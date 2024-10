Mogelijke kleuren Google Pixel 9a uitgelekt

Nog maar een dag geleden zagen we gedetailleerde renders van de Google Pixel 9a, en nu is dezelfde bron terug met een lijst van kleuren waarin de telefoon beschikbaar zou kunnen zijn.

Volgens Android Headlines zal de Pixel 9a worden verkocht in de kleuren Porselein (gebroken wit), Obsidiaan (zwart), Pioen (roze) en Iris (blauw-paars). De Pixel 8a is al verkrijgbaar in het Porselein en Obsidiaan, maar die telefoon is daarnaast nog beschikbaar in de kleuren Aloëgroen en Baai (blauw). Dit zijn twee tinten die volgens de geruchten zullen verdwijnen bij het nieuwe model. De standaard Google Pixel 9 is echter ook verkrijgbaar in Pioen, dus alleen Iris zou echt nieuw zijn.

Langer, breder en slanker

De Pixel 6a, Pixel 7a en Pixel 8a (van links naar rechts) (Image credit: Philip Berne / Future)

Naast de kleuren worden er ook naar de afmetingen gehint, waarbij de Google Pixel 9a blijkbaar 154 x 73 x 8,5 mm groot is. Ter vergelijking: de Google Pixel 8a is 152,1 x 72,7 x 8,9 mm, wat betekent dat het aankomende model iets langer en breder maar ook dunner zou zijn.

Android Headlines merkt echter op dat deze verandering zou kunnen betekenen dat de batterij kleiner is, vooral omdat de camera naar verluidt bijna gelijk ligt met de achterkant van de telefoon. Dit zou betekenen dat meer interne ruimte wordt ingenomen door cameracomponenten dan bij de Pixel 8a.

Dat cameradesign vertegenwoordigt een grote ontwerpwijziging, en het kan ervoor zorgen dat het toestel opvalt binnen de Pixel 9-serie, en zelfs ten opzichte van de Pixel 8a.

Naast het mogelijke ontwerp en de kleuren weten we nog niet veel over de Pixel 9a, hoewel het waarschijnlijk is dat hij een Tensor G4-chipset zal hebben, net als de andere Pixel 9-modellen. Voor de rest verwachten we meer te horen in de maanden voorafgaand aan de lancering. Het is niet helemaal duidelijk wanneer die zal plaatsvinden, aangezien de Google Pixel 9-serie dit jaar in augustus verscheen in plaats van oktober. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de a-serie voortaan ook vroeger verschijnt.