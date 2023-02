Ny verdensrekord i DDoS-angrep

DDoS-angrep, eller tjenestenektangrep, er dessverre en ganske vanlig måte å terrorisere selskaper og organisasjoner på internett på. Stortinget ble i august 2022 rammet av et større DDoS-angrep (Åpnes i ny fane), slik at nettstedet stortinget.no (Åpnes i ny fane) en periode ble gjort delvis utilgjengelig.

Dette angrepet var for en bagatell å regne sammenlignet med det nye rekordangrepet.

30 000 datamaskiner i angrep

Den tvilsomme rekorden «størst DDoS-angrep» ble meldt sist helg, men det fortelles ikke hvem eller hva som var offer for angrepet. Det ser imidlertid ut til at dette angrepet var rettet mot amerikanske mål.

Omfanget av DDoS-angrep måles dels i hvor mange datamaskiner som benyttes i angrepet, men først og fremst i hvor mange kall de gjør per sekund. Dette angis gjerne i Request per second, eller RPS. Den forrige rekorden ble satt sommeren 2022 og involverte 5000 IP-adresser og omfattet 46 millioner oppkall i sekundet (RPS).

Helgens nye rekord omfattet 30 000 IP-adresser og på det meste 71-milloner oppkall i sekundet (RPS), ifølge Cloudflare (Åpnes i ny fane).

Mer irritasjon enn skade

Selv om tjenestenektangrep ikke er like alvorlige trusler som løsepengevirus eller andre typer skadevare, fungerer de mer som et irritasjonsmoment eller psykisk terror. Slike angrep medfører at nettsider kan bli helt eller delvis utilgjengelige så lenge angrepene pågår, men de kommer seg raskt på rett kjøl igjen. Hvis angrepene rettes mot helseinstitusjoner, er det ofte nettsiden som blir liggende nede, mens selve driften av virksomheten kan fortsette som normalt.