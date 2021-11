Apple Watch: Black Friday-tilbud

Det gjenstår mindre enn fire uker til årets Black Friday-tilbud på Apple Watch, men vi ser allerede at det begynner å røre på seg på tilbudssiden. Det er godt å være forberedt på det dukker opp rabatter på dine favorittmodeller. Derfor har vi satt opp denne oversikten over tilbud på Apple Watch i forbindelse med årets Black Friday.

I år faller Black Friday på den 26. november. Ettersom Apple akkurat har lansert nye Apple Watch 7, venter vi oss rekordlave Black Friday-priser på tidligere Apple Watch-modeller, som for eksempel Apple Watch 6, SE og Apple Watch 3.

I denne artikkelen finner du de nyeste prisene og våre forventninger for hver av modellene, inkludert eventuelle Black Friday-tilbud på Apple Watch 7. Vi avslører også når vi venter å se de første rabattene (hint: det skjer tidligere enn du tror), vi deler våre beste tips og forteller deg hvilke forhandlere som vil ha de beste Apple Watch tilbudene under Black Week og på Black Friday.

Vi oppdaterer som vanlig denne artikkelen helt til Black Friday-helgen («Black Weekend»), så det er bare å kikke innom her for å se de nyeste tilbudene.

Dagens beste Apple Watch-tilbud

Vi må ennå vente noen uker før vi får se Black Friday-tilbudene på Apple Watch, men det har allerede begynt å skje saker og ting. Nedenfor har vi samlet dagens beste priser på Apple Watch, inkludert modellene 7, 6, 3 og SE.

Burde du slå til tidlig? Det er det vanskelig å gi et klart svar på, men Apple Watch er et av de mest populære Black Friday-kjøpene. Det betyr at de ofte blir utsolgt. Hvis du er ute etter en bestemt modell, for eksempel Apple Watch 7 eller SE, i en populær farge, kan det være lurt å handle når salget sparkes i gang, slik at klokken faktisk finnes på lager.

Black Friday-tilbud på Apple Watch: vanlige spørsmål

(Image credit: Pexels)

Når finner jeg Black Friday-tilbud på Apple Watch? Black Friday inntreffer først 26. november, men vi venter oss å se at det dukker opp rabatter allerede. Hvis du vil ha et riktig godt tilbud på Apple Watch, burde du vente til uken før Black Friday. Husk at nyere og mer populære modeller ofte selges ut fort – dermed kan det være lurt å slå til tidlig.

Våre tre beste tips for å kjøpe en Apple Watch på Black Friday

1. Gjør research

Begynn med å tenke på hvilken modell som passer best for dine behov og ditt budsjett. Ta en kjapp titt på våre tester av Apple Watch 7, Apple Watch 6 og Apple Watch SE for å finne ut hvilke fordeler og ulemper de ulike modellene har.

Nå som du vet hvilken modell du er ute etter, anbefaler vi deg å finne en farge du liker. Gå til Elkjøp eller andre forhandlere for å få oversikt over tilgjengelighet og pris. Enkelte farger og modeller, og særlig de mer diskrete variantene, pleier å være populære. Dermed får disse ofte litt høyere pris.

Gjør research slik at du lettere kan avgjøre hvor godt et fremtidig tilbud er.

2. Slå til så fort som mulig

Dette avhenger av hvilken modell du er ute etter, men det er en tommelfingerregel å slå til så snart som mulig. Hvorfor? Black Friday-tilbud på Apple-produkter selges ofte ut raskt, akkurat som under romjulssalget.

Merk deg et enkelte modeller (vanligvis de eldre) og enkelte farger (vanligvis de mer fargeglade) ikke er like populære. Hvis du for eksempel er på jakt etter en eldre modell i rødt eller grønt, vil du trolig finne gode rabatter på selve Black Friday. Hvis du ser etter en populær modell, er det nok lurt å slå til tidlig.

3. Overvåk flere forhandlere

Elkjøp har ofte gode Black Friday-tilbud på Apple Watch, men det finnes mange andre forhandlere. Sjekk også ut Proshop, Komplett.no, NetOnNet og lignende forhandlere for å se om produktet du er ute etter finnes på lager.

Og glem ikke at vi oppdaterer denne artikkelen fortløpende, slik at du alltid finner det beste tilbudet på hver av modellene.

Hvilken Apple Watch-modell burde jeg velge?

Beste modell: Apple Watch 7

Apple Watch 7 Mest for pengene: Apple Watch SE

Apple Watch SE Beste billigmodell: Apple Watch 3

Apple Watch 3 Black Friday-aktuell: Apple Watch 6

Series 7 er den nyeste varianten av Apple Watch. Den har en 20 % større skjerm enn sin forgjenger, og den er dessuten IP6X-klassifisert. Dette er den beste Apple Watch-modellen for øyeblikket. Dermed har den høyere pris, og det vil dukke opp færre Black Friday-tilbud på den (mer om dette nedenfor).

Apple Watch Series 6 har i prinsippet de samme egenskapene som den nyeste modellen. Series 6 er offisielt utgått, noe som betyr at den kan komme på billigsalg til Black Friday. Denne tidligere favoritten har en 6G-prosessor somt både EKG og måling av oksygenmetningen i blodet. Det er et supert valg for deg som er på jakt etter en førsteklasses klokke.

Hvis du er ute etter et budsjettalternativ, kan du vurdere enten Apple Watch SE eller Apple Watch 3. SE er den nyeste og kraftigste av disse to enhetene, og den er vår anbefaling hvis du har budsjett til det. Hvis du vil spare enda mer, er Apple Watch 3 oppdatert med den nyeste programvaren og de viktigste grunnfunksjonene.

Vil det komme Black Friday-erbjudanden på Apple Watch 7?

Dette er et vanskelig spørsmål. Det kommer trolig ikke noen egne Black Friday-tilbud på Apple Watch 7, men det betyr ikke at det er helt utelukket. Modellen kom på markedet midt i oktober, noe som betyr at den vil over en måned gammel når vi nærmer oss Black Friday.

Vi har også sett mindre prisnedganger på andre Apple-produkter kort etter lansering. Med andre ord er det en liten mulighet for at det vil dukke opp rabatter på Apple Watch 7 i forbindelse med Black Friday.

(Image credit: Apple)

Hvor finner jeg best Black Friday-tilbudene på Apple Watch? Vår oversikt gir deg de beste Black Friday-tilbudene på Apple Watch fra forskjellige forhandlere Apple kommer vanligvis ikke med noen egne tilbud, men ved forrige Black Friday kom de med et gavekort når du handlet utvalgte produkter. Dermed er du avhengig av forhandlere som blant andre Elkjøp for å finne årets beste Black Friday-tilbud på Apple Watch-modellene. Ta en titt allerede nå, slik at du danner deg et bilde av prisnivået for de ulike modellene. Nedenfor finner du ulike forhandlere av Apple Watch.

Black Friday-tilbud på Apple Watch: hva vi venter oss

Potensielle Black Friday-tilbud på Apple Watch

Image Apple Watch Series 7: 4490 kr til 4290 kr

Vi blir forundret hvis det skulle dukke opp noen rabatterte Apple Watch 7-modeller i forbindelse med Black Friday, men man kan alltids håpe. HVIS det blir noen rabatt, hvil den nok ikke overstige 200 kroner.

Apple Watch Series 6 40mm GPS Apple Watch Series 6: 4090 kr til 3590 kr

Det virker mer sannsynlig med Black Friday-tilbud på Apple Watch Series 6. Modellen er utgått, noe som betyr at forhandlerne er i gang med å tømme lagrene sine. Vi venter oss likevel ikke de største prisavslagene, ettersom klokken holder samme høye nivå som Series 7.

Apple Watch SE Apple Watch SE: 2990 kr til 2490 kr

Apple Watch SE er snart ett år gammel, men den er fremdeles vårt beste budsjettalternativ. Du kan allerede finne den til under 3000 kroner, men vi håper på rekordlave priser i forbindelse med Black Friday-salg. Lagerbeholdningen har vært et problem med denne modellen, men slå til når du får muligheten.

Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 3: 1990 kr til 1490 kr

Till sist har vi Apple Watch Series 3 fra 2017. Den eldste enheten vil antagelig få de største prosentmessige prisavslagene. Vi håper på å havne under 1500 for første gang. Her har også lagerbeholdningen budt på problemer, så følg med slik at du er klar når prisene synker.

Vi oppdaterer denne artikkelen fortløpende – så fort det dukker opp mer informasjon om årets Black Friday-tilbud på Apple Watch. Merk av siden og kom tilbake for å få med deg siste nytt.