Apple AirPods: Black Friday-tilbud 2021.

Årets Black Friday-tilbud på AirPods er snart her. Vår guide til den store salgsfesten gir deg alle rabattene på AirPods – inkludert de nyeste i forbindelse med Black Friday 2021.

Black Friday faller i år på 26. november, men mange forhandlere senker allerede nå prisene for å lokke til seg forbrukerne. Nedenfor finner du alle de nyeste rabattene og hva du kan vente deg av AirPods-tilbud når Black Friday-salget settes i gang.

I følge Adobe Analytics var AirPods blant fjorårets bestselgende varer, og det skyldtes i stor grad de gunstige prisene på AirPods Pro-modellen. Lanseringen av AirPods 3 burde gi oss noen av de beste tilbudene vi har sett så langt – særlig på AirPods fra 2019 og bestselgeren AirPods Pro.

Nedenfor finner du mer informasjon om årets Black Friday-tilbud på AirPods, inkludert når og hvor du kan slå til for å få best mulig pris. Vi vil oppdatere denne artikkelen fortløpende, så det er lurt å merke av siden slik at du lett kan besøke den med jevne mellomrom.

Dagens beste AirPods-tilbud

Vi har ennå ikke sett noen offisielle Black Friday-tilbud på AirPods, men du kan allerede finn rekordlave priser på noen av Apples ørepropper. De største tilbudene finner du vanligvis i forbindelse med Black Friday, men når det dukker opp gode tilbud, blir det fort utsolgt.

I tilfelle du vil slå kloa i et par nye ørepropper allerede i dag, har vi ført opp noen av de gjeldende tilbudene nedenfor.

Black Friday-tilbud på AirPods: vanlige spørsmål

Når finner jeg Black Friday-tilbud på AirPods? Black Friday inntreffer i år 26. november, men vi får nok se tidlige rabatter allerede i første halvdel av måneden. I fjor bidro pandemien til at forhandlere senket prisene tidligere enn vanlig, noe som ga rekordlave priser på AirPods allerede uken før Black Friday. Det er vanskelig å spå, og særlig om fremtiden, men de største prisavslagene kommer vanligvis mellom Black Friday og Cyber Monday, i det som kalles Black Weekend.

Hvor finner jeg Black Friday-tilbudene på AirPods? Denne oversikten gir deg de beste Black Friday-tilbudene på AirPods, med lave priser fra kjente forhandlere. Kjente forhandlere som Elkjøp, Komplett.no og NetOnNet har ofte gunstige priser på AirPods. Flere av de mindre forhandlerne har opparbeidet seg et godt rykte hos forbrukeren, og kan også slå til med solide rabatter. Apple har vanligvis ikke noen Black Friday-tilbud selv, men det hender at de kan by på et gavekort, et gratisprodukt eller en gratistjeneste ved kjøp av utvalgte produkter.

Hvordan får jeg best mulige Black Friday-tilbud på AirPods?

Ettersom du ikke får noen rabatter hos Apple, må du gå til forhandlerne for å finne årets beste Black Friday-tilbud på AirPods. Store forhandlere som Elkjøp, Komplett.no og NetOnNet kan slå til med gunstige prisavslag i forbindelse med Black Friday og Cyber Monday.

I fjor forekom det gode rabatter på AirPods fra 2019 og de bestselgende AirPods Pro – men man måtte slå til fort, for begge lagrene ble fort tomme. Vær forberedt når årets Black Friday-tilbud på AirPods dukker opp!

Hvilke AirPods burde jeg kjøpe?

Det finnes fire forskjellige AirPods-modeller å velge mellom i forbindelse med årets Black Friday-salg: Apple AirPods (2019) med tradisjonell eller trådløs lading, AirPods Pro, de ganske nye AirPods Max og de splitter nye AirPods 3 , som akkurat er kommet på markedet i forkant av Black Friday-salget.

AirPods-modellen fra 2019 er en oppdatert utgave av originalversjonen med en H1-brikke som gir raskere sammenkobling, mer pålitelig tilkobling samt adgang til Siri. Ladeetuiet kan fylles på tradisjonelt (via kabel), eller hvis du vil betale mer også trådløst via en Qi-sertifisert enhet. Dobbeltsjekk hva du kjøper når du kommer over et Black Friday-tilbud – varianten med det trådløse etuiet er vanligvis dyrere.

Den populære modellen AirPods Pro kom på markedet i 2019, og har aktiv støyredusering som stenger støyen ute, samt et oppgradert design.

AirPods Max ble lansert i desember 2020 og er det dyreste AirPods-alternativet. Denne lukkede modellen leveres akkurat som AirPods Pro med aktiv støyreduksjon, en kraftig H1-brikke og gir en forbedret lydopplevelse. AirPods Max har dessuten et unikt design med et pustende tekstilnett og en behagelig ramme i rustfritt stål med polstring.

Det siste tilskuddet på stammen er AirPods 3, som ble lansert i oktober 2021. De byr på romtilpasset lyd, er brukervennlige og har et behagelig og diskret design.

Black Friday-tilbud på AirPods: hva vi venter oss

Black Friday og Cyber Monday er din beste mulighet til å få en rabattert pris på AirPods. Årets store salgsfest byr vanligvis på de største prisavslagene.

Ettersom AirPods 3 er nye på markedet, kan det være en ypperlig mulighet for å sikre seg noen av deres forgjengere til svært gunstige priser, inkludert AirPods (2019) og AirPods Pro. Er man riktig heldig, kan man kanskje komme over noen gunstige introduksjonstilbud på AirPods 3.

Vi vet ikke hvilke Black Friday-rabatter vi kan vente oss i år, men vi regner med at de beste tilbudene vil bli fort utsolgt. Vårt tips? Hvis du ser en pris du liker, er det bare å slå til før det er for sent.

Potensielle Black Friday-tilbud på AirPods

Image Apple AirPods (2019) med trådløst ladeetui: 1849 kr til 1590 kr

AirPods-modellen med trådløst ladeetui kom på markedet for 1849 kroner. Nå får man dem for i overkant av 1700 kroner, og de kan bli enda billigere til Black Friday.

Image Apple AirPods Pro: 2990 kr til 2290 kr

AirPods 3 kom på markedet i tide til Black Friday. Det er en god nyhet for deg som er ute etter et par AirPods Pro. Årets salg burde kunne gjøre denne bestselgende modellen til et utrolig prisgunstig alternativ.

Image Apple AirPods Max: 6990 kr til 4590 kr

Prisen for et par AirPods Max har sunket jevnt og trutt siden lanseringen våren 2021, og den er nå lavere enn noen gang. Vi håper at lanseringen av de nye øreproppene vil sende prisen ytterligere nedover i forbindelse med Black Friday.

Image Apple AirPods 3

AirPods 3 ble lansert i Norge for 1990 kroner, og vi tør ikke helt å håpe på prisavslag i forbindelse med årets Black Friday.

Vi oppdaterer denne artikkelen fortløpende – og så fort det dukker opp mer informasjon om årets Black Friday-tilbud på Apple AirPods. Merk av siden, og kom tilbake med jevne mellomrom, slik at du får med deg alle tilbudene.

