Black Friday 2022: Beste tilbud på Samsung-TVer

Black Friday og Cyber Monday er tiden på året hvor TV-er er aller billigst. Er du ute etter å finne den beste prisen som er å oppdrive på en Samsung-TV så har du kommet til rett sted. Enten du vil ha en stilig The Frame-modell eller en skikkelig QLED-TV, så vil du finne de beste Black Friday-tilbudene nedenfor.

Black Friday faller i år på den 25. november.

Hvis du er ute etter en Samsung-TV bør du bokmerke denne siden og sjekke innom med jevne mellomrom i løpet av Black Friday-perioden, slik at du kan holde deg oppdatert.

De beste Black Friday-tilbudene på Samsung-TV

Black Friday-tilbud på Samsung-TV: Vanlige spørsmål

Når vil de beste tilbudene på Samsung-TV-er dukke opp i 2022? Black Friday er 25. november i år, og det er sannsynlig at det er da de aller beste tilbudene vil dukke opp. Samsung forventer vi også mange tilbud i løpet av uka før selve dagen, og disse kan fort bli utsolgt så hvis du ser noe som er ekstra fristende så kan det være lurt å slå til før det er for sent.

Hvor finner jeg de beste tilbudene på Samsung-TV? Det er gjerne de store forhandlerne som Komplett, Elkjøp og Power som har det største utvalget av tilbud på Black Friday, men også mange av de litt mindre norske og nordiske forhandlerne kan ha gode tilbud å by på. Derfor er det lurt å holde øye med denne siden, så du ikke går glipp av de beste tilbudene etter hvert som de dukker opp.

Kommer TV-er til å være billigere på Cyber Monday enn Black Friday?

Det er mulig. Cyber Monday er 28. november i år – vi snakker altså om mandagen etter Black Friday. Dette er den siste dagen i november-salgskampanjen der mange av tilbudene videreføres, mens vi samtidig gjerne også ser noen siste overraskelser med ekstra store avslag.

Hvis du ikke absolutt trenger å slå til på en TV i løpet av salget og har mot i brystet og is i magen, så kan det være du kan gjøre et ekstra godt kjøp siste dagen. Er du derimot redd for å gå glipp av et godt tilbud og trenger en ny TV, så anbefaler vi heller å se etter de beste tilbudene i løpet av salget. På den måten slipper du å risikere at akkurat den modellen du er ute etter blir utsolgt. Du kan også velge å kjøpe en TV under Black Week eller på Black Friday, vente med å åpne pakken til Cyber Monday er over, og eventuelt sende tilbake TV-en, om du finner et bedre tilbud den aller siste dagen.