Specificaties Samsung Galaxy Watch 7 verschijnen op Amazon

We verwachten dat de Samsung Galaxy Watch 7 en Samsung Galaxy Watch Ultra volgende maand officieel uit de doeken gedaan worden. In de tussentijd zien we steeds meer leaks en geruchten over deze horloges.

Zoals gespot door PassionateGeekz (via Android Authority), is de Galaxy Watch 7 blijkbaar al vroeg opgedoken bij Amazon Canada. Als je doorklikt op de aanbieding zie je dat de afbeeldingen van een Chromebook zijn, maar de tekst verwijst naar de Galaxy Watch 7 en bevat enkele belangrijke specificaties.

De productpagina staat ook in de smartwatchescategorie op de site en het lijkt erop dat delen van twee verschillende producten zijn gecombineerd, waardoor de Galaxy Watch 7 van tevoren is onthuld. Er wordt melding gemaakt van een verbeterde 3nm-chipset, Galaxy AI-functies en verbeterde gezondheids- en fitnesssensoren.

Sommige specificaties lijken echter wel die van de Chromebook te zijn: 128 GB opslagruimte is namelijk ronduit onrealistisch voor een smartwatch. Wat wel duidelijk lijkt, is dat de Galaxy Watch 7 er bijna is.

Pak die agenda ebij

De Amazon-pagina noemt woensdag 10 juli als lanceringsdatum voor de Galaxy Watch 7. Dat komt overeen met de datum voor Galaxy Unpacked die Samsung intussen zelf heeft onthuld. Er staat hier verder een prijs van CA$358,55 en dat zou best kunnen kloppen. De Galaxy Watch 6 was oorspronkelijk te koop voor CA$349 en we verwachten dat het nieuwe model ongeveer zoveel kost als het oude bij de lancering.

Daarnaast is de Galaxy Watch 7 opgedoken in een Chinese registratie (via SamMobile), wat suggereert dat hij er bijna is. In dat dossier wordt ook de Samsung Galaxy Watch Ultra genoemd, die op hetzelfde moment zou verschijnen. De goedkopere Galaxy Watch FE is eerder deze maand reeds onthuld, dus tijdens het event zal de focus volledig op het standaardmodel en de nieuwe Ultra-versie liggen.

Deze lancering op 10 juli wordt een van de drukste tot nu toe. Naast deze twee smartwatches verwachten we nog de Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Ring, Galaxy Buds 3 en Galaxy Buds 3 Pro.