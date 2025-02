Zoekfunctie in Startmenu van Windows 11 wordt duidelijker vanwege EU-wetgeving

Microsoft past de zoekfunctie van Windows 11 in het Startmenu aan voor alle gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) om te voldoen aan nieuwe EU-regelgevingen. Wanneer je zoekt in het Startmenu, toont Windows 11 resultaten van zowel je computer als het internet (met behulp van Bing). Maar nu lijkt het erop dat Microsoft die zoekresultaten duidelijker zal scheiden.

MSPowerUser meldt dat de verandering te zien is in een nieuwe Windows 11 Insider Preview Build, buildnummer 27764. Een Windows Insider, @alex29029292, heeft een screenshot gedeeld op Twitter waarop deze nieuwe interface in het Startmenu te zien is met twee onderdelen in het zoekvenster: een met het label “Windows” en de andere met het label “Webresultaten van Bing”.

The search will soon differentiate between “Windows” and “Web search from Microsoft Bing”. pic.twitter.com/gLODnEnaeUDecember 11, 2024

Wie zoekt, die vindt

Deze verandering volgt op verschillende andere updates die gebruikers meer controle geven over hoe ze Windows 11 gebruiken, waaronder de introductie van aangepaste resultaten van zoekmachines, de mogelijkheid om Microsoft Edge van hun apparaat te verwijderen en Bing uit te schakelen. Deze veranderingen zijn ook ingevoerd om te voldoen aan de DMA.

De Digital Markets Act (DMA) van de EU is een verzameling regels die bedoeld zijn om te voorkomen dat grote techbedrijven hun dominantie gebruiken om concurrentie van te kaart te vegen. Omdat Windows enorm populair is, moet Microsoft het eerlijk spelen en het niet gebruiken als een manier om gebruikers te dwingen zijn andere diensten te gebruiken, zoals Bing en Edge.

Een andere verandering die we binnenkort kunnen verwachten in het Startmenu van Windows 11 is een "jump list". Die verschijnt wanneer je met de rechtermuisknop klikt op een app die daar is vastgepind. MSPowerUser legt het als volgt uit: een jump list is een pop-up menu dat snel toegang geeft tot recente bestanden, mappen of taken die zijn gekoppeld aan een app door met de rechtermuisknop te klikken op het pictogram in de taakbalk of het Startmenu.

Microsofts beslissing om de lokale en webresultaten van Windows 11 van elkaar te scheiden, lijkt misschien een eenvoudige aanpassing, maar het benadrukt ook de terughoudendheid van het bedrijf om een eenvoudige wijziging als deze door te voeren zonder externe invloed (in dit geval de EU). De integratie van Bing in de zoekfuncties van Windows 11 is logisch, want Microsoft wil natuurlijk zoveel mogelijk gebruikers naar hun eigen diensten sturen om meer inkomsten te genereren. De kloof dichten met marktleider Google is waarschijnlijk ook een (niet echt heel realistische) ambitie.

Goed voor gebruikers, niet voor Microsoft

Het feit dat deze update alleen van toepassing is op de EER suggereert dat Microsoft niet van plan is om deze update naar andere regio's uit te rollen tenzij het verplicht wordt vanuit een regelgevende instantie zoals de EU. Vanuit gebruikersperspectief is deze verandering wel erg welkom, vooral voor degenen die gefrustreerd zijn over hoe onoverzichtelijk de zoekfunctie in het Startmenu kan aanvoelen. Het grootste probleem is dat het lokale en online resultaten combineert, waardoor je vaak niet meteen vindt wat je nodig hebt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Zoeken naar een bestand of app op je pc en vervolgens een mix zien van content die zich op je toestel bevindt en websuggesties (die vaak irrelevant aanvoelen) is gewoon niet handig. Door gebruikers een duidelijker onderscheid te geven tussen deze resultaten, moet de zoekfunctie efficiënter en minder frustrerend worden.