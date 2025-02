Apple Watch Series 11: nieuws, geruchten en meer

In vrijwel elke lijst van de beste smartwatches die je momenteel op de markt kan vinden, zal je ergens wel de meest recente Apple Watch aantreffen. Het is natuurlijk ook een vrij logische keuze voor mensen met een iPhone. Veel mensen kijken daarom ook alweer uit naar de volgende smartwatch die Apple in ontwikkeling heeft en die naar verwachting ergens in 2025 moet uitkomen.

We hebben het hier over de Apple Watch Series 11, de opvolger van de Apple Watch Series 10. Hoewel Apple officieel nog niets heeft aangekondigd (en dat waarschijnlijk ook niet zal doen voor de onthulling), hebben we wel al wat leaks en geruchten voorbij zien komen die ons een idee geven van wat we kunnen verwachten.

We hieronder alles verzameld wat we tot nu toe hebben gehoord over de Apple Watch 11 en hebben nog wat van onze eigen voorspellingen toegevoegd. We zullen dit artikel ook zeker nog updaten met nieuwe informatie in de aanloop naar de lancering van de Apple Watch 11.

Apple Watch Series 11: prijs en releasedatum

De Apple Watch Series 10 werd in september 2024 gelanceerd. (Image credit: Apple)

We hebben nog niet veel gehoord over een mogelijke prijs of releasedatum voor de Apple Watch Series 11, maar we kunnen wel wat voorspellingen doen aan de hand van het huidige model, de Apple Watch Series 10. Apple Watches zijn over het algemeen ook redelijk voorspelbaar op het gebied van prijs en releasedatum.

Elke Apple Watch behalve de eerste is tot nu toe onthuld in september, dus een release voor de Apple Watch 11 in september 2025 is geen wilde gok. Het zou juist een verrassing zijn als het apparaat niet in september verschijnt. Naar verwachting zal hij dus naast de iPhone 17-serie arriveren.

Dit idee wordt ook ondersteund door Mark Gurman van Bloomberg. Dit is een betrouwbare leaker en hij zegt dat we de Apple Watch Series 11 kunnen verwachten in de tweede helft van 2025. Dit lijkt een groot jaar voor Apple Watches te worden, want naast de Watch 11 verwachten we ook een Apple Watch Ultra 3 en een Apple Watch SE 3.

De prijs van de Apple Watch 11 is wel iets lastiger te voorspellen. De Apple Watch Series 10 werd in 2024 gelanceerd met dezelfde startprijs als de Apple Watch Series 9 uit 2023. Die Watch 9 was overigens goedkoper dan de Apple Watch Series 8 uit 2022.

Apple lijkt de prijs dus ongeveer hetzelfde te willen houden (dat was tenminste de afgelopen jaren het geval), dus een startprijs van 449 euro voor het 42mm-model en van 479 euro voor het 46mm-model lijkt vrij waarschijnlijk. Zoals gebruikelijk zal je naar verwachting weer extra moeten betalen voor LTE-connectiviteit en daarnaast kunnen andere materialen voor de behuizing en andere bandjes de prijs ook verder verhogen.

Apple Watch 11: leaks en geruchten

Verbeterde sensoren zijn altijd een mogelijkheid. (Image credit: Future)

Waarschijnlijk een snellere processor

Zal draaien op watchOS 12

Er zijn tot nu toe eigenlijk nog niet heel veel leaks en geruchten voorbij gekomen over de Apple Watch 11 en dat zegt misschien al genoeg. De jaarlijkse Apple Watch-upgrades zijn niet bepaald gigantisch, dus we kunnen ook dit jaar weer met een vrij bescheiden update te maken hebben. In dat geval hopen we dat de prijs in ieder geval niet omhoog gaat.

Er wordt wel al lang gesproken over een functie voor bloeddrukmetingen en die zou wel eens kunnen verschijnen op de Apple Watch 11 volgens Mark Gurman. Waarschijnlijk zou dit ongeveer net zo werken als de bestaande slaapapneudetectie. Dat zou betekenen dat je alerts zou krijgen bij te hoge metingen, in plaats van continue metingen.

Nog geavanceerdere gezondheidssensoren, bijvoorbeeld voor glucosemetingen, schijnen ook in ontwikkeling te zijn, maar zullen waarschijnlijk dit jaar nog niet aanwezig zijn. In de tussentijd is Apple ook nog druk bezig met een rechtszaak over zijn metingen voor zuurstofsaturatie. Het lijkt er dus niet op dat die functie snel terug zal keren.

Aangezien de Apple Watch 10 overigens al een groter scherm en iets grotere en dunnere behuizingen kreeg in 2024, lijkt het ons onwaarschijnlijk dat het design (veel) zal veranderen in 2025. Het is misschien waarschijnlijker dat we een aantal nieuwe opties krijgen voor de kleuren, behuizingen en horlogebandjes om het nieuwe model te onderscheiden van zijn voorganger.

We hebben verder ook gehoord dat de Apple Watch SE 3 dit jaar een vernieuwd design krijgt, maar de Apple Watch 11 en Apple Watch Ultra 3 niet. Ook die informatie komt weer vanuit Gurman.

Een upgrade voor de processor van de Apple Watch Series 11 lijkt wel voor de hand liggend. Apple geeft bij elke nieuwe generatie zijn smartwatch een nieuwe chip. We verwachten in de nieuwe Apple Watch 11 dus een nieuwe Apple S11-chip. Laten we maar hopen dat die nieuwe chip ook voor verbeterde prestaties en meer energie-efficiëntie zorgt.

De Apple Watch Ultra 3 zou volgens geruchten satellietconnectiviteit en 5G-ondersteuning kunnen krijgen, maar we verwachten deze features niet op de Apple Watch Series 11 terug te zien.

Iets dat ook vrijwel zeker is over de nieuwe Apple Watch 11, maar nog niet bevestigd is, is dat hij meteen zal draaien op watchOS 12, de opvolger van de watchOS 11-software waar de Apple Watch 10 mee lanceerde. Apple heeft nog niets gezegd over de nieuwe software, maar er is een grote kans dat we hier tijdens Apple's jaarlijkse 'Worldwide Developers Conference' (WWDC) in juli meer over te weten zullen komen.

Verder schijnt er op het gebied van software ook nog een AI-gezondheidscoachs onderweg te zijn. Die zou dus AI kunnen gebruiken om je een gepersonaliseerd inzicht te geven in je fitnessdata en advies over welke workouts handig zijn om uit te proberen.

Apple Watch 11: wat we willen zien

Er is zeker ruimte voor verbetering bij de Apple Watch 10. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

1. Slim gebruik van AI

AI is tegenwoordig overal aanwezig en in het geval van Apple valt het onder Apple Intelligence. Tot nu toe is Apple Intelligence nog niet overgebracht naar de Apple Watch, maar we hopen dat daar verandering in komt bij het nieuwe model. We hopen daarnaast ook wel dat Apple hierbij goed nadenkt over welke AI-functies ook echt nuttig zijn op een smartwatch.

2. Meer aanpassingsmogelijkheden

Elke nieuwe Apple Watch komt altijd ook weer met een nieuwe selectie aan wijzerplaten, maar we denken dat Apple wel iets meer kan bieden qua aanpassingsmogelijkheden binnen watchOS. Veel andere smartwatches kan je veel uitgebreider naar wens instellen. Daarnaast heeft iOS 18 ook allerlei aanpassingsmogelijkheden geïntroduceerd voor iPhones, dus we hopen dat zoiets ook voor de Apple Watch onderweg is.

3. Verbeterde gezondheidssensoren

Er gaan al jarenlang geruchten rond over gezondheidssensoren en -functies die Apple zou kunnen toevoegen aan zijn smartwatches, van sensoren in de polsbandjes tot glucosemetingen. Op echt grote upgrades op dit vlak lijken we nog wel even te moeten wachten, maar aan de hand van een aantal verslagen hebben we toch hoop dat we een of twee nieuwe gezondheidstrackingfeatures zullen zien op de Apple Watch 11.

4. Betere batterijduur

Dit komt waarschijnlijk niet echt als een verrassing, maar we zouden ook graag een betere batterijduur zien op de Apple Watch 11. Tijdens het testen van de Apple Watch 10 haalden we steeds ongeveer een dag tussen oplaadbeurten en dat is niet geweldig vergeleken met veel Apple Watch-rivalen (en zeker niet ideaal als je slaaptracking wil gebruiken).

5. Beter bandjesmechanisme

Dit laatste punt ligt misschien iets minder voor de hand, maar we vonden Apple's bandjesmechanisme nooit echt heel erg gebruiksvriendelijk. Samsung heeft het voor elkaar gekregen om een soepel, stressvrij mechanisme te ontwikkelen, dus het is zeker mogelijk. Een beter mechanisme zou ook voor een veel fijnere gebruikerservaring moeten zorgen bij mensen die regelmatig van horlogebandje wisselen.