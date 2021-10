Tre grunner til å utsette Windows 11-oppgraderingen

Alle som er tidlig ute med å ta i bruk Windows 11 kommer til å møte en rekke utfordringer som både enkeltpersoner og bedrifter burde ha i mente hvis de vurderer å oppgradere fra forgjengeren, advarer konsulentfirmaet Gartner.



I en samtale med TechRadar Pro, via e-post, forklarte analytiker Stephen Klenyhans at risikonivået assosiert med en tidlig oppgradering til Windows 11 er «relativt moderat», men stort nok til at man bør ta hensyn til det.



Ifølge Klenyhans kan de potensielle problemene deles inn i tre større kategorier: brukeropplevelse, programvarekompatibilitet og maskinvarestøtte.

I løpet av året som kommer vil Microsoft etter all sannsynlighet gjøre en rekke forandringer i Windows 11-brukeropplevelsen, basert på tilbakemeldinger, sier Klenyhans. Å ta et dypdykk ned i det nye OS-et vil bety at man «potensielt vil oppleve to læringskurver.»



En stor del av brukeropplevelsen kommer også til å avhenge av programvare. Selv om det er få tilfeller av kompatibilitetsproblemer har blitt innrapportert per nå, så er det mange applikasjoner som ennå ikke har blitt optimalisert skikkelig for det nye operativsystemet.



«Dette kan bety at enkelte applikasjoner kommer til å få oppdateringer i løpet av året som kommer, som vil ta i bruk mer av utseendet og 'følelsen' av Windows 11, og ta i bruk flere av de nye funksjonene. Igjen, dette kan bety flere forstyrrelser for brukerne.»



Avslutningsvis sa Klenyhans at folk som kaster seg på bølgen tidlig antakeligvis kommer til å oppleve uforutsette problemer med maskinvarekompatibilitet, selv om enhetene de bruker følger de strenge nye maskinvarekravene i Windows 11.



Mengden testing som har foregått bak kulissene er nærmest likegyldig, når et nytt OS blir lansert over hele verden «er det dømt til å eksistere særskilte tilfeller der forskjellige maskinvarekombinasjoner vil føre til uforutsette problemer», forklarte Klenyhans.

Når burde jeg oppgradere til Windows 11?

Selv om det kommer til å være særdeles fristende for bedrifter og vanlige brukere å hoppe rett over til Windows 11, for å dra nytte av de nye funksjonene og den forbedrede ytelsen, så er det mye som tyder på at det kan lønne seg å vente.



I tillegg til de potensielle risikoen skissert av Klenyhans, er det også en hel del andre problemer som allerede har begynt å dukke opp. Et knippe programvarefeil har allerede begynt å irritere i kjølvannet av lanseringen: Enkelte brukere sier at de opplever dårlig Wi-Fi-ytelse, andre mener at søkefunksjonen i startmenyen ikke fungerer mens noen opplever at OS-et blir tregere på grunn av minneproblemer.

I uken som var annonserte prosessorgiganten AMD også at Windows 11 forårsaker vesentlige nedganger i ytelse (opptil 15 %) ved bruk av en rekke av selskapets CPU-er. Microsoft samarbeider etter sigende med AMD for å utvikle en løsning.



Problemene Kleyhans beskriver understreker de eventuelle andre argumentene i mot å hoppe over til Windows 11 umiddelbart, særlig for bedrifter som ikke ønsker å risikere unødvendige problemer med driften.



«Stort sett er risikoene ved å være tidlig ute små og antakeligvis mulige å håndtere», innrømmer Kleynhans. «Samtidig tror jeg ikke at mange organisasjoner har noen særlig tvingene årsaker til å gjøre denne overgangen raskt.»



«Det er bedre å la OS-et modne litt, og få kantene litt mer finpolerte før man investerer for mye i implementeringen.»