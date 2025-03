Er is opnieuw gehint dat de Samsung Galaxy Watch 8 onderweg is

Aangezien Samsung relatief vaak nieuwe smartwatches lanceert, hadden we al wel zo'n vermoeden dat er dit jaar een opvolger voor de Samsung Galaxy Watch 7 zou verschijnen. Nu is er echter ook bewijs dat de Galaxy Watch 8 in ontwikkeling is.

De leaker @theordysm (via SamMobile) heeft firmwareversies voor de Samsung Galaxy Watch 8 gespot en zoals verwacht zijn er ook weer verschillende modelnummers voor versies met LTE-connectiviteit aan boord.

Het lijkt er verder op dat er dit jaar weer twee verschillende formaten van Samsungs flagship smartwatch worden gelanceerd. Het huidige model is beschikbaar in 40 mm en 44 mm, waardoor je dus kan kiezen welke het beste om jouw pols past.

Dat is in principe alle informatie die deze nieuwe leak te bieden had. We weten dus alleen dat de Galaxy Watch 8 ook echt inderdaad onderweg is. Verder zullen we moeten wachten op andere leaks om meer details te krijgen over de upgrades en designveranderingen waar we misschien mee te maken zullen hebben.

Classic- en Ultra-modellen?

No surprises here, we know they're coming, Samsung's prepping for themHere are the latest test firmware infoBT/WI-FI:SM-L320/L330 ("GW8"): U0AYC4SM-L500 ("GW8C"): U0AYC4LTE (US):SM-L325U/L335U ("GW8"): U0AYC6SM-L505U ("GW8C"): U0AYC6 pic.twitter.com/CA3HZoc52xMarch 29, 2025

Dit is overigens niet de eerste Galaxy Watch 8-leak die we zijn tegengekomen. In december werd er ook al een apparaat met de naam "Galaxy Watch 8 Classic" gespot in een database binnen de industrie. Die leak suggereerde dus dat er (ook) een Classic-model onderweg is. Dit model zal naar verwachting weer een draaibare bezel hebben.

Er was in 2024 geen Classic-model, maar we kregen toen natuurlijk wel de Samsung Galaxy Watch Ultra naast de Galaxy Watch 7. Samsung zou ook zomaar nog een Galaxy Watch Ultra 2 kunnen lanceren dit jaar, maar daar hebben we tot nu toe nog geen tekenen van gezien.

We hebben wel een patent gezien dat suggereert dat Samsung werkt aan een horlogebandje dat meer aanpasbaar is en steviger om je pols blijft zitten dan die van de huidige modellen. Het is echter onwaarschijnlijk dat we deze upgrade al bij de nieuwe horloges voor dit jaar zullen zien.

Als Samsung zich houdt aan ongeveer hetzelfde releaseschema als vorig jaar, dan kunnen we de Galaxy Watch 8 ergens in juli verwachten. Hij zou dan waarschijnlijk tegelijkertijd met de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Z Flip 7 worden gelanceerd. We krijgen later dit jaar dus misschien nog een groot Unpacked-evenement.