iPhone: Black Friday-tilbud 2021

Her finner du alt du trenger å vite om årets Black Friday-tilbud på iPhone, inkludert de beste tipsene, svarene på dine spørsmål og de beste tilbudene for øyeblikket.

Black Friday-tilbudene på iPhone er vanligvis den billigste måten å skaffe seg en helt ny telefon på. Vi venter spent på kampanjer på iPhone 12 og eldre modeller. Og våger noen å komme med noen spreke tilbud på iPhone 13?

Det er stor etterspørsel etter disse telefonene, og det er ofte ventetid når man bestiller mobilen via en operatør – og dette er før Black Friday-salget offisielt er sparket i gang. Den beskjedne lagerbeholdningen betyr at det kan være en god idé å slå til tidlig hvis du vil ha en ny telefon i 2021. Vi tar for oss dette og det vi forventer oss av årets Black Friday-tilbud på iPhone nedenfor.

En ny telefon er en stor investering, uansett om du velger å handle tidlig eller vente til senere under salget. Det er viktig at du gjør riktig valg, og derfor har vi også inkludert en rekke ekspertråd. Vi oppdaterer som vanlig denne artikkelen helt til Black Friday-helgen («Black Weekend»), så det er bare å kikke innom her for å se de nyeste tilbudene.

Det kan også være lurt å besøke vår komplette guide for Black Friday, for der finner du tilbud på laptoper, TVer og mye mer.

Dagens beste iPhone-tilbud

Image Apple iPhone 13: - 800 – 6085 kr hos Apple

Spar opptil 6085 kr – Den billigste måten å skaffe seg en ny iPhone på, er å skaffe seg et nytt abonnement der telefonen inngår. Et godt alternativ er å bytte inn den gamle mobilen din hos Apple. Akkurat nå kan du få et avslag på opptil 62 % ved kjøp av en iPhone 13. View Deal

Image Apple iPhone 12 Mini: 6990,- 6790,- hos Power

Spar 200 kr – Sjekk ut iPhone 12 Mini hvis du er på jakt etter en prisgunstig, opplåst 5G-telefon. Dette er et supert alternativ for deg som vil ha en litt mindre mobiltelefon, men som kan ha nytte av et dobbeltkamera på 12 MP. View Deal

Det er ennå ikke så mange tilbud ute, men hvis du vurderer å kjøpe en ny iPhone før Black Friday 26. november, er det bare å følge med på denne siden.

Her ser du flere av tilbudene på Apples forskjellige iPhone-modeller.

Om å slå til tidlig

Tommelfingerregelen har ofte vært å vente til selve fredagen når du skal handle forbrukerelektronikk i forbindelse med Black Friday-salget, men dette kan slå annerledes ut i år. Den globale mangelen på prosessorbrikker har påvirket produksjonen av iPhone 13 med opptil 11 %, i følge flere rapporter (Bloomberg).

Apple har ikke kommet med noen kommentarer om brikkemangelen, men både Apple selv og flere leverandører har opplevd varemangel. Enkelte modeller kommer først på lager igjen i desember. Derfor kan det være lurt å bestille så tidlig som mulig hvis du ikke vil vente for lenge på din neste telefon.

Black Friday-tilbud på iPhone: vanlige spørsmål

Når finner jeg Black Friday-tilbud på iPhone? Black Friday inntreffer 26. november, men det er svært trolig at vi får se tilbud på iPhone tidligere enn dette. Mange operatører begynner med prisavslag tidlig i november, men det betyr ikke at man kan utelukke at det dukker opp enda bedre tilbud i siste minutt. Og vår anbefaling? Hold øynene åpne fra tidlig i november for å ikke gå glipp av de beste rabattene.

Vil det dukke opp Black Friday-tilbud på iPhone 13? Det gjør det nok, men det store spørsmålet er hvor gode årets Black Friday-tilbud på iPhone 13 kommer til å bli. Mange operatører gir deg solide avslag når du etablerer et nytt abonnement, og det er ofte vanskelig å slå disse tilbudene. Hvis vi har flaks dukker det også opp noen gode tilbud på opplåste enheter, men disse rabattene vil trolig være ganske marginale.

Hvor mye koster iPhone 12 på Black Friday? Den veiledende prisen for iPhone 12 ble nylig senket til 8490 kroner etter lanseringen av iPhone 13. Vi er 99 % sikre på at Apple vil opprettholde denne prisen en stund, men du kan likevel oppleve prisavslag hos andre forhandlere i forbindelse med Black Friday. Prisen på iPhone 12 mini er satt ned til overkommelige 6990 kroner, og hvis du virkelig vil spare penger, kan du få en iPhone 11 for fra 6290 kroner hos Apple. Dessverre er både 12 Pro og 12 Pro Max utgått fra sortimentet hos Apple, så hvis du er ute etter en telefon i toppklassen, må du heller vurdere iPhone 13 eller 13 Pro.

Black Friday-tilbud på iPhone: Våre 3 beste tips

1. Gjør mye research

Gjør research for å begrense alternativene dine. begynn med vår oversikt over de beste mobiltelefonene for å danne deg et bilde av hva som finnes på markedet når vi nærmer oss Black Friday.

2. Vær klar for å bytte (inn)

Hvis du vil ha et supertilbud i forbindelse med Black Friday må du nesten alltid gå via en operatør, mens den enkleste måten å få prisavslag på er å bytte inn din gamle iPhone, for eksempel hos Apple, eller via Swap hos Telenor eller Svitsj hos Telia. Mange ganger får du solide prisavslag ved etablering av abonnement og/eller innbytte av en eldre enhet. Hvis du vil sikre deg den aller nyeste modellen, kan du vurdere å bytte operatør eller opprette en ny kontrakt.

3. Vurder tidlige tilbud

Det dukker ofte opp fristende Black Friday-tilbud på iPhone i løpet av november. Samtidig er det vanskelig å se for seg hva som kommer til å skje på selve Black Friday. Lagernivåene for iPhone 13 har vært lave, og flere meldinger peker på at Apple kan ha senket produksjonstakten på grunn av den globale komponentmangelen.

Dermed kan det være lurt å bestille så snart som mulig hvis du vil ha den nye enheten i hende innen årsskiftet. Vi venter oss ikke dermed at det blir slutt på tilbudene, men at ventetiden kan bli lang.

Black Friday-tilbud på iPhone: hva vi venter oss

Image Black Friday-tilbud på iPhone 13

Det kommer til å bli vanskelig for Apple og operatørene å komme med bedre tilbud enn dem som allerede finnes, men det er likevel mulig at enkelte forhandlere tør å kline til.

Image Black Friday-tilbud på iPhone 12

iPhone 12 er den store jokeren i årets Black Friday-salg. Operatører og forhandlere har begynt med interessante tilbud på disse eldre (men supre) modellene.

Image Eldre iPhone-modeller

iPhone 11 er mye billigere enn høstens lanseringer, men vi har sett noen hyggelige tilbud på iPhone SE i det siste. Vi vil løfte frem eventuelle Black Friday-tilbud når de dukker opp.

Hvilken iPhone-modell er best?

Beste modell: iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Best for de fleste: iPhone 13

iPhone 13 De beste budsjettmodellene: iPhone 11, iPhone 12 mini

iPhone 13 Pro Max er den største Apple-modellen med flest funksjoner. Dette er en modell som vil gjøre vennene dine misunnelige. Den har imidlertid den samme A15 Bionic-brikken som de andre iPhone 13-modellene, så du kan overveie å velge en av de andre mobilene i iPhone 13-serien hvis du ikke trenger den største skjermen og de beste kameraene.

Derfor mener vi at iPhone 13 er den «beste for de fleste». Den er akkurat passe stor og har en mer konkurransedyktig pris enn Pro-modellene. Utseendemessig minner den om fjorårets iPhone 12, men den har bedre batteri og mer lagringsplass, noe som gjør iPhone 13 til en bedre telefon.

Hvis du derimot er på jakt etter et billigere alternativ i forbindelse med Black Friday, anbefaler vi at du sjekker ut iPhone 11 eller iPhone 12 mini. Dette er to utmerkede telefoner for deg som klarer deg godt med en noe eldre (eller mindre) modell.

Hvem har årets beste Black Friday-tilbud på iPhone? Svaret er enkelt: vi har samlet årets beste Black Friday-tilbud på iPhone her. Hvis du vil ha ekspertråd og en enkel oversikt over de beste tilbudene, er det lurt å vende tilbake til denne artikkelen regelmessig. Hvis du heller vil gjennomføre jakten på de beste tilbudene på egen hånd, kan du sjekke forhandlerne vi tror kommer til å ha de beste Black Friday-tilbudene på iPhone nedenfor.

Vi oppdaterer denne artikkelen fortløpende – så snart det dukker opp mer informasjon om årets Black Friday-tilbud på iPhone. Merk av siden og kom tilbake for å se de seneste nyhetene.

Hvis du er ute etter andre Apple-enheter på Black Friday, må du ikke gå glipp av lenkene nedenfor.