Black Friday: hodetelefoner

Black Friday faller i år på 26. november, men det har allerede dukket opp flere spennende rabatter. De beste prisene ramler ofte inn på selve fredagen, men Black Friday-tilbudene på hodetelefoner begynner tidligere og tidligere for hvert år.

Før varte prisavslagene bare i 24 timer, men slik er det ikke lenger. Under pandemien økte nettsalget i følge Adobe Analytics med 50 % i 2020. Det at salget begynner tidligere gjør at flere rekker å få hjem varene til jul.

Hvis du ser et tilbud du liker, er det lurt å slå til med én gang for å unngå eventuelle forsinkelser eller at varen blir utsolgt. Husk at den globale komponentmangelen har gjort at produksjonstakten mange steder er senket.

I denne artikkelen vil vi samle årets beste Black Friday-tilbud på hodetelefoner i denne artikkelen, så det er bare å komme tilbake hit når du gjerne vil orientere deg eller er klar for å handle.