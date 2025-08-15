KI-drevne phishing-angrep blir smartere og skjer oftere – slik holder du deg trygg
De fleste av de gamle røde flaggene gjelder ikke lenger, advarer eksperter
- Kaspersky advarer om at AI brukes til blant annet å lage overbevisende e-poster og generere deepfakes
- Antall klikk på phishing-lenker øker kvartal for kvartal
- Brukere advart om å være årvåkne for å sikre seg mot angrep
Generativ kunstig intelligens (GenAI) gjør phishing-angrep smartere, vanskeligere å oppdage og mer utbredt, advarer ny forskning fra Kaspersky.
Funnene deres hevder at produktene deres i andre kvartal 2025 oppdaget og blokkerte mer enn 142 millioner klikk på phishing-lenker, noe som representerer en økning på 3,3 % i forhold til første kvartal.
Selv om det kan bety at det var flere phishing-angrep i løpet av sommeren, kan det også bety at volumet forble det samme – men de faktiske angrepene ble mer overbevisende.
Generering av deepfakes
«KI har gjort phishing til en svært personlig trussel. Store språkmodeller gjør det mulig for angripere å lage overbevisende e-poster, meldinger og nettsteder som etterligner legitime kilder, og eliminerer grammatiske feil som tidligere avslørte svindel», sa forskerne.
«KI-drevne roboter på sosiale medier og meldingsapper utgir seg for å være ekte brukere, og engasjerer ofrene i lange samtaler for å bygge tillit. Disse robotene gir ofte næring til romantiske svindelforsøk eller investeringssvindel, og lokker ofrene til falske muligheter med KI-genererte lydmeldinger eller deepfake-videoer.»
Forskerne sa også at GenKI ikke bare brukes til å eliminere stave- og grammatikkfeil – uten tvil de største røde flaggene i phishing-e-poster.
Det brukes også til å lage realistiske lyd- og video-deepfake-etterligninger av betrodde personer, inkludert kolleger, kjendiser og bankansatte.
Disse deepfakene brukes deretter til å promotere falske giveaways eller stjele sensitiv informasjon som flerfaktorautentiseringskoder (MFA), passord og lignende.
«KI-drevne verktøy analyserer offentlige data fra sosiale medier eller bedriftsnettsteder for å iverksette målrettede angrep, for eksempel HR-relaterte e-poster eller falske samtaler som refererer til personlige detaljer», la Kaspersky til.
Slik holder du deg trygg
Etter hvert som risikoen for phishing øker, er det fortsatt best å være årvåken på nettet. Brukere burde alltid være skeptiske til uønskede innkommende meldinger, spesielt de som krever umiddelbar handling eller truer med katastrofe.
Dette er, og vil fortsette å være, det største røde flagget i phishing-angrep.
