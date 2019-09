Beste gaming-mus 2019: Her er de beste spillmusene vi har testet

Uansett hva slags PC-spill du spiller, så vil en god gaming-mus komme godt med. Og siden musa er en så sentral del av spillopplevelsen, er det viktig at du skaffer deg en som fungerer godt for deg.

Har du nettopp investert i en nye gaming-PC så vil du jo at alt som er koblet til den skal holde like høy kvalitet også. Det er imidlertid verdt å huske på at dyrere ikke alltid er bedre. For eksempel koster SteelSeries Sensei 310 mindre enn et nytt AAA-spill, men du får likevel en glimrende mus med førsteklasses sensor. Samtidig finnes det også modeller for deg som ikke bryr deg om prisen, og bare vil ha det beste av det beste.

Uansett vil du finne gode alternativer på denne listen, og hvis du trenger et gaming-tastatur også så finner du våre beste tips her.

1. SteelSeries Rival 710

Den beste gaming-musen vi har testet

DPI: 12.000 | Features: OLED-skjerm, justerbar vekt, mekaniske brytere som tåler 60 million klikk, haptisk tilbakemelding, RGB-lys

Tung og balansert

Smarte funksjoner

Dyr

SteelSeries Rival 710 førsteplassen takket være funksjonsutvalget, balansen og ytelsen som slår alle andre vi har testet. Dette monsteret er riktignok ganske dyrt, men når du tar med OLED-skjermen, den haptiske tilbakemeldingen og den glimrende byggekvaliteten med i beregningen, så blir den likevel et veldig godt kjøp. Det beste av alt er at den er helt modulær inkludert sensoren, så har mulighet til å oppgradere den etter hvert.

2. Razer Viper

Liten, rask og klar til dyst

DPI: 16.000 | Funksjoner: optiske brytere, fleksibel kabel, 5G optisk Sensor, 5 DPI-nivåer via Razer Synapse 3

Lett

Glimrende ytelse

Fungerer med begge hender

Ganske dyr

Det er et par grunner til at Razer Viper er vår nye favorittmus til esport. Ved siden av det lette designet, 16.000 DPI og Razer Chroma-lys, byr den også på 1000 Hz måling, optiske brytere som tåler 70 millioner klikk og 8 programmerbare knapper. Hvis du vil ha en mus som sikrer at du er mest mulig konkurransedyktig, så er det denne du skal ha.

3. Corsair Harpoon RGB Wireless

Trådløs til en rimelig penge

DPI: opptil 10.000 | Funksjoner: Trådløs, RGB-lys, Omron-brytere

Overkommelig pris

Høy ytelse

Kun for høyrehendte

Den beste gaming-musa er alltid den som gir deg glimrende ytelse til en overkommelig pris, og Corsair Harpoon RGB Wireless er et glimrende eksempel på denne kombinasjonen. Du får en trådløs mus med RGB-lys og lang batteritid for under 500 kroner. Ergonomien gjør den dessverre kun egne for dem som bruker musa med høyre hånd, men utover det er det lite å klage på her.

4. Logitech G502 Hero

Den kommer i fred

DPI: opptil 16.000 | Funksjoner: RGB-lys, programmerbare knapper, justerbar vekt, 1ms forsinkelse

Overkommelig pris

Glimrende sensor

Ukomfortabel for folk med store hender

Når det kommer til estetikk, så finnes det stort sett bare to muligheter når du skal handle deg gaming-mus: kvalitetsmus som ser ut som de passer inn på et kontor, eller de som lever og ånder for «gaming-livet». Logitech G502 passer godt inn i sistnevnte kategori, med sitt robotaktige design, men så lenge det ikke skremmer deg bort, så får du mulighet til å justere vekt, en ekstrem sensor på 16.000 DPI og glimrende ytelse. Den passer ikke like godt for folk med store hender, men utover det så fortjener den absolutt en plass på denne listen.

5. Roccat Kain 120 AIMO

Nye takter fra gaming-ekspertene

DPI: 16.000 | Funksjoner: ROCCATs egen sensor, 50G akselerering, ROCCAT Easy-Shift[+]-teknologi

God pris

Flott design

God å bruke

Ikke like justerbar som enkelte andre

Ikke for venstrehendte

Hvis du er på jakt etter en gaming-mus til en overkommelig pris, så kan Roccat Kain 120 AIMO være det rette valget for deg. For det første har den et flott design og solid byggekvalitet, og du får også et greit utvalg av tilpasningsmuligheter. I tillegg er den eksepsjonelt god å bruke, og vi opplever den som responsiv og pålitelig. Her får du rett og slett mye for pengene.

6. Cooler Master MasterMouse MM520

En god mus til en glimrende pris

DPI: 12.000 | Funksjoner: tilpasset klo-grep, DPI kan justeres, tresoners RGB-lys

Gode brytere

Overkommelig pris

Tvilsom byggekvalitet

Hvis du er på jakt etter en gaming-mus som både er funksjon og priset fornuftig, så kan Cooler Master MasterMouse MM520 være et godt valg. Den kommer ikke til å vinne noen skjønnhetskonkurranser, men den er utstyrt med Omron-brytere og en ganske følsom sensor på opptil 12.000 DPI. Dermed er det lett å overse det mindre tiltalende designet, og spesielt om du bruker klo-grep.

7. Razer Naga Trinity

En mus med mange ansikter

DPI: 16.000 | Funksjoner: utbyttbare sideplater, Razer chroma-støtte, 1000 Hz sporing

Jevn sporing

Utbyttbare sideplater

Dyr

Har du blitt bitt av World of Warcraft: Classic-basillen? Da bør du ta en titt på Razer Naga Trinity. Razers Naga-modeller har alltid være en favoritt blant MMO-spillere, og med Naga Trinity har selskapet tatt det hele et steg videre. Her får du tre utbyttbare sideplater, slik at du kan tilpasse formen som du vil. Du får også DPI på 16.000 og Razer Chroma-lys med på kjøpet. Det er ingen tvil om at Razer Naga Trinity hører hjemme på denne listen.

8. HyperX Pulsefire Surge

Remain in light

DPI: 16.000 | Funksjoner: RGB-lys, Omron-brytere

Flott RGB-lys

Omron-brytere

Ikke justerbar vekt

Hvis du er blant de som bare himler med øyene når du ser dagens mest ekstreme gaming-mus, så kan Pulsefire Surge RGB vare noe for deg – du må bare skru av RGB-lyset først. Med unntak av lyset har den nemlig et veldig diskret design som fint kan passe inn på et kontor, men den har også en sensor på hele 16.000 DPI, noe som sikrer at den leverer ytelsen du trenger.

9. Corsair IronClaw RGB

Gir deg stålkontroll

DPI: opptil 18.000 | Funksjoner: Omron-brytere, syv programmerbare knapper, innebygget profillagring, to-soners RGB-lys

Passer store hender

Robust byggekvalitet

Tung mellomknapp

Mange av gaming-musene på markedet er enten for små eller for lette (og noen ganger begge deler), og det gjør at spillere med store hender får lite å velge mellom. Ikke minst er mange av de større modellene utstyrt med enormt mange knapper og design som får dem til å se ut som de kommer fra en fremmed planet.

Corsair Ironclaw er helt motsatt. Dette er en iøyenfallende mus for spillere med store hender, og designet gjør ikke at du får lyst til å gjemme den bort i en skuff hver gang du får besøk. Ikke minst er den robust, og den burde tåle tung bruk.

10. Gigabyte Aorus M5

En mus for deg som vil ha tilpasningsmuligheter

DPI: opptil 16.000 | Funksjoner: vektfordelingssystem, DPI-justering, Omron-brytere, RGB Fusion 2.0

Mange tilpasningsmuligheter

God ergonomi

Spinkel konstruksjon

Gygabyte Aorus M5 gir deg mye for pengene. Du får massevis av muligheter til å tilpasse den etter eget ønske, den har god ergonomi og du får masse RGB-lys å leke med. Den har også et justerbart vektfordelingssystem, mulighet for å justere DPI under spilling og Omron-brytere som skal tåle 50 millioner klikk. Er du ute etter en mus som gir deg alt i en pakke, så er denne verdt en titt – men den kunne vært litt rimeligere.

Hvordan velge riktig gaming-mus:

Det finnes en god gaming-mus for alle der ute, men det krever litt innsats å finne den. For det første finnes det masse teknisk språk som kan være vanskelig å forstå fra målehastighet til DPI-innstillinger, og det er ikke så greit å vite hva alt betyr. Det viktigste å vite om disse to begrepene er at høyere er bedre, men de betyr også veldig forskjellige ting.

Når du ser DPI bli nevnt, så skal du vite at det er snakk om «dots per inch» eller punkter per tomme. Dette er et mål på hvor følsom musa er når du beveger den over en overflate, og høyere tall betyr altså at musa er mer følsom for bevegelser. Det er også en fordel om DPI kan justere, slik at du kan tilpasse deg ulike situasjoner.

«Polling rate» eller sporingsrate er på sin side et mål på hvor ofte musa rapportere posisjonen sin til datamaskinen, og dette tallet varierer ofte mellom 125 og 1000 Hz.

Andre faktorer du bør vurdere er muligheter for å justere vekt etter eget ønske og generell ergonomi – det siste spesielt om du er venstrehendt. Og til sist vil du selvfølgelig ha masse RGB-lys, eller hva?

