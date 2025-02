Samsung Galaxy Watch 8: nieuws, geruchten en meer

Onze koopgids voor de beste smartwatches krijgt regelmatig updates en het lijkt erop dat Samsung ook al weer aan het werk is aan een nieuw model dat in deze koopgids kan verschijnen. We verwachten dat de Samsung Galaxy Watch 8 ergens in 2025 zal worden gelanceerd.

Dit wordt de opvolger van de Samsung Galaxy Watch 7 uit 2024 en hij zet dus Samsungs traditie van elk jaar (of elke twee jaar) een nieuwe smartwatch voort. Er is ook een kans dat hij samen met een andere wearable (of meerdere wearables) zal verschijnen wanneer het eindelijk tijd is voor zijn lancering.

Er is officieel nog niets gedeeld over de nieuwe Galaxy Watch, maar we hebben alle leaks en geruchten die we tot nu toe zijn tegengekomen rondom de Galaxy Watch 8 hier verzameld. Je vindt hier dus onder andere informatie over de releasedatum, mogelijke designveranderingen en nog veel meer. We zullen dit artikel ook regelmatig updaten met nieuwe informatie naarmate we dichter bij de release komen.

In het kort

Wat is het? De Galaxy Watch voor 2025

De Galaxy Watch voor 2025 Wanneer komt hij uit? Waarschijnlijk juli 2025

Waarschijnlijk juli 2025 Hoeveel zal hij kosten? Waarschijnlijk minstens 319 euro

Samsung Galaxy Watch 8: prijs en releasedatum

(Image credit: Samsung)

We verwachten een release ergens in juli 2025

Het vorige model had een vanafprijs van 319 euro

Er zijn nog niet veel specifieke geruchten verschenen rondom de prijs en releasedatum van de Galaxy Watch 8, maar we kunnen natuurlijk op beide vlakken wel een gok wagen aan de hand van zijn voorganger, de Samsung Galaxy Watch 7.

De Galaxy Watch 7 werd op woensdag 10 juli 2024 naast de Galaxy Watch Ultra, de Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6 gelanceerd. We kunnen ons niet echt een goede reden bedenken waarom Samsung ineens voor een ander releaseschema zou kiezen in 2025. Met andere woorden, we verwachten dus ook dat de Galaxy Watch 8 ergens in juli 2025 zal arriveren.

We hebben inmiddels de grote onthulling van de Samsung Galaxy S25-serie alweer gehad, dus nu verwachten we ergens halverwege het jaar ook weer een nieuwe reeks foldables, plus een nieuwe smartwatch (of twee). Er is ook een redelijke kans dat we tegelijkertijd de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 krijgen.

Op het gebied van de prijs kunnen we ook alleen maar afgaan op wat we weten over het meest recente model. Zo had de Galaxy Watch 7 bij zijn release een vanafprijs van 319 euro voor het 40 mm model. De grotere 44 mm en LTE-modellen waren natuurlijk duurder. We hebben nog niet gehoord of de Galaxy Watch 8 naar verwachting goedkoper of duurder zal zijn dan zijn voorganger, dus de prijs van zijn voorganger is momenteel de beste indicatie.

Samsung Galaxy Watch 8: leaks en geruchten

(Image credit: Samsung)

Het Classic-model kan weer terugkeren

Er is misschien ondersteuning voor gebaren onderweg

Zoals we hierboven ook al aangaven, zijn er tot nu toe nog niet echt veel Samsung Galaxy Watch 8-leaks verschenen. Daar zal echter nog wel verandering in komen naarmate we dichter bij de verwachte releasedatum van de wearable komen. We hoorden uiteindelijk ook meer dan genoeg over de Galaxy Watch 7 voor zijn release.

Eén gerucht dat al wel voorbij is gekomen, is dat we de terugkeer van het Classic-model zouden kunnen zien. In 2024 kregen we de Galaxy Watch 7 en de Galaxy Watch Ultra, maar in 2023 lanceerde Samsung de Galaxy Watch 6 en de Galaxy Watch 6 Classic.

Het Classic-model is meestal iets duurder en groter, en heeft een draaibare bezel waarmee je door menu's en de interface in het algemeen kan navigeren. Als dit model inderdaad terugkeert in 2025, betekent dit misschien dus dat we dit jaar drie smartwatches van Samsung te zien krijgen. Er werden echter niet veel details gedeeld in de leak die suggereert dat deze variant zal terugkeren.

Samsung is schijnbaar aan het werken aan een MicroLED-displaytechnologie voor smartwatches, dus dat is ook een potentiële toekomstige upgrade voor de Galaxy Watch-productlijn. Ook lijkt Samsung in de toekomst opnieuw voor een vierkant design te kiezen.

We hebben ook al Samsung-patenten voorbij zien komen die wijzen op smartwatchgebaren voor het bedienen van je tv en een verbeterd polsbandmechanisme. Aangezien het om patenten gaat, is er geen garantie dat we deze features ook echt ooit op een Galaxy Watch zullen zien en het lijkt ons ook onwaarschijnlijk dat ze op tijd klaar zouden zijn voor de release van de Galaxy Watch 8. Voor nu zullen we in ieder geval alle leaks en geruchten in de gaten houden en je hier op de hoogte houden.

Samsung Galaxy Watch 8: wat we willen zien

Drie Samsung Galaxy Watch 7-modellen (Image credit: Samsung)

De Galaxy Watch 7 is een uitstekende smartwatch, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Aan de hand van onze ervaringen met de Galaxy Watch 7 en dingen die we recent bij andere smartwatches hebben gezien, vind je hieronder een lijst met wat we graag willen zien op de Galaxy Watch 8.

1. De terugkeer van de draaibare bezel

Laten we maar beginnen met hetgeen waar we al geruchten over gehoord hebben: de terugkeer van het Classic-model met de draaibare bezel. We hopen dat Samsung dit jaar ruimte in zijn line-up kan creëren voor een standaard, Classic- en Ultra-model. Een fysieke, draaibare bezel verandert echt hoe je het horloge bedient en kan je een hoop inaccurate aanrakingen besparen.

2. Verbeterde batterijduur

Dit is waarschijnlijk iets dat heel veel smartwatchgebruikers graag willen zien. Veel smartwatches hebben vandaag de dag nog steeds geen geweldige batterijduur en een verbeterde batterijduur kan dus de dagelijkse ervaring flink verbeteren. Een smartwatch zoals de Garmin Instinct 3 biedt bijvoorbeeld een batterijduur tot 24 dagen (en dat is het model met het AMOLED-display), dus de 24 uur die de Galaxy Watch 7 ongeveer weet te bieden voelt nu toch wel ondermaats.

3. Een vernieuwd design

Als je kijkt naar alle Galaxy Watches die tot nu toe zijn uitgekomen, zie je dat er qua design niet echt veel variatie is geweest tot nu toe. We hopen dat daar dit jaar misschien verandering in komt. Nou snappen we dat het vrij lastig is om te innoveren bij het design van een smartwatch, maar we hopen dat het team van Samsung toch met iets enigszins unieks kan komen.

4. Wat extra AI... zolang het nuttig is

Samsung heeft de afgelopen tijd al flink ingezet op AI en de manier waarop het kan worden gebruikt om belangrijke informatie samen te vatten en je alledaagse taken gemakkelijker te maken. Meer AI op je smartwatch zou dan ook vrij handig kunnen zijn, maar Samsung moet er dan wel voor zorgen dat de AI-features (zoals een digitale assistent en samenvattingen van notificaties) ook echt nuttig en accuraat zijn. Er moet niet gewoon AI worden toegevoegd omdat het er interessant uitziet op een lijst met specs.

5. Bredere Android-ondersteuning

We snappen natuurlijk wel waarom Samsung een naadloze ervaring wil bieden voor mensen die een Galaxy Watch samen met een Galaxy-telefoon gebruiken, maar daardoor missen momenteel gebruikers van andere Android-smartphones wel bepaalde features en handigheden. Als de Galaxy Watch 8 iets betere ondersteuning krijgt voor Android in het algemeen en beter kan samenwerken met andere apps, zoals bijvoorbeeld de Fitbit-app, dan zou dat de wearable interessanter maken voor mensen die verder niet in het Samsung-ecosysteem zitten.