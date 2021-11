Black Friday 2021: GoPro-tilbud

Black Friday-tilbudene på GoPro er like om hjørnet. Og på oppløpssiden til årets store salgsfest ser vi at det allerede begynner å røre seg på rabattsiden.

GoPro lanserte nylig sin mest allsidige modell så langt – GoPro Hero 10 Black – som kom på markedet i september. Selv om denne modellen er splitter ny, kan det hende det vil dukke opp noen små rabatter på den. Vi venter oss imidlertid at de store avslagene kommer på de eldre GoPro-modellene.

Det finnes mange imponerende actionkameraer der ute, blant andre DJI Action 2 og Insta360 One R. Men ettersom GoPro solgte 2,8 millioner enheter i 2020, er det fremdeles det ledende merket blant actionkameraer. Det skyldes blant annet at modellene deres ofte er de beste i sitt prissjikt, mens eldre modeller som GoPro Hero 7 Black og Silver fremdeles har mye å by på.

Black Friday 2021 faller på 26. november, noe som byr på en flott anledning til å sikre seg både pakketilbud og enkeltstående kameraer til gode priser.

Selv om det har dukket opp enkelte tilbud, er det fremdeles billigere å kjøpe kameraer bundet til abonnementer direkte fra GoPro. Men hvis du ikke vil knytte deg til et abonnement, er det likevel verdt å se på tilbudene som dukker opp. Vi går nærmere inn på GoPros abonnementer nedenfor.

Vil GoPros tilbud på modellene GoPro Hero 10 Black, Hero 9 Black, Hero 8 Black og Max bli enda mer gunstige i forbindelse med Black Friday? Det er meget mulig. GoPro har tidligere senket prisen på sine flaggskipmodeller rundt 20. november, i oppkjøringen til Black Friday. GoPro økte omsetningen med 224 % første kvartal i 2021, så det er tydelig at de har styrket sin egen netthandel.

Hvis du ikke er ute etter et actionkamera, finnes det også Black Friday-tilbud på kameraer. Nedenfor ser vi nærmere på Black Friday-tilbudene på GoPro-kameraer.

Black Friday-tilbud på GoPro

De beste Black Friday-tilbudene på GoPro

De beste Black Friday-tilbudene på GoPro-tilbehør

3 GoPro-modeller å se etter til Black Friday

GoPro Hero 10 Black

Det beste actionkameraet på markedet. Den nye GP2-prosessoren gjør virkelig vei i vellinga. Les vår test av GoPro Hero 10 Black.

GoPro Hero 8 Black

Nå gir denne modellen deg enda mer for pengene – med 4K, direktestrømming og HyperSmooth-stabilisering.

GoPro Hero 7 Silver

En billigmodell å være på ekstra utkikk etter under Black Friday-salget, et brukervennlig actionkamera med 4K.

Black Friday-tilbud på GoPro: våre spådommer

Black Friday-tilbud på GoPro dukker gjerne opp i to ulike varianter. Hvis du er på jakt etter en av de nyeste modellene, har ofte GoPro selv de beste prisene for de nåværende seriene – en rekke som for øyeblikket utgjør GoPro Hero 10 Black, Hero 9 Black, Hero 8 Black og GoPro Max. Dette skyldes at produsenten har vært ivrig etter å selge abonnementer, noe som gir en solid rabatt på en ny GoPro-modell. Du kan selv avslutte abonnementet før det automatisk fornyer seg.

Den andre typen GoPro-tilbud vi ser hver eneste Black Friday er tilbudene på de eldre modellene. Det omfatter Hero 7 Silver og Hero 7 White, som også fikk solide prisavslag i fjor. Det hender også at det dukker opp supertilbud på så gamle modeller som Hero 6 Black eller Hero 5 Black.

Hvis du ikke trenger de nyeste egenskapene eller bildestabilisering, og dessuten heller vil ha et allsidig sett med stativer, tilbehør og ekstra batterier. Men selv om Black Friday kan gi lave priser på eldre modeller, kan de like gjerne få enda lavere priser til andre tider av året.

Når kommer de beste Black Friday-tilbudene på GoPro? Black Friday-tilbudene på GoPro skal komme 26. november, men den tradisjonelle, panikkartede handelen i forbindelse med denne dagen har avtatt de senere årene. I 2020 var det et vellykket trekk å spre tilbudene ut over flere dager. Dermed venter vi oss noe lignende i år, selv om de beste tilbudene fremdeles vil dukke opp på selve Black Friday. Vær på jakt etter små rabatter på for eksempel GoPro Hero 9 Black. De fleste prisene stiger ofte igjen når Cyber Monday er over.

Tips for å kjøpe et GoPro-kamera

Det store antallet GoPro-kameraer og deres svært likelydende navn kan gjøre det vanskelig å velge det rette. Derfor har vi satt opp denne kjappe guiden til å velge det rette kameraet til dine behov.

GoPro-modellene skiller seg først og fremst fra hverandre når det gjelder egenskaper og fotomodi, og ikke i særlig grad når det gjelder det robuste. Helt siden lanseringen av Hero 5 Black i 2016 har alle GoPro-modellene vært vanntette ned til 10 meter uten etui. Hvis dette er din fremste prioritet, kan godt en eldre modell tjene dine behov – og spare deg litt penger.

Men GoPro-modellene gjør av og til store kvalitetsmessige sprang, mens modellene imellom byr på trinnvise oppgraderinger. De senere årene har GoPro Hero 9 Black og Hero 7 Black budt på store fremskritt. Sistnevnte var den første med GoPros fremragende HyperSmooth-stabilisering.

Likevel kan du også vurdere andre modeller. Årets Hero 10 Black er for eksempel en mer velpolert utgave av Hero 9 Black. Det er langt mer allsidig enn forgjengeren, og verdt det ekstra utlegget hvis du synes du har råd til det.

Hvis du vil ha en rimeligere GoPro, vil du nok velge mellom Hero 8 Black og Hero 7 Black. Valget avhenger blant annet på i hvilken grad du verdsetter tilbehør. Hero 8 Black var det første kameraet i rekken som var kompatibelt med GoPros «Mod»-tilskudd, som for eksempel Medi Mod med innebygget mikrofon, en Display Mod i tilfelle du skulle trenge en forovervendt skjerm. Ellers er også 7eren et godt kjøp til Black Friday.

Følg med på denne siden for å holde deg fortløpende orientert om de tilgjengelige tilbudene.

Burde jeg kjøpe et GoPro med abonnement på Black Friday?

Siden fjorårets salg, har GoPro budt på store prisavslag på sin eksisterende rekke av actionkameraer når man kjøper dem sammen med en GoPro Subscription. Dette kompliserer beslutningsprosessen en smule. Er det ulemper knyttet til kjøp av abonnementer?

For det første er ikke rabattene like omfattende som de kan synes, ettersom prisen for toppmodellene er økt med 10–15 % de senere årene.

Abonnementet byr uansett på sine fordeler, og vi vil absolutt anbefale deg å velge dette hvis du kjøper et kamera av 2021-årgang. Du kan uansett avslutte abonnementet før det fornyer seg automatisk etter ett år.

En annen grunn til å velge abonnementet, er at det byr på noen nyttige fordeler. Her får du for eksempel ubegrenset skylagring til alle opptakene dine (i originalkvalitet), store prisavslag på GoPro-tilbehør, erstatning av ødelagte kameraer (mot et beskjedent beløp), muligheten til å sette opp lenker til direktestrømming og alle de supre funksjonene til redigeringsappen GoPro Quik (som ellers koster $ 9,99).

Med alle disse fordelene, og med tanke på at et GoPro-abonnement i seg selv koster 489 kr. i året, er det virkelig verdt å vurdere dersom du vurderer å kjøpe GoPro Hero 10 Black, Hero 9 Black, Hero 8 Black eller Max. Abonnementet fornyes automatisk, og du kan bestemme deg for å avslutte det manuelt.

Her finner du GoPros egne tilbud.

Hvor finner man de beste Black Friday-tilbudene på GoPro? På denne siden vil du finne alle de beste Black Friday-tilbudene på GoPro-kameraer, slik at du slipper å lete etter dem. Nedenfor har vi uansett ført opp forhandlerne som ofte har gode GoPro-tilbud, slik at du selv kan gjøre deg kjent med modellene og prisene:

Kommer det Black Friday-tilbud på tilbehør til GoPro-kameraer?

Hvis du allerede har et GoPro-kamera ønsker du deg kanskje litt tilbehør? Det hender at slikt tilbehør får priskutt i forbindelse med Black Friday, men avslagene pleier ikke å være så store.

I fjor kom GoPro selv med avslag på stativer, Mods og annet tilbehør, men de fleste typene tilbehør passer til alle modellene, og de dukker jevnlig opp med nedjustert pris, uansett tid på året.

Det kom enkelte rabatterte pakker i fjor, og disse inkluderte tilbehør som batterier, SD-kort og stativer. Hvis du er på jakt etter en GoPro, vil du sikkert også sikre deg litt tilbehør, så være på utkikk etter ulike pakker til Black Friday.

Tilbud på andre actionkameraer

Er du på utkikk etter enda rimeligere actionkameraer? Her finner du de beste tilbudene fra ulike forhandlere: