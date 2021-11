Black Friday Cyber Monday beste tilbud PC-komponenter

Årets Black Friday-salg nærmer seg med stormskritt – dette er en særdeles spennende tid for alle som ønsker å oppgradere PC-en sin, eller for de som er ute etter å bygge seg en helt ny rigg. Det finnes allerede rikelig med nedsatte priser på PC-komponenter, men antallet tilbud kommer til å øke betraktelig i tiden rundt Black Friday.



I denne artikkelen samler vi årets beste Black Friday-tilbud på komponenter. Vår guide har noe for alle og enhver, uansett om du ønsker å bygge det gjeveste gaming-monsteret eller om du bare er ute etter litt mer RAM eller et nytt skjermkort.



Husk at årets salg blir noe spesielt, gitt at vi er midt inne i en global komponentmangel. Nær sagt alle industrier har blitt påvirket av pandemien, og gitt at alle sitter hjemme og gamer har etterspørselen også vært tilsvarende. Det vil si at mange nettbutikker sliter med lagerbeholdningen når det gjelder mange produkter. Derfor kan det være ekstra viktig å følge med og være på hugget da de virkelig gode tilbudene dukker opp. Disse kan vare i kort tid før butikkene går tomme. Husk også at komponentmangelen har gjort at det kan være vanskelig å finne for eksempel skjermkort til anbefalt utsalgspris, men ferdigbygde PC-er finnes det fortsatt en del av – også med skjermkort det er vanskelig å få tak i ellers. I enkelte tilfeller kan du få hele PC-er rimeligere enn om du skulle kjøpt skjermkortet som sitter i den for seg selv.



Vi kommer til å oppdatere denne artikkelen fortløpende, så pass på: Ta en titt innom i ny og ne, slik at du får med deg de absolutt beste prisene på komponenter under årets Black Friday-salg.

Black Friday-tilbud på PC-komponenter

Tilbud på skjermkort

GeForce RTX 2080 Super: 17 500 kr GeForce RTX 2080 Super: 17 500 kr 10 799 kr hos Power

Spar 6 700 kr – Det har nærmest vært umulig å få tak i toppkort i det siste, men Power har noen få på lager i Oslo-området, om du kjapper deg.

Tilbud på prosessorer

Intel Core i5-12600K: 3 299 kr Intel Core i5-12600K: 3 299 kr 3 185 kr hos Dustin

Spar 114 kr – Tolvte generasjon Intel Core i5-prosessor med 10 kjerner og turbofrekvens på 4,9 GHz. Svært bra ytelse for pengene, særlig til gaming.

Intel Core i7-11700K: 3 989 kr Intel Core i7-11700K: 3 989 kr 3 599 kr hos Dustin

Spar 390 kr – Toppmodell fra forrige Intel-generasjon med 8 kjerner og turbofrekvens på 5 GHz. Ulåst modell som er enklere å overklokke.

Tilbud på SSD- og HDD-lagring

Kingston XS2000 Portable, 500 GB SSD: 1 190 kr Kingston XS2000 Portable, 500 GB SSD: 1 190 kr 999 kr hos Komplett

Spar 191 kr – Rimelig bærbar SSD-lagring fra Kingston som koples til datamaskinen via USB-C. Hendig størrelse og rask overføring.

WD Black SN850 NVMe 500 GB SSD: 999 kr WD Black SN850 NVMe 500 GB SSD: 999 kr 899 kr hos CDON

Spar 100 kr – En av de aller raskeste M.2-SSD-ene på markedet. Bunnsolid kvalitet fra Western Digital som passer perfekt som systemdisk i en gaming-PC.

Tilbud på skjermer

ASUS TUF Gaming VG27WQ, 27": 3 990 kr ASUS TUF Gaming VG27WQ, 27": 3 990 kr 2 999 kr hos NetOnNet

Spar 991 kr – Knallgod kurvet gamingskjerm fra ASUS med oppdateringsfrekvens på 165 Hz og støtte for AMD FreeSync og DisplayHDR 400. WQHD-oppløsning.



35 990 kr ASUS ROG Swift PG32UQX, 32": 35 990 kr 34 990 kr hos Komplett

Spar 1 000 kr – Luksusskjerm som koster litt mindre enn vanlig hos Komplett nå, med følg med under Black Friday! Denne var nylig nede i 11 995 kroner. Kan bli råbillig.

Lenovo C24-25, 23,8": 1 799 kr Lenovo C24-25, 23,8": 1 799 kr 899 kr hos Elkjøp

Spar 900 kr – En stilren kontorskjerm fra Lenovo med en oppløsning på 1920 x 1080. Med 75 Hz oppdateringsfrekvens fungerer den også helt fint til gaming.

Tilbud på tilbehør

2 899 kr Piranha Attack RGB, gamingstol: 2 899 kr 1 799 kr hos Elkjøp

Spara 1100 kr – Stødig gamingstol med RGB-lys og justerbare armlener i metall og pustende syntetisk skinn. Klasse 4 gassheis som takler opptil 150 kg.

Arozzi Inizio PU, gamingstol: 1 995 kr Arozzi Inizio PU, gamingstol: 1 995 kr 1 589 kr hos Elkjøp

Spar 406 kr – Rimelig modell fra Arozzi som nå er enda rimeligere enn til vanlig. Har støtte både for korsrygg og nakke og justerbare armlener.

Corsair K65 RGB Mini, gamingtastatur: 1 090 kr Corsair K65 RGB Mini, gamingtastatur: 1 090 kr 888 kr hos Elkjøp

Spar 202 kr – Søtt lite tastatur fra Corsair med mekaniske Cherry Red-brytere og justerbare RGB-lys. 60 %-modell som får plass omtrent hvor det måtte være.

QPAD DX 80, gamingmus: 477 kr QPAD DX 80, gamingmus: 477 kr 239 kr hos Komplett

Spar 238 kr – En av de rimeligste gamingmusene på markedet er nå enda rimeligere. 8000 DPI, PMW 3325-sensor og integrert DPI-knapp.

Tilbud på ferdigbygget og øvrig maskinvare

HP Pavilion TG01-2827no: 13 995 kr HP Pavilion TG01-2827no: 13 995 kr 11 445 kr hos Elkjøp

Spar 2 550 kr – Stasjonær gaming-PC fra HP med AMD Ryzen 5 5600G-prosessor, 16 GB RAM og Nvidia GeForce RTX 3060-skjermkort. Takler de alle fleste spill på markedet.

Cryorig H7, CPU-kjøler: 479 kr Cryorig H7, CPU-kjøler: 479 kr 399 kr hos Proshop

Spar 80 kr – Stillegående prosessorkjøler som kun produserer støy på 25 dBA. Passer blant annet til AM4-sokkelen (de seneste AMD-prosessorene.)

Tilbud på minne

Corsair Vengeance LPX DDR4-4266, 16 GB: 2 875kr Corsair Vengeance LPX DDR4-4266, 16 GB: 2 875kr 2 105 kr hos Proshop

Spar 770 kr – Svært raskt DDR4-minne med CL-timing på 19. 2x 8 GB for bruk av doble minnekanaler. Støtter XMP 2.0-profil på 4266 Mhz.

G.Skill TridentZ Neo DDR4-3600, 16 GB: 2 460 kr G.Skill TridentZ Neo DDR4-3600, 16 GB: 2 460 kr 2 272 kr hos Proshop

Spar 188 kr – CL14-RAM med de legendariske Samsung b-die-brikkene. Særdeles overklokkingsvennlige med knalltette timings. For kjennere. Følg med på prisen nærmere Black Friday.

Tilbud på hovedkort

Gigabyte Z490 Aorus Master: 3 490 kr Gigabyte Z490 Aorus Master: 3 490 kr 2 890 kr hos NetOnNet

Spar 600 kr – Luksushovedkort for LGA 1200-sokkelen med Z490-chipset. Støtter 10. generasjon Intel-prosessorer. Har plass til 2x M.2-SSD-er.

Gigabyte X570 Aorus Pro Wifi: 2 386 kr Gigabyte X570 Aorus Pro Wifi: 2 386 kr 2 098 kr hos Deal

Spar 288 kr – X570-basert Mini-ITX-hovedkort fra Gigabyte. Støtter de seneste AMD-prosessorene og kan brukes i svært små kabinetter. Perfekt for stue-PC-en.

Når finner jeg årets beste Black Friday-tilbud på PC-komponenter? Årets Black Friday finner sted den 26. november, og bare et par dager senere får vi Cyber Monday, den 29. november. Det kommer til å renne inn med rabatter under høstens store salgsfest – de største tilbudene kommer dog til å være å finne i løpet av Black Friday-uken (hvilket også innbefatter Cyber Monday.)

Hvordan finner jeg årets beste Black Friday-tilbud på PC-komponenter? Alle de store norske elektronikkjedene og nettbutikkene pleier å ha spesialkampanjer rundt Black Friday – tenker du for eksempel på Komplett, Elkjøp og Power, så er du på rett spor. Den største utfordringen pleier å være å finne frem i tilbudsjungelen når det står på som verst. Det finnes tross alt et enormt antall PC-komponenter på markedet.



Vi kommer til å følge salget med argusøyne, og oppdaterer denne artikkelen kontinuerlig, så følg med på denne siden hvis du vil få med deg de største avslagene på det beste produktene, helt frem til Black Friday og Cyber Monday.

TechRadar gir deg årets beste Black Friday-tilbud

Det kan være langt mer behagelig å handle på nett enn å driste seg ut når det er salg, og dermed måtte slåss med overivrige tilbudsjegere på den lokale TV-butikken under Black Friday, men det betyr ikke nødvendigvis at å handle i nettbutikker ikke innebærer å sitte rolig og tvinne tomlene. Årets store salgbegivenhet inneholder tusenvis av tilbud, men ofte er det snakk om produkter som blir utsolgt i en rasende fart.



Vi hjelper deg med å komme deg gjennom årets Black Friday ved å holde denne artikkelen kontinuerlig oppdatert gjennom hele november. Kom tilbake med jevne mellomrom, slik at du ikke går glipp av de beste tilbudene på PC-komponenter.