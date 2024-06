Microsoft pauzeert Windows 11-update vanwege bootloops

Windows 11 heeft net zijn nieuwste update gekregen, maar Microsoft heeft deze meteen gepauzeerd na de ontdekking van een ernstige bug. Het gaat om de KB5039302-update, een optionele download voor Windows 11 22H2 en 23H2. De update zat nog in de preview-fase en zou pas naar het grote publiek komen als onderdeel van cumulatieve update in juli 2024.

Deze fatale bug plaatst getroffen pc's in een bootloop waarbij de pc steeds opnieuw blijft opstarten zonder dat proces ooit af te maken totdat de gebruiker ingrijpt en het herstelproces opstart. Wat is de oorzaak? Het lijkt iets te maken te hebben met pc's die virtuele machines gebruiken, waarbij een ander besturingssysteem binnen het huidige besturingssysteem wordt uitgevoerd.

Neowin heeft de volgende verklaring van Microsoft gespot: "Dit probleem heeft waarschijnlijk invloed op apparaten die gebruikmaken van virtuele machines en virtualisatiefuncties, zoals CloudPC, DevBox en Azure Virtual Desktop. We onderzoeken de precieze omstandigheden waaronder dit probleem kan optreden."

Terwijl dat onderzoek plaatsvindt, heeft Microsoft deze update gepauzeerd, zowel voor gebruikers van Windows 11 Home als Windows 11 Pro.

Laattijdige acties

Als je pc vastzit in een bootloop, is dat ronduit rampzalig. In dat opzicht is het een goed idee dat Microsoft deze update heeft gepauzeerd tot er een oplossing is. Dit is sowieso een optionele update, dus het is niet zo dat KB5039302 essentiële nieuwigheden bevat.

Hoewel je eigenlijk had gehoopt dat Microsoft zo'n rampzalige bug zou hebben ontdekt vóór de definitieve previewversie, erkent het bedrijf tenminste meteen het probleem en wordt er actie ondernomen. Dit toont wel aan waarom het altijd een risico is om een optionele update voor Windows 11 te downloaden.

Microsoft merkt wel terecht op dat privégebruikers hier wellicht geen last van hebben: "Gebruikers van de Windows Home-editie zullen dit probleem waarschijnlijk minder snel ondervinden, omdat virtualisatie minder gebruikelijk is in thuisomgevingen." Toch zullen sommige Windows 11 Home-gebruikers ongetwijfeld virtualisatiefuncties gebruiken.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Volgens Microsoft is het dus "waarschijnlijker" dat het probleem pc's treft die virtuele machines gebruiken, waardoor het in theorie mogelijk is dat andere pc's dezelfde bug kunnen hebben. Dit is wellicht de reden waarom de update is ingetrokken, als je het ons vraagt. Het belangrijkste is dat Microsoft dit probleem aan het oplossen is of op zijn minst de oorzaak van het probleem verwijdert vóór de cumulatieve update van juli wordt uitgerold.