Black Friday: Xbox Series X

Nå som vi har passert midten av november, venter vi ennå på de gode Black Friday tilbudene knyttet til Xbox Series X. I år kan vi kanskje vente oss tilbud på Game Pass-abonnement, i tillegg til enkelte av de beste spillene og tilbehør til konsollen. Hold også øyen med den mindre modellen Xbox Series S, ettersom den er langt mer tilgjengelig i markedet, og det er her det eventuelt kan dukke opp pakketilbud. Det er fremdeles utrolig vanskelig å oppdrive Xbox Series X.

Det er fremdeles svært få tilbud ute og går, men vi regner med at det vil dukke opp flere når vi nærmer oss 26. november. Det er bare å følge med på denne siden, så kanskje du er heldig og kan snappe opp noen virkelige godbiter.

Mange av oss har ennå ikke fått tak i Xbox Series X, men det kan likevel hende at forhandlerne har noen i ermet til Black Friday.

Uansett hva som skjer, har vi laget denne oversikten, der vi samler alle de kommende Black Friday-tilbudene knyttet til Xbox Series X. Og det kan også hende det kommer noe spennende i forbindelse med Cyber Monday …

Black Friday-tilbud på Xbox

Xbox Game Pass Ultimate | 1 måned for 10 kr Xbox Game Pass Ultimate | 1 måned for 10 kr

Spar 115 kr. – Spill over 100 høykvalitetsspill på konsoll, PC og mobile enheter, med Xbox Game Studios-titler samme dag som utgivelse. Abonnementet fortsetter automatisk, og koster deretter 125 kroner i måneden.

PDP Afterglow Wired Controller: 365,- hos NetOnNet PDP Afterglow Wired Controller: 365,- hos NetOnNet

Ettersom de offisielle kontrollerne til Xbox Series S/X kan koste over 600 kroner, er det spennende å se hvor rimelig et kablet alternativ kan være. Denne har den samme utformingen, i en friske utførelse.

Xbox Series S: 3279,- hos Komplett.no Xbox Series S: 3279,- hos Komplett.no

Den heldigitale utgaven er langt rimeligere enn storesøsteren, og er et godt kjøp selv om prisen ikke er nedjustert.

Tilbud på konsoller

Tilbud på spill

Battlefield 2042 (Xbox One): 399,- hos Elkjøp Battlefield 2042 (Xbox One): 399,- hos Elkjøp

Endelig er det her! Battlefield 2042 er et førstepersons skytespill som markerer returen til spillseriens ikoniske og store kriger.

Borderlands 3 - Deluxe Edition - Microsoft Xbox One: 169,- hos Proshop Borderlands 3 - Deluxe Edition - Microsoft Xbox One: 169,- hos Proshop

Det opprinnelige plyndreskytespillet er tilbake, fullpakket med bazillioner av våpen og kaos! Skyt deg vei som en av fire nye Vault Hunters.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - Microsoft Xbox One: 333,- hos Proshop Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - Microsoft Xbox One: 333,- hos Proshop

Opplev to av de mest kjente skatespillene som noen gang er laget når Tony Hawk's Pro Skater og Tony Hawk's Pro Skater 2 tar spranget til Xbox One med oppdatert grafikk og nye funksjoner.

Black Friday-tilbud på Xbox Series X: vår spådom

Kommer Xbox Series X på tilbud til Black Friday? Det er svært lite trolig at selve Xbox Series X-konsollen vil komme på tilbud til Black Friday. Både ettersom den ennå er ganske ny, og fordi det rett og slett er vanskelig å oppdrive eksemplarer av den. Selv omtrent ett år etter lanseringen selges Xbox Series X ut så snart den dukker opp på lager, akkurat som PS5. Vi kan imidlertid få se en rekke prisnedsettelser på spill, kontrollere og annet utstyr, samt rabatter på forrige generasjons konsoller Xbox One og Xbox One X. Sistnevnte har dessuten flere spill som også er optimalisert for de nyere konsollene.

Hvor mye vi Xbox Series X koste på Black Friday 2021? Hvis Xbox Series X faktisk skulle være tilgjengelig i forbindelse med Black Friday 2021, tror vi ikke den vil slippe seg under den veiledende prisen på 5499 kroner. Det er rett og slett urealistisk å håpe på store rabatter med det første.

Når får vi de beste Black Friday-rabattene i tilknytning til Xbox Series X?

Generelt kan Black Friday-sesongen begynne så tidlig som i oktober, og det er ikke uten grunn at november i senere tid kalles Black Month. Selv om Black Friday faller på 26. november, kan vi altså vente oss at rabattene dukker opp lenge før selve dagen. Men når det gjelder tilbehør, kan vi vente oss at det slippes en del gode tilbud når vi nærmer oss den store dagen.

Akkurat når det gjelder den nyeste Xbox-generasjonen, er det svært vanskelig å forutsi noe som helst når det gjelder bevegelse i markedet – bår når det gjelder tilgjengelighet og pris. Det er likevel lurt å følge med i dagene rundt salgsfesten.

Det er viktig å vite nøyaktig hva du er ute etter når det gjelder Black Friday-tilbud knyttet til Xbox. Det lønner seg å gjøre litt research når det gjelder spill og tilbehør, og dessuten være forberedt hvis det skulle dukke opp en konsoll. Det er også verdt å ha en utfyllende liste, slik at du i hvert fall kan snappe opp noe av det du er interessert i.

Den heldigitale plattformen er en god måte å spare penger på. Den glimrende tjenesten Game Pass gir deg umiddelbar adgang til et enormt spillbibliotek for en lav, månedlig abonnementspris. Her finner du alt fra «AAA»-spill til uavhengige publikumsfavoritter.

Du kan også vurdere et Xbox Game Pass Ultimate, der du får Xbox Live Gold og Xbox Cloud Gaming. Her får du det samme flotte utvalget av spill, i tillegg til at du kan spille dem på mobil og nettbrett.

Hvor finner man de beste Black Friday-tilbudene på alt som har med Xbox Series X å gjøre i 2021?

