Nå som det nyeste operativsystemet fra Microsoft er på plass, lurer du kanskje på hvilke systemkrav Windows 11 stiller før du våger deg på en ny oppgradering.Ettersom systemet er så nytt, er det ikke alle laptoper eller PCer der ute som vil oppfylle minimumskravene for å kunne få utbytte av hva det nye OS-et har å tilby.

Noen av kravene er litt uvanlige. Nå som sikkerhet er blitt langt viktigere, er sjelden maskinvare som en TPM 2.0 (Trusted Platform Module) nødvendig for at det nye OS-et skal være det sikreste Microsoft noen gang har kommet med. Dette vil være frustrerende for mange som er på jakt etter å oppgradere, ettersom de kanskje ikke har den ønskede maskinvaren – selv om de ellers skulle ha en ganske ny laptop eller en kraftig gaming-PC.

Likevel er det ingen grunn til å hive seg avgårde for å kjøpe en ny PC bare for å få tilgang til en forhåndsinstallert utgave av Windows 11, ettersom Windows 10 vil støttes helt til 2025. Men det er likevel noen småting du kan gjøre for å forberede din eksisterende maskin til å ta spranget til det nye operativsystemet.

Windows 11 – systemkrav

Hvis du går til Microsofts side for Windows 11, finner du et avsnitt nederst på siden der du kan undersøke kompatibiliteten til PCen din. Bruk Tilstandskontroll for PC-appen for å finne ut om PCen din kan kjøre det nye systemet.

Lanseringen skapte først en del forvirring (der det sto oppført at nye kraftige PCer og laptoper ikke kunne kjøre det nye systemet, uten av årsakene var angitt), der dette siden ordnet opp i.

Last ned Tilstandskontroll for PC-appen som du finner nederst på denne siden.

som du finner nederst på denne siden. Kjør den nedlastede filen og følg instruksene på skjermen for å sette i gang installasjonsprosessen.

Når installeringen er gjennomført, kjører du programmet.

Under avsnittet Introduksjon av Windows 11 trykker du på Kontroller nå .

trykker du på . Når sjekken er fullført, får du enten beskjed om at «Denne PCen kan kjøre Windows 11» eller «Denne PCen oppfyller foreløpig ikke systemkravene til Windows 11».

Det er fremdeles enkelte problemer vi skal ta for oss senere, men dette er den kjappeste måten å avklare om PCen din er klar for Windows 11 på.

Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over hvilke komponenter enheten din må ha, ser du hele listen nedenfor over minimumskravene som må oppfylles for at PCen din skal kunne kjøre oppgraderingen til Windows 11.

64-bit prosessor (en komplett liste over kompatible prosessorer finner du på Microsoft Blog)

1 Ghz klokkehastighet

4 GB RAM

64 GB lagringsplass

UEFI, Secure Boot-klar

TPM 2.0 (Trusted Platform Module)

En skjerm på mer enn 9" med HD-oppløsning (1366x768)

DirectX 12-kompatibelt grafikkort / WDDM 2.x

Internettforbindelse

De fleste enheter som er kommet på markedet de senere årene oppfyller enkelt disse kravene med ett unntak: TPM 2.0-modulen overrasket mange, og overrasket mange brukere, og gjorde at mange ellers kvalifiserte PCer ble nektet oppdateringen. Dette medførte til og med et kortvarig byks i prisen for TPM-moduler, ettersom mange plutselig la ut på jakt for å skaffe seg dette til sin PC.

Trusted Platform Module er kort fortalt en liten, sikkerhetsrettet medprosessor som styrker PCen forsvar mot inngrep utenfra. Du vil imidlertid ikke være alene om du aldri har hørt om den før, men det er likevel en mulighet for at enheten din har en TPM 2.0-modul installert, men at denne må aktiveres.

Før du springer av sted og hiver en modul i handlekurven din, kan du prøve det følgende:

Trykk Windows-tasten + R

Når en rute kommer opp, skriver du inn tpm.msc for å åpne kontrollvinduet for Trusted Platform Module .

for å åpne kontrollvinduet for . Se etter et underliggende vindu kalt TPM Manufacturer Information, og sjekk under Specification Version hvilken versjon av TPM enheten din har.

Hva hvis mitt system ikke er komaptibelt?

(Image credit: Microsoft / The Verge)

En Windows 11 Readiness Audit utført hos LanSweeper viste at over 55 % av alle bedriftssystemer mangler prosessorer som kan kjøre systemet. I tillegg er det ytterligere 19 % av de kartlagte laptopene og PCene som ikke oppfyller TPM 2.0-kravet. Hvis du opplever at Microsoft ikke vil oppdatere enheten din, er du altså ikke alene.

Microsoft hevder at systemkravene til Windows er som de er av sikkerhetshensyn, så selv om begrunnelsen er grei, er det forståelig at mange er frustrert over at Microsoft ikke vil endre sin oppfatning om saken.

Hvis du forsøker å installere Windows 11 på en enhet som ikke oppfyller systemkravene, er det mulig at du ikke lenger vi l motta oppdateringer og at all fremtidig brukerstøtte vil bli sløyfet. Om man likevel skulle tvinge gjennom en installering, har enkelte brukere meldt om et sprettopp-vindu som ber deg om å signere en ansvarsfraskrivelse der du erkjenner at eventuelle skader PCen din påføres på grunn av manglende kompatibilitet ikke vil dekkes av produsentens garanti.

Likevel er ikke alt håp ute hvis du har bestemt deg for en liten frekkis. Du kan ta en omvei rundt TPM 2-0-kravene taket være GitHub-prosjektet, som rommer et script kalt 'Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd'. Dette vil få Windows 11-intallereren til å ignorere en mangelfull TPM (eller eventuelt total mangel på en).

Faktisk fjerner ikke bare scriptet TPM 2-0-begrensningen, men det gjør også at Windows 11-installereren ignorerer andre mangler når det gjelder systemkravene, for eksempel den tilgjengelige lagringsplassen.

Vi vil ikke anbefale deg å gjøre dette. Det er en grunn til at systemkravene er satt, og ved å ignorere dem kan man få en mer ustabil utgave av det nye operativsystemet. Det er nok grunnen til ansvarsfraskrivelsen. Ved å ignorere begrensningene fra Microsoft kan du eliminere garantien din, i tillegg til å få en ustabil maskin. Dermed tar du eventuelle omveier på egen risiko.

Hvis du ikke vil bryte noen regler, er det likevel håp. Det kommer nye PCer og laptoper med Windows 11 de neste månedene, så hvis du har litt penger til overs og har behov for en oppgradering, kan du få det beste fra begge verdener gjennom å forsikre deg om at ditt neste kjøp leveres med det nye operativsystemet forhåndsinstallert.