Vergeet de opvouwbare iPhone, Apple heeft een Apple Watch met twee schermen gepatenteerd

Een nieuw patent heeft onthuld dat Apple een groot herontwerp van de Apple Watch overweegt, waarbij het horloge een opvouwbaar dual-screen display en een camera zou krijgen. Het patent, getiteld "wearable electronic device", werd door Apple aangevraagd in september 2023 en op 20 maart gepubliceerd.



Het patent werd als eerste opgemerkt door PatentlyApple en beschrijft een draagbaar apparaat "met een vast gedeelte en een beweegbaar gedeelte" met een display-assemblage en een optische sensor, vermoedelijk bedoeld om te registreren wanneer het scherm wordt geopend of gesloten.

In de patenttekst wordt opgemerkt dat zelfs de beste smartwatches van vandaag "beperkt zijn qua schermgrootte en functionaliteit in vergelijking met smartphones" en dat smartphones daarom vaak de voorkeur krijgen voor veel interacties. Apple benadrukt een "voortdurende behoefte aan verbeterde functionaliteit van draagbare elektronische apparaten" en stelt daarom dit baanbrekende nieuwe ontwerp voor.

Is dit de Apple Watch van de toekomst?

(Image credit: Apple / USPTO)

De gebruikelijk complexe en technisch geschreven patenttekst wordt aangevuld met afbeeldingen die duidelijk Apple's visie voor een smartwatch van de toekomst onthullen. Er wordt verwezen naar een apparaat dat zowel een extern als intern display bevat, waarbij het interne display bestaat uit twee schermen die verborgen zitten in een vouwmechanisme, vergelijkbaar met de opvouwbare smartphones.

Een van de varianten van het patent toont een "doorlopend" scherm: één groot display verbonden met een vouwmechanisme, in plaats van twee afzonderlijke schermen die naar buiten toe uitklappen. Daarnaast wordt ook een beweegbaar, roterend gedeelte genoemd dat om een as kan draaien, zoals te zien is in de bijbehorende afbeelding.

Een ander onderdeel van het patent verwijst naar een combinatie van een naar buiten en naar binnen gerichte camera, die gebruikt kan worden voor het maken van foto's en het beantwoorden van FaceTime-gesprekken. Zoals je je kunt voorstellen, is deze opvallende herziening van de Apple Watch nog lang niet klaar voor release. Verwacht dus voorlopig geen opvouwbare Apple Watch Ultra 3 met twee camera’s.

Toch heeft Apple in ieder geval onderzocht hoe het ontwerp van de Apple Watch vernieuwd kan worden. Door de aard van het apparaat is de vormfactor klein en functioneel beperkt, dus een vouwbaar scherm zou een interessante oplossing kunnen bieden voor dat probleem.

Een ander recent onthuld patent laat ten slotte zien dat Apple nadenkt over bloeddrukmeting via technologie die gebruikmaakt van een met vloeistof gevulde sensor in het horlogebandje van de Apple Watch.