ICE Black Friday 2022 - beste tilbud og priser

Nå kommer Black Friday-tilbudene, men ice.no (Åpnes i ny fane) startet tidlig i år, og har allerede en rekke varer til nedsatt pris på sine nettsider – perfekt for alle som ønsker å dra nytte av årets største salg.



Fredag den 25. november begynner det offisielle Black Friday (Åpnes i ny fane)-salget. Ice.no tyvstartet dog med noen interessante tilbud allerede på Singles Day (Åpnes i ny fane)

Vi samler årets beste Black Friday-tilbud fra ICE i denne artikkelen, så la gjerne fanen stå oppe, om du ønsker å få med deg aller siste nytt jevnlig. Senere i artikkelen gir vi deg også svar på vanlige spørsmål du måtte ha i tilknytning salget.

Klar til å ta en titt på årets tilbud? Se dagens beste Black Friday-tilbud nedenfor.

ICE Black Friday - beste tilbud og priser

Dagens beste tilbud på mobiltelefoner

Apple

iPhone 13 (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 12 090 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Samsung

Andre merker

OnePlus 10 Pro (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 8 790 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Dagens beste tilbud på hodetelefoner og ørepropper

Dagens beste tilbud på smartklokker og aktivitetsarmbånd

Samsung Galaxy Watch 5 (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 3 590 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane)

Black Friday-tilbud på Apple-produkter

Mange er ute etter rimelige Apple-modeller under Black Friday-salget, og man skal ikke se bort i fra at et og annet Apple-produkt blir satt ned i pris (Åpnes i ny fane) i tiden som kommer. Dette er de seneste prisene på noen av enhetene vi regner med kommer til å gjøre det godt under årets salg:

Black Friday-tilbud fra ICE: Vanlige spørsmål

Når begynner Black Friday-salget hos ICE? Den offisielle salgsdatoen man bør sette en stor rød ring rundt i kalenderen er fredag den 25. november, men det finnes allerede hundrevis av Black Friday-tilbud fra ICE.



Tradisjonelt sett pleier likevel de aller største rabattene (i alle fall på de mest populære produktene) å dukke opp først på den store dagen, selve Black Friday. Går du glipp av fredagssalget har du alltids muligheten til å gjøre flere kupp bare tre dager senere, på Cyber Monday.

Hvilke Black Friday-tilbud kommer til å dukke opp hos ICE? Black Friday-tilbudene fra ICE består gjerne av en stor mengde ulike varer. Her er noen av kategoriene vi vet ICE pleier å være gode på:

Mobiltelefoner (Åpnes i ny fane) : rabatter på en rekke ulike telefoner

: rabatter på en rekke ulike telefoner Mobilabonnement (Åpnes i ny fane) : gode priser og tilbud på telefonabonnement

: gode priser og tilbud på telefonabonnement Mobilt Bredbånd (Åpnes i ny fane) : gode priser og tilbud på mobilt bredbånd

Flere Black Friday-tilbud

