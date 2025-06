SonicWall advarer mot falske VPN-apper som stjeler pålogginger og truer bedrifter – her er hva vi vet

SonicWall advarer om hackere som sprer skadelig VPN-programvare

NetExtender er blitt modifisert og spres via falske nettsteder

Skadevaren stjeler påloggingsinformasjon og VPN-konfigurasjoner

Hackere har blitt oppdaget mens de distribuerte en forfalsket versjon av SonicWalls NetExtender SSL VPN-klient via svindelnettsteder som etterligner SonicWalls offisielle nettsted.

SonicWall og Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) har identifisert den trojanske applikasjonen og utstedt en advarsel til brukere om ikke å laste ned den falske programvaren.

Siden NetExtender brukes som en VPN-klient for ekstern tilgang, kan stjålne VPN-konfigurasjoner og påloggingsinformasjon utgjøre en alvorlig risiko for både ansatte og bedrifter.

Falsk VPN-klient spres via svindelnettsted

Den falske VPN-klienten er signert med «CITYLIGHT MEDIA PRIVATE LIMITED», noe som gir den et visst nivå av troverdighet som kan lure de som leter etter enklere cyberbeskyttelse.

Filen spres gjennom SEO og ondsinnet reklame (malvertising), noe som kan føre til at det falske nettstedet vises øverst i søkeresultatene – spesielt i sponsede lenker.

(Image credit: SonicWall)

SonicWall minner derfor brukere om alltid å laste ned programvare fra legitime kilder, i dette tilfellet sonicwall.com og mysonicwall.com.

I sin analyse fant SonicWall og MSTIC to modifiserte programfiler som ble distribuert via det falske nettstedet: NEService.exe, modifisert for å omgå digitale sertifikatkontroller, og NetExtender.exe, modifisert for å stjele brukerkonfigurasjonsdata og påloggingsinformasjon.

Ønsker du flere Pro-nyheter? Abonner på vårt nyhetsbrev Abonner på TechRadar Pro-nyhetsbrevet for å få spennende nyheter, kommentarer, reportasjer og innsikten bedriften din trenger for å lykkes! Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

(Image credit: SonicWall)

Når brukeren har fylt ut all informasjonen og klikket på tilkobling, sendes data som brukernavn, passord, domene og mer til en ekstern server kontrollert av hackerne.

Både SonicWall og Microsofts nettsikkerhetsverktøy kan nå oppdage skadelig programvare, men det er ikke sikkert at tredjepartsprogrammer allerede er oppdatert for å identifisere filene. Derfor er det lurt å bruke et av de beste antivirusprogrammene for å beskytte deg mot modifisert programvare og skadelige filer.

Exclusive deal NordVPN – verdens beste VPN-tjeneste

Vi anmelder jevnlig alle de største og beste VPN-leverandørene, og NordVPN er vårt absolutte toppvalg akkurat nå. Den fjernet blokkeringen av alle strømmetjenester i testene våre, og er også veldig enkel å bruke. Hastighet, sikkerhet og døgnåpen support er tilgjengelig hvis du trenger det – den har alt. Det mest prisgunstige abonnementet er toårsabonnementet, som setter prisen til 3,99 dollar per måned og inkluderer ytterligere 3 måneder helt GRATIS. Det er også en 30-dagers pengene-tilbake-garanti hvis du bestemmer deg for at det ikke er noe for deg. – Prøv NordVPN 100 % risikofritt i 30 dager