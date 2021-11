PS4: Black Friday-tilbud 2021

Black Friday er vanligvis en ypperlig periode for alle som er ute etter tilbud på PlayStation 4-konsoller, spill og tilbehør – og nå er det bare dager igjen til årets store salgsfest, den 26. november.



Det er en del som taler for at vi kommer til å få tilbud på PS4 og relatert tilbehør også under årets salg. Komponentmangelen herjer fortsatt, og forhandlerne sliter kontinuerlig med å bygge seg opp et lager av PS5-enheter. PS4, på sin side, har vært i produksjon siden 2013 (2016 når det gjelder PS4 Slim), og har stort sett vært på lager. Nå begynner det likevel å bli få enheter i norske nettbutikker. Vi håper forhandlerne har vært fremsynte nok til å sette av et knippe maskiner til Black Friday. «PS4» har vært et at de vanligste søkeordene sammen med «Black Friday» ifølge Semrush.



PS4 er fortsatt en konsoll det er verdt å fordype seg i. De fleste spill som produseres ender også opp på PS4, og den eksisterende spillkatalogen er enorm. Det finnes også en oppgradert variant i form av PS4 Pro, men den har vært vanskelig å få tak i det siste og den er normalt sett ikke spesielt billig.



Vi tar en titt på alt du trenger å vite for å få fatt på årets beste Black Friday-tilbud på PS4 nedenfor, inkludert hvor og når man eventuelt vil kunne gjøre de største funnene. Vi oppdaterer artikkelen fortløpende, så stikk innom i ny og ne for å få tilgang til de seneste tilbudene.



Er du allerede klar til å kjøpe? Hvis det dukker opp tidlige tilbud på PlayStation 4 eller relevant tilbehør, så vil også disse være å finne nedenfor.

Dagens beste tilbud på PS4

Det kan være verdt å vente på årets Black Friday-tilbud på PS4, men om du har hastverk så kan du ta en titt på de beste prisene akkurat nå:

Black Friday-tilbud på PS4: Våre spådommer

Vi tror at årets Black Friday-salg kommer til å inneholde tilbud på PS4-tilbehør og – med litt flaks – kan det også dukke opp et og annet tilbud på en konsoll. Mange av Black Friday-tilbudene på PS4 kommer til å være felles med PS5, siden en hel del tilbehør og spill fungerer på begge maskiner.



Det gjenstår å se hvor mange forhandlere som vil tilby avslag på pakkeløsninger eller konsollene i seg selv. Under fjorårets Black Friday var det også mange som var ute etter en rimelig PS4, men lagerbeholdningene var slunkne allerede i november, siden pandemien førte til et voldsomt driv etter hjemmeunderholdning. Tidlig i 2021 meldte Sony at alle PS4-maskiner unntatt PS4 Slim nå ikke produseres, så i år er det nok enda flere om beinet og enda færre maskiner. Vi anbefaler derfor at du slår til umiddelbart om du er ute etter en maskin, og du får øye på et tilbud (eller simpelthen en konsoll.)

Black Friday-erbjudanden på PS4: Vanlige spørsmål

(Image credit: Peter Kotoff / Shutterstock.com)

Når får vi de første Black Friday-tilbudene på PS4? Black Friday faller på den 26. november, men vi regner med at tilbudene kommer tidligere enn som så, siden forhandlere i de senere år har begynt salget stadig tidligere.



Årets beste Black Friday-tilbud på PS4-produkter dukker dog antakeligvis ikke opp før Black Week. Det vil si i dagene før selve Black Friday. I fjor var det mange spill og tilbehør som holdt seg billige helt til i begynnelsen av desember, så det kan være verdt å bokmerke siden, hvis du ønsker å sjekke innom i tiden fremover.



Vi regner med at en del interessante Black Friday-tilbud på PS4 og tilbehør dukker opp i de kommende ukene, og 2021 kan se ut til å bli et år der det blir godt med konkurranse om produktene som legges ut, så vær beredt(!) hvis du ikke vil gå glipp av røverkjøpene.

Hvor finner jeg årets beste Black Friday-tilbud på PS4? Det korte svaret er «her», men om du er ute etter å dra ut på leiting på egen hånd finnes det en del forhandlere som det er verdt å holde et øye med.



Nedenfor finner du en liste over forhandlere som kan finne på å ha interessante Black Friday-tilbud på PS4-produkter. Merk at det per nå er få norske nettbutikker som har selve PS4-konsollen oppført på sine nettsider, men mange har tilbehør og spill. Det kan være noen som har lurt unna et knippe maskiner til bruk under Black Friday, så vær oppmerksom når salget starter.

Hva er de beste alternativene til PS4?

(Image credit: Sony)

Om du ender opp med å ombestemme deg, og går bort fra PS4 og PS4 Pro – eller de ikke er tilgjengelige – så kan det være verdt å ta en titt på et av markedets beste spillkonsoller.



Antallet PS5-, PS5 Digital Edition- og Xbox Series X-enheter på markedet er begrenset, men hvis du er ute etter siste skrik kan det være verdt heller å fokusere på disse under Black Friday-salget. Og hvis du nøyer deg med en Xbox Series S, så finnes det helt klart muligheter (disse finnes det mange av på lager akkurat nå.)



Hvis du derimot ikke trenger det aller seneste er det Xbox One S, Xbox One X og Xbox One S All-Digital du bør se etter, men forrige generasjon fra Microsoft er det også dårlig med på markedet akkurat nå. Det kan likevel være tilfellet at en og annen konsoll ligger gjemt bort på et fysisk lager et eller annet sted, og siden dette er foregående generasjon konsoller, så er dette nettopp en type produkt som forhandler ønsker å få ut av sortimentet.



Kort oppsummert er det altså Xbox Series S som er det sikreste kortet, men man bør likevel være på vakt når det gjelder de andre konsollene. Plutselig dukker det opp et tilbud.



Vi kommer antakeligvis til å oppleve en del Black Friday-tilbud på Nintendo Switch i kjølvannet av lanseringen av Switch OLED, så om du vurderer en Nintendo Switch eller en Nintendo Switch Lite, er årets novembersalg et prima tidspunkt å følge ekstra med.