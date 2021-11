Black Friday 2021: Beste tilbud på gaming-laptoper

Vi i TechRadar elsker gaming-laptoper, så når Black Friday endelig dukker opp føles det nesten ut som julekvelden på forskudd. Tradisjonelt tilbyr den store salgsfesten i november noen av årets beste tilbud – og nå er det altså bare dager igjen til Black Friday 2021 og drøssevis av tilbud på gaming-laptoper.



Black Friday finner sted den 26. november, altså neste fredag. Forhandlere og produsenter har i noen tilfeller allerede senket priser på enkelte produkter, men det dukker stadig vekk opp nye tilbud, så i dagene som kommer er det verdt å følge med om du trenger en ny gaming-laptop. Nå som Intel er midt i et generasjonsskifte på prosessorsiden er det få modeller som kommer til å virke utdaterte, men siden de likevel ikke er helt nye vil prisene også være spesielt gode. Det er også verdt å merke seg at det gjerne er skjermkortet som har størst innvirkning på ytelsen, så det er ikke noe i veien for å gå for noe eldre prosessorer (ned til tiende generasjon Intel Core, for eksempel.)



I denne artikkelen presenterer vi alle de beste Black Friday-tilbudene på gaming-laptoper, svar på de mest vanlige spørsmålene du måtte ha og gode tips å ha i bakhånd før salget setter i gang. Husk at vi oppdaterer denne artikkelen fortløpende, så det kan være verdt å bokmerke siden, eller ha fanen oppe, hvis du er interessert i å skaffe deg en gaming-laptopene i dagene som kommer frem mot Black Friday.



Hvis du ikke er spesielt interessert i å spille finnes det også et drøss Black Friday-tilbud på vanlige laptoper.

Tidlige Black Friday-tilbud på gaming-laptoper

De rent faktiske Black Friday-tilbudene på gaming-laptoper kommer ikke til å dukke opp før om noen dager, men om du ønsker å handle en ny datamaskin for spille de seneste spillene allerede i dag finner du kanskje et interessant tilbud nedenfor.

Asus ROG Zephyrus G14, 14": 24 990 kr Asus ROG Zephyrus G14, 14": 24 990 kr 21 495 kr hos Elkjøp

Spar 3 495 kr – 14-tommersvarianten av vår favorittlaptop er som en stasjonærerstatter å regne, og har også fantastisk gaming-ytelse. Her får man toppkomponenter i samtlige ledd.

MSI GS66 Stealth, 15,6": 25 995 kr MSI GS66 Stealth, 15,6": 25 995 kr 15 995 kr hos Elkjøp

Spar 14 000 kr – Det er mye å glede seg over i GS66 Stealth fra MSI. Ikke bare får man en 11. gen i7-prosessor, men også 16 GB RAM, RTX 3060 og oppdateringsfrekvens på 300 Hz.

Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED, 15,6": 32 989 kr Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED, 15,6": 32 989 kr 25 995 kr hos Elkjøp

Spar 6 994 kr – Denne luksusvarianten fra Asus har to OLED-skjermer, der den ene er en berøringsstyrt variant, perfekt til Photoshop og annen produksjonsprogramvare – for ikke å snakke om svært imponerende innmat.

Flere Black Friday-tilbud på gaming-laptoper

Det kommer til å finnes rikelig med Black Friday-tilbud på gaming-laptoper, men om du vil sjekke ut flere rimelige alternativer allerede i dag trenger du ikke å gå lengre enn til vårt prisverktøy under.

Black Friday-tilbud på gaming-laptoper: Våre spådommer

(Image credit: Giphy)

De fleste som er interesserte i datamaskiner har antakeligvis lest om komponentmangelen som har preget verden i den senere tid. Heldigvis har ikke laptop-tilgjengeligheten vært like påvirket som andre segmenter. Det står for eksempel langt verre til med enkeltstående PC-komponenter som skjermkort.



Lanseringen av Windows 11 og de nye Alder Lake-prosessorene gjør at vi forventer at både produsenter og forhandlere vil prøve å gjøre klar lagrene sine for de nye enhetene, hvilket vil si at de eldre modellene vil gå billig. En av fordelene med dette er at du kan få en rimelig gaminglaptop med Windows 10, og operativsystemet kan du oppgradere gratis til Windows 11.



Black Friday kan bli en vanskelig tid for alle som ønsker å bygge PC selv (i alle fall om man ønsker seg et nytt skjermkort), men det finnes heller ikke en bråte stasjonære PC-er på lager akkurat nå, så det er nettopp bærbare laptoper som kan bli den store vinneren.

Black Friday-tilbud på gaming-laptoper: Vanlige spørsmål

Når finner man de beste Black Friday-tilbudene på gaming-laptoper? Årets faktisk Black Friday-tilbud på gaming-laptoper dukker nok ikke opp før i starten på Black Week, altså samme uke som Black Friday, 26. november, men mange forhandlere legger likevel ut en hel rekke tilbud i forkant. De aller største røverkjøpene må vi nok likevel vente litt på, og toppen nås ikke før nærmere selve fredagen, og eventuelt under Cyber Monday, på starten av den påfølgende uken.



Vår råd er å holde øyne og øre åpne. Det kan være at et fantastisk tilbud dukker opp allerede nå. I fjor ble koronapandemien kimen til at e-handel økte med 50 % ifølge Adobe Analytics, og siden pandemien fortsatt ikke er over er det rimelig å anta at både produsenter og forhandlere velger å være tidlige ute med tilbud også i år.



Vi oppdaterer denne artikkelen fortløpende, så bokmerk gjerne siden, eller hold fanen oppe, slik at du enkelt kan komme tilbake til siden og sjekke om det har kommet noen nye Black Friday-tilbud på gaming-laptoper.

Hvor finner man Black Friday-tilbud på gaming-laptoper? Vi kommer til å holde et øye med samtlige forhandlere, men om du vil ta en titt selv anbefaler vi at du starter med de følgende nettbutikkene.

Bærbar PC som svever i luften foran diagonale lysrør (Image credit: Razer)

Hva slags Black Friday-tilbud på gaming-laptoper bør jeg lete etter? Det finnes en del ting man bør ha i mente når man leter blant jungelen av Black Friday-tilbud på gaming-laptoer.



Først av alt bør du forsikre deg om at maskinvaren er relativt ny, slik at du ikke brenner av hele sparegrisen på en gammel enhet.



De seneste skjermkortene er fra Nvidia GeForce RTX 3000-serien (3050, 3060, 3070, 3080) og AMD Radeon RX 6000-serien (6600, 6700, 6800.) Rimeligere modeller kan finne på å ha eldre varianter som for eksempel Nvidia GeForce GTX 1650/1650 Ti eller 1660/1660 Ti – og disse begynner nå å dra på åra, men kan fungerer helt fint om du har et begrenset budsjett, og ikke er ute etter å spille de aller mest krevende spillene.



De seneste prosessorene er 11. generasjon Intel Core og AMDs Ryzen 5000-serie (basert på Zen 3.) Hvis du ønsker å finne ut hvor ny prosessoren er ser du på de første sifrene i selve modellnummeret. En Intel Core i5-11260H er for eksempel av 11. generasjon, mens en AMD Ryzen 7 5800H er fra Ryzen 5000-serien.



Hvis du er ute etter flere kjerner og høyere klokkehastighet (begge gir deg bedre ytelse), så kan du vurdere å gå for en Ryzen 7 eller Intel Core i7 – eventuelt Intel Core i9 eller Ryzen 9. Desto høyere tall, desto mer krutt får du (til en desto høyere pris.)



Når det gjelder RAM, så bør du prøve å finne en gaming-laptop med minst 16 GB, slik at du slipper å bekymre deg over å få for lite, om du for eksempel har andre applikasjoner oppe i bakgrunnen.



Når det lagringplass, så har ofte gaming-laptoper enten en SSD-disk på 512 GB eller mer, eventuelt både SSD- og harddisk-lagring. Sistnevnte er mer vanlig i rimeligere varianter.



Du kan alltids velge en gaming-laptop med eldre maskinvare, men husk at du i så fall ikke vil kunne spille de seneste spillene med de mest avanserte grafikkfunksjonene (RTX-kort kan for eksempel bruke ray tracing-effekter og DLSS.)