Chrome-oppdatering står parat til å hjelpe deg med å unngå sikkerhetsbommerter

Det har ikke vært mangel på mas om å måtte lage gode passord i det siste, men Google Chrome tar nå sikte på å bli hakket mer pågående med å få brukerne til å ta sikkerhetsmessige forholdsregler.



Google jobber etter sigende nå med en ny funksjon i nettleseren som umiddelbart vil vise hvor sterkt eller svakt ditt nye passord er.



Selskapet prøver utvilsomt nå å hjelpe folk som ikke helt har oversikten over hvor sikker innloggingsprosessen de bruker er, ved å bygge en passord-sjekk inn i selve Chrome-nettleseren – som en slags erstatning for tredjepartsvariantene som nettsider og tjenester utvikler selv.

Google Chromes nye passord-sjekk

Funksjonen ble først omtalt av About Chromebooks (opens in new tab), og skal være en del av en kommende ChromeOS-version, under det nokså selvforklarende navnet «Password Strength Indicator».



«Muliggjør styrkeindikator for passord når man skriver inn et passord ved påmelding og passordforandring», lyder beskrivelsen, som vitner om at verktøyet vil være i bruk kun når brukere lager nye, eller forandrer gamle, passord.



Funksjonen skal være «godkjent» (opens in new tab), hvilket vil si at den nå utvikles og testes, og at brukere flest vil få tilgang om relativt kort tid.

Google Chrome har tidligere prøvd å sikre livet på nett med en rekke passord-relaterte verktøy, ikke minst med den velkjente innebyggede tjenesten for passordhåndtering.



I tillegg til å lagre passord, tilbyr tjenesten også en passord-generator som hjelper brukere med å lage sterke, unike og komplekse passord til alle kontoer på nett. Verktøyet kan nå også lagre notater sammen med passordene, som kan gi deg små påminnende hint og kontekst; i tillegg til å separere kontoer for arbeid og fritid.



Brukere av Android-varianten av Chrome sikres også via Googles såkalte Duplex on the Web-teknologi, som automatisk forandrer passord som har vært del i en datalekkasje – noe man får beskjed om via en popup.



Hvis du er snakkesalig av deg kan du også bruke Google Assistant for å manøvrere deg frem til passordsidene til forskjellige tjenester når du trenger å forandre på innloggingsinformasjonen.

Kilde: 9to5Google (opens in new tab)