å være litt fleksibel

Det er også viktig å ikke binde seg for sterkt til et bestemt produkt. Det kan hende du vet nøyaktig hvilken datamaskin du er ute etter, men til syvende og sist vet man aldri helt sikkert hvor de beste tilbudene dukker opp. Derfor er det kanskje best å bestemme seg for funksjonalitet og ikke nødvendigvis produkt når du skal slå til på et Cyber Monday-tilbud.

Forhandlere med gode Cyber Monday-tilbud

Det er et godt tips på kikke litt hos ulike forhandlere før salget virkelig tar av, slik at du får oversikt over hvilke produkter som er tilgjengelige. Dermed skaffer du deg et bedre overblikk over hvor du kan finne Cyber Monday-tilbudene når vi kommer så langt som til 29. november.

Her er noen av de forhandlerne som pleier å ha flest (eller best) tilbud i løpet av Black Friday-/Cyber Monday-helgen:

