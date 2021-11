Black Friday 2021: tilbud på PCer

Snart kommer årets Black Friday-tilbud på PCer! Under fjorårets salgsfest gikk PC-prisene i følge Adobe ned med inntil 29 %, men vi er ikke sikre på at det samme vil skje i 2021. Det har vært et år preget av mangel på silisium, noe som har gjort produksjonen av datamaskiner og andre produkter veldig dyr.

Tross dette har vi sett at enkelte forhandlere har tjuvstartet årets salg. Vi venter oss enda flere gode tilbud på maskiner fra merker som Dell, HP og Apple de kommende ukene. Uansett hva som skjer, finner du årets beste tilbud under Black Friday 2021 her, så merk av siden, slik at du kan komme tilbake og finne de beste prisene.

Hvis du ikke er på jakt etter de største tilbudene, kan du gjøre besparelser på utvalgte modeller allerede. Hvis du derimot håper å gjøre et skikkelig kupp, anbefaler vi deg å vente med å handle til vi kommer nærmere årets faktiske Black Friday-tilbud på PCer.

Er du på jakt etter noe mindre og mer bærbart? Her finner du vår oversikt over de beste Black Friday-tilbudene på laptoper.

Dagens beste tilbud på PCer

Det gjenstår ennå mange dager til Black Friday, men du kan likevel spare noen hundrelapper hvis du slår til allerede nå. Vi har gravd frem noen av dagens beste tilbud, slik at du slipper å vente med å kjøpe deg en maskin.

Mac mini (2020, M1): 8990,- Mac mini (2020, M1): 8990,- 8263,- hos Proshop

Spar 727 kr | Den nyeste utgaven av Mac mini gjør bruk av en M1-brikke, noe som gir en utrolig ytelse. Denne lille maskinen passer ypperlig til hjemmekontoret, og har flere porter enn en MacBook.

Lenovo Legion T7: 34 990,- hos Komplett.no Lenovo Legion T7: 34 990,- hos Komplett.no

Lenovo Legion Tower 7 er designet med en lidenskap for vill kraft og uovertruffen hastighet. Dette er den beste prisen så langt.

ASUS Chromebox 4 G3006UN: 5290,- ASUS Chromebox 4 G3006UN: 5290,- 4990,- hos Proshop

Spar 300 kr | En stasjonær mini-PC som leverer solid datakraft i en liten pakke. Du kan koble til opptil tre 4K-skjermer samtidig.

Black Friday-tilbudene på PCer: hva vi venter oss

Til forskjell fra fjorårets Black Friday råder det nå en verdensomspennende komponentmangel. Det er fortsatt ganske enkelt å finne seg en PC, men de er ikke like ofte på tilbud.

Det kan hende det dukker opp noen gode tilbud i forbindelse med Black Friday, men ha ikke for store forventninger. Du kan kanskje spare en tusenlapp her eller der, men vi venter oss ingen «50 % på alt»-annonser.

Maskinene som faktisk selges til halv pris i forbindelse med Black Friday kommer trolig ikke til å være verdt investeringen. Først og fremst fordi mange av dem benytter eldre maskinvare, slik at maskinene kan få problemer med å kjøre Windows 11 – om de i det hele tatt har støtte for dette.

Det finnes likevel et lite lysglimt: vi deler alle de beste Black Friday-tilbudene på PCer i denne artikkelen. Dermed slipper du å stresse omkring på jakt etter gullkorn på egen hånd. Merk av siden, og kom tilbake når vi nærmer oss den store salgsdagen.

Black Friday-tilbud på PCer: vanlige spørsmål

Når finner jeg de beste Black Friday-tilbudene på PCer? Black Friday faller i år på 26. november, og dette er en ypperlig anledning til å skaffe seg en ny PC. Prisene begynner vanligvis å synke i midten av oktober før de når rekordlave nivåer under Black Friday-helgen i slutten av november. I fjor opplevde vi ekstra aggressive Black Friday-tilbud fra forhandlerne. I følge Adobe ble prisene nedjustert med inntil 30 %. De to årene i forveien var tilsvarende andel 17 %. Det gjenstår å se hvordan det går i år. Men én ting er ganske sikker: hvis du vil ha lavest mulig pris, er det lurt å vente til selve Black Friday.

Hvor finner jeg årets beste Black Friday-tilbud på PCer? Proshop har ofte gode priser på PCer i alle kategorier og legger seg ofte på linje med tilbud fra konkurrerende forhandlere. Det kommer ofte gode tilbud på Dell- og HP-maskiner når vi nærmer oss Black Friday. Ellers er det gjerne de store selskapene innenfor forbrukerelektronikk som byr på de mest spennende tilbudene på datamaskiner. Navnene nedenfor kan være fine å ha i bakhodet de kommende ukene.

Kommer det bedre Black Friday-tilbud på PCer? Det er ennå en stund til årets Black Friday. Vi pleier å si at det er tre ting du må tenke på når du ser et tilbud og er usikker på om du skal kjøpe det eller vente på det store salget: prisen, forhandleren og varemerket. Tommelfingerregelen er slik: hvis du ser en god konfigurasjon til en redusert pris som minner om tidligere års tilbud, er det lurt å slå til tidlig. Hvis du derimot er på jakt etter en iMac eller en dyrere PC, får du mest sannsynlig en bedre pris nærmere Black Friday, eller på selve dagen.

Hvor finner jeg Black Friday-tilbud på komponenter? Hvis du allerede har en god maskin, og har bestemt deg for å oppgradere den, finnes det flere interessante tilbud ute nå. Les vår artikkel om Black Friday-tilbud på komponenter, slik at du får oversikt over tilbud på grafikkort, prosessorer, lagringsmuligheter og mye mer.

