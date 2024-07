Windows 11-update met reclame in Startmenu is vanaf volgende week beschikbaar

Windows 11 is klaar voor een verandering in het Startmenu die niet populair was in de preview en even onpopulair zal zijn bij de grote update volgende week. De verandering in kwestie betreft een nieuw accountbeheergedeelte dat is toegevoegd aan het Startmenu. Het probleem is niet zozeer de toevoeging, maar het feit dat het bestaande functies vervangt die nuttiger zijn.

Momenteel maakt de update nog deel uit van de meest recente preview-update, KB5039302, maar dat wordt zeer binnenkort de cumulatieve update voor juli. Volgende week dinsdag, 9 juli, zullen alle Windows 11-gebruikers kunnen "genieten" van enkele nieuwigheden.

Microsoft legt uit wat er nieuw is in een support-document voor KB5039302: "Deze update start de uitrol van de nieuwe accountmanager in het Startmenu. Wanneer je een Microsoft-account gebruikt om je aan te melden bij Windows, krijg je een overzicht van de voordelen van je account. Deze functie maakt het ook gemakkelijk om je accountinstellingen te beheren."

Windows Latest heeft deze overgang aan den lijve ondervonden en wijst op de verschillen tussen hoe het Startmenu nu werkt en hoe het volgende week (in theorie) zal werken. De verandering wordt dus toegepast op je profielfoto en naam, die linksonder in het Startmenu worden weergegeven. Als je hier nu op klikt, verschijnt er een klein menu met opties waarmee de gebruiker zich kan afmelden en de pc kan vergrendelen.

Dit is een nieuw paneel geworden dat je in plaats daarvan Microsoft Account-gerelateerde instellingen en herinneringen geeft, plus info over Microsoft-diensten zoals OneDrive en Microsoft 365. Zoals Windows Latest opmerkt, krijg je meldingen over Microsoft 365, of je nu een abonnement hebt of niet. De opzet is natuurlijk dat je een abonnement neemt door deze meldingen die je bewust maken van de talloze voordelen.

De oude functies zijn echter niet helemaal vervangen, want er is nog steeds een menu met drie puntjes in de rechterbovenhoek van het nieuwe paneel. Als je hierop klikt, krijg je de oude opties om je af te melden, de pc te vergrendelen enzovoort.

Genoeg is genoeg

Er zijn hier twee problemen. Hoewel de afmeldopties nog steeds aanwezig zijn, zijn ze verstopt, zodat er een extra klik nodig is om ze te openen. Het is zelfs mogelijk dat sommige Windows 11-gebruikers het pictogram met de drie puntjes niet eens zien. Zoals testers op Microsofts Feedback Hub hebben aangegeven, willen ze anderzijds niet nog meer Microsoft Account-rotzooi in de interface van Windows 11. Vooral geen toevoegingen die weeral een vorm van reclame zijn, zoals de voordelen van Microsoft 365.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Helaas lijkt Microsoft dit soort aanbevelingen momenteel overal in Windows 11 toe te voegen en dit is het zoveelste voorbeeld. Wat ons vooral verbaast is dat we deze verandering zagen tijdens het testen in het Dev-kanaal, maar dat het nu opeens lijkt te zijn overgewaaid naar de releaseversie van Windows 11 die volgende week wordt uitgerold naar alle gebruikers. Niet iedereen zal de update ten slotte op 9 juli al ontvangen, aangezien Microsoft dit in golven uitrolt.