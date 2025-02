Windows 11 kan in de toekomst Copilot automatisch laten opstarten

Windows 11 heeft een wijziging in petto voor de Copilot-app waarbij deze kan worden ingesteld om automatisch op de achtergrond op te starten wanneer je je pc opstart. PhantomOfEarth, die regelmatig Windows-geruchten post op Twitter, merkte de aankomende update op.

New Copilot app update for Insiders: 1.25014.121.0, with a new auto start on login (runs in the background) feature. pic.twitter.com/0urRNzmQrWFebruary 10, 2025

Zoals je in bovenstaande post kunt lezen, is er een nieuwe optie "automatisch starten bij inloggen" toegevoegd aan de instellingen van de Copilot-app. Als deze optie is ingeschakeld, wordt Copilot automatisch gestart (op de achtergrond) zodra je systeem wordt opgestart.

Op dit moment wordt de optie nog getest (in versie 1.25014.121.0 van de app). Als er geen problemen opduiken, zou deze optie binnenkort live moeten gaan voor alle Windows 11-gebruikers.

(Image credit: Microsoft)

Vlieg je liever solo?

Voor gebruikers van Copilot is dit leuk nieuws. Hoewel we geen officiële cijfers hebben over het aantal actieve Copilot-gebruikers, hebben we een sterk vermoeden dat het om een erg kleine groep gaat. Deze update betekent dat ze de Copilot-app kunnen oproepen met de sneltoets zonder dat ze hoeven te wachten tot de app is geladen wanneer deze actie voor het eerst wordt uitgevoerd. Het goede nieuws is dat de optie niet standaard is ingeschakeld, dus Copilot wordt niet gepusht naar gebruikers die er niet mee werken.

Al met al is het een relatief kleine verandering en zoals met alles wat met Copilot te maken heeft, wachten we tot Microsoft hun AI-assistent op een meer overtuigende manier rechtvaardigt. Bij de lancering van Copilot waren er grote beloftes over een AI die ingrijpende systeemwijzigingen kon doorvoeren op basis van eenvoudige verzoeken. Dat is nu niet echt het geval. Misschien wordt Copilot uiteindelijk toch in deze vorm gerealiseerd, maar voorlopig lijkt dat niet eens meer de eindbestemming te zijn voor Microsoft.

Via Windows Latest