Black Friday 2021: tilbud på kameraer

Black Friday er vanligvis en ypperlig anledning til å skaffe seg et nytt kamera, uansett om du er på jakt etter et systemkamera eller en GoPro. Men når kommer årets beste Black Friday-tilbud på kameraer? Hva kan du vente deg? I denne guiden finner du alt du trenger å vite.

Black Friday 2021 faller på 26. november, men vi venter oss at rabattene sparkes i gang god tid i forveien. Flere av forhandlere kommer nok til å senke prisene på kameraer tidlig. Vi vil følge prisutviklingen nedenfor.

Årets beste rabatter kommer først når vi nærmer oss Black Friday. Den globale komponentmangelen påvirker imidlertid produksjonen. Det har medført at selskaper som Sony har advart om forsinkelser for eldre modeller som Sony A6400 og Sony A6100 i enkelte regioner. Det er ennå uklart hvordan dette vil påvirke årets Black Friday-tilbud på kameraer.

Vi oppdaterer denne artikkelen fortløpende – og så snart det kommer flere Black Friday-tilbud på kameraer – slik at du ikke går glipp av noe.

Dagens beste tilbud på kameraer

Årets beste Black Friday-tilbud på kameraer begynner nok virkelig å gjøre seg gjeldende fra midten av november. De største prisavslagene inntreffer vanligvis på selve Black Friday, så det gjelder å være klar når de interessante tilbudene dukker opp.

Du kan allerede nå finne Black Friday-tilbud på kameraer hos forhandlere som Elkjøp, Komplett og Power. Ta en titt, selv om produktet du er ute etter ikke ennå er på salg – det gjør det enklere å finne ut hvor gode tilbudene som eventuelt kommer blir.

Tidlige Black Friday-tilbud på kameraer

Image Olympus M.Zuiko Digital 30/3.5 ED Macro: 487,- hos Power

Dette 30 mm makroobjektivet fra Olympus må du vanligvis ut med rundt 2500 kroner for. Dette primærobjektivet gir en intens bildeforstørrelse på opptil 1,25 x (2,5 x*). View Deal

Image Polaroid Now analogkamera: 1099,- 949,- hos Elkjøp

Spar 150,- | Ta bilder av høy kvalitet med Polaroid Now analogkamera som kan skilte med nytt autofokus og dobbelteksponering for skarpere bilder. View Deal

Black Friday-tilbud på kameraer: vanlige spørsmål

Når begynner årets Black Friday-tilbud på kameraer? Black Friday faller i år på 26. november, men vi tror at årets Black Friday-tilbud på kameraer begynner litt tidligere. Det som ble innført som en stor tilbudsdag, har de seneste årene strukket seg ut til en lengre periode. Det har tatt bort litt av stresset rundt selve dagen. I fjor dukket det opp rabatter allerede i oktober – og mange av de beste tilbudene dukket opp allerede uken før Black Friday. Hvis du av en eller annen grunn skulle gå glipp av Black Friday, får du en ny sjanse tre dager etter – på Cyber Monday. Dessuten vil nok romjulssalget også by på spennende tilbud.

Hvilke kameraer kommer på tilbud i forbindelse med Black Friday 2021?

Det er bortimot umulig å si hvilke kameraer som vil få de største rabattene under Black Friday, men vi kan likevel gjøre oss noen kvalifiserte gjetninger på bakgrunn av fjorårets salg – om hvilke modeller som kan stå for tur.

Fjorårets største kupp var speilløse kameraer i mellomsjiktet, som for eksempel Nikon Z50, Canon EOS M50 og Fujifilm X-T200. Med tanke på at EOS M50 har fått en oppfølger i EOS M50 Mark II, kan det meget vel dukke opp på tilbud i forbindelse med årets Black Friday-salg. Hold også øynene åpne for Olympus OM-D E-M10 Mark IV og Mark III.

Hvis du er på jakt etter et prisgunstig actionkamera, kommer det ofte gode priser på eldre GoPro-modeller i forbindelse med Black Friday. Ofte kan det dukke opp pakketilbud på eldre GoPro-modeller i forbindelse med Black Friday, slik at du får ekstra tilbehør, som for eksempel stativer eller batterier. Hvis du vil ha deg en ikke altfor gammel GoPro-modell med 4K-video til en relativt rimelig penge, kan du for eksempel se etter en GoPro Hero 7 Silver.

(Image credit: Future)

Lengre ned på prisskalaen finner vi direktekameraer. Du kan regne med at det dukker opp ett og annet tilbud på slike kameraer – og de fungerer dessuten utmerket som julegaver. Til og med nyere modeller som Fujifilm Instax Mini 11 var nede på rekordlave priser under fjorårets salg.

Men hvordan ser dette ut i den motsatte enden av prisskalaen, der vi finner markedets normalt sett dyreste kameraer? I fjor så vi at prisen på enkelte kameraer, som for eksempel Fujifilm GFX 50R, i enkelte markeder fikk en så stor prisjustering som 10 000 kroner. Dessuten kunne man spare flere tusen på utvalgte objektiver.

Man fant også rabatter på systemkameraer som Canon EOS Rebel T6/EOS 1300D og kompaktkameraer som Sony ZV-1 og Sony RX100-serien.

Hvis du trenger et reisekamera, kan eldre versjoner som RX100 Mark III eller IV være gode alternativer til Black Friday.

Er Black Friday den beste anledningen for kjøp av kamera? Black Friday er en utmerket anledning til å kjøpe et kamera, men tilbudene er ikke alltid like gode som de kan virke. Og her kommer vi inn i bildet. I enkelte tilfeller øker forhandlerne prisene på kameraer i forkant av Black Friday, slik at de tilsynelatende kan gi en solid rabatt i forbindelse med selve salget. Du får kanskje likevel varen til rekordlav pris, men rabatten er ikke like stor som den ser ut til. Dette skjer imidlertid ikke så ofte. De største rabattene kommer oftest i form av pakkepriser på kameraer og objektiver eller på eldre modeller som begynner å selges tomt. Med tanke på de speilløse kameraenes voksende popularitet kan det kanskje være gunstig å kjøpe et DSLR-kamera. Dette er ikke lenger de nyeste produktene på markedet, men det er likevel et alternativ som duger i massevis for de fleste. I denne artikkelen løfter vi som vanlig frem de beste Black Friday-tilbudene på kameraer.

(Image credit: Future)

Tips for å kjøpe et kamera under Black Friday

Hvor finner jeg årets beste Black Friday-tilbud på kameraer? Du finner årets beste Black Friday-tilbud på kameraer i denne artikkelen, så det er bare å merke av siden slik at du kan vende tilbake hit med jevne mellomrom. Hvis du gjerne vil sjekke hva som finnes tilgjengelig og danne deg et inntrykk av prisnivået, kan du sjekke ut noen av forhandlerne nedenfor:

Hvordan finner jeg Black Friday-tilbudene på kameraer? Du finner naturligvis årets beste Black Friday-tilbud på kameraer på denne siden. Her tar vi med de beste tilbudene fra flere forhandlere så snart de dukker opp i forkant av Black Friday. Den globale komponentmangelen gjør at det kan bli lang ventetid når du skal kjøpe forbrukerelektronikk under årets salg. Vi anbefaler deg å bestemme deg for hva du er ute etter så tidlig som mulig. Dermed vil du være klar for å slå til når et godt tilbud dukker opp. Det kan også minimere ventetiden. Du kan danne deg et enda grundigere inntrykk av de eksisterende kameramodellene gjennom å lese våre oversikter over de beste kameraene og de beste speilløse kameraene. Slik får du kunnskap til å velge rett modell.

3 kameraer å holde utkikk etter

(Image credit: Future)

Image Fujifilm X-T4: 18 824,- hos ComputerSalg

Et kamera som egner seg for de fleste hobbyfotografer. Vi setter spesielt pris på kameraets ypperlige bildekvalitet og innebygde stabiliseringsfunksjon.

Image Olympus OM-D E-M10 Mark IV: 7497,- hos Japan Photo

Kompakt nybörjarkamera med imponerande bildstabiliserning från Olympus. Perfekt för dig som letar efter en liten, spegellös kamera.

Image Polaroid Go: 1094,- hos Japan Photo

Et direktekamera du kan fange opp alle livets stunder med. Polaroid Go leveres med en innebygget timer og dobbeleksponering, slik at du kan skape variasjon i bildene dine. En morsom julegave!

