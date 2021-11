Apple Pencil: Black Friday-tilbud 2021

Jump to:

Black Friday-tilbud på Apple Pencil tiltrekker seg en mengde interesserte Apple-tilhengere. Nye iPad-modeller og nettbrettenes store suksess under pandemien har gjort det vanskelig å finne rabatter på Apple Pencil. Redningen kan være Black Friday 2021.

I fjor opplevde vi noen supre Black Friday-tilbud som ga en prisjustert penn til iPad. Apple Pencil er et supert tilbehør, uansett om du allerede har et nettbrett fra Apple, eller planlegger å slå til på et av årets Black Friday-tilbud på iPad.

Årets store salgsdag faller på 26. november, og det er best å være godt forberedt. Nedenfor har vi samlet alt du trenger å vite for å få årets beste Black Friday-tilbud på Apple Pencil. Vi oppdaterer artikkelen fortløpende, så det er bare å merke av siden for å kunne komme tilbake med jevne mellomrom og få oversikt over de nyeste tilbudene.

Dagens beste tilbud på Apple Pencil

Trenger du en Apple Pencil så fort som mulig? Nedenfor finner du dagens beste tilbud.

Black Friday-tilbud på Apple Pencil: vanlige spørsmål

Når får man de beste Black Friday-tilbudene på Apple Pencil? Black Friday faller i år på 26. november, men tilbudene dukker vanligvis opp allerede noen uker før. Årets beste Black Friday-tilbud på Apple Pencil får man likevel trolig på selve dagen. Vi regner med at årets salgsfest følger et lignende mønster.

Hvor finner jeg årets beste Black Friday-tilbud på Apple Pencil? NetOnNet har ofte gode Black Friday-tilbud på Apple Pencil, men ta også en titt på forhandlerne nedenfor for å bli kjent med tilbudet og prisene – og kom gjerne tilbake hit for å finner konkrete, aktuelle tilbud.

Hvordan får jeg årets beste Black Friday-tilbud på Apple Pencil? Det viktigste når du skal kjøpe en Apple Pencil, er å velge den riktige modellen. Hvis du har en du har en iPad mini 6, iPad Air 4, iPad Pro 11 (2018, 2020 eller 2021) eller en iPad Pro 12.9 (2018, 2020 eller 2021), trenger du en Apple Pencil 2. Den første generasjonen av Apple Pencil fungerer bare med eldre iPad Pro-modeller samt noen nyere iPad-modeller i andre serier. Er du usikker på hva du trenger? Her finner du en komplett oversikt over modellene. Det er flere ulikheter mellom de to Apple Pencil-modellene. Apple Pencil 2 byr på enklere opplading, ettersom den festes magnetisk langs siden av iPaden og lades trådløst der. Første generasjons Apple Pencil er litt mer fiklete, og må kobles til nettbrettet for å lades opp. Apple Pencil 2 har dessuten litt flere funksjoner, slik at du kan bytte til forrige verktøy og stille inn kommandoer for for eksempel å vise fargepaletten eller bruke viskelærfunksjonen.

Black Friday-tilbud på Apple Pencil: hva vi venter oss

Den veiledende prisen på Apple Pencil (2. gen.) er 1499 kroner, mens det tilsvarende for første generasjon er 1099 kroner. Normalt ser man få nedjusteringer av prisen, men vi noterte flere Black Friday-tilbud på Apple Pencil under fjorårets megasalg.

Vi har allerede sett andre generasjon av Apple Pencil bli solgt for rundt 1040 kroner, mens originalversjonen har vært nede på rundt 760 kroner. Vi håper å se lignende priser til Black Friday.

Hvis du vil slå til allerede nå, finner du de beste tilbudene på Apple Pencil nedenfor.

1499,- Apple Pencil (2. gen.): 1499,- 1449 kr hos Komplett.no

Spar 50 kr | Den oppdaterte versjonen av pennen har alt du trenger for å arbeide kreativt på iPaden, inkludert trådløs lading.

Apple Pencil (1. gen.): 1099,- Apple Pencil (1. gen.): 1099,- 1049,- hos NetOnNet

Spar 5o kr | Vi venter ennå på de store Black Friday-rabattene på første generasjon av Apple Pencil.

Alternativer til Apple Pencil

Synes du likevel at Apple Pencil blir litt for dyr? Her ser du noen prisgunstige alternativer til Apples egen penn.

Adonit Dash 3: 495,- hos Dustin Home Adonit Dash 3: 495,- hos Dustin Home

Adonit regnes blant de beste alternativene til Apple Pencil. Denne modellen er en trykkfølsom penn med tynn spiss og to knapper for snarveier. Dessuten er den ikke helt rund, noe som gjør at den ikke ruller ned fra skrivebordet.

Adonit Note Stylus: 559,- hos CDON Adonit Note Stylus: 559,- hos CDON

Denne pennen i metallic-utførelse er lett og har en batteritid på 12 timer – og du kan feste den på lomma. Den gir ikke den samme opplevelsen som originalen, men den er et godt valg hvis du ikke har råd til en Apple Pencil.

Flere tilbud

