5 dingen die de Apple Watch Ultra 3 zou moeten stelen van de Samsung Galaxy Watch Ultra

De Apple Watch Ultra werd in 2022 onthuld en kreeg meteen ook veel aandacht. Vervolgens bouwde de Apple Watch Ultra 2 in 2023 verder op de succesvolle formule van zijn voorganger. In 2024 bracht Apple geen nieuw Ultra-model uit, maar de Ultra 2 blijft dan ook nog steeds een van de beste smartwatches op de markt.

Geruchten suggereren nu echter dat Apple in 2025 wel weer van plan is om de Apple Watch Ultra 3 te onthullen, samen met een nieuwe Apple Watch Series 11 en Apple Watch SE 3.

De Apple Watch bestaat inmiddels al ongeveer 10 jaar en we hebben er door de jaren heen dus ook al veel over geschreven. Recentelijk hebben we echter wat tijd doorgebracht met Samsungs uitstekende Galaxy Watch Ultra en er zijn toch wel een aantal features die Samsung in zijn uitstekende Android-smartwatch heeft gestopt, die Apple van ons wel mag overnemen. Over het algemeen vinden we de Apple Watch Ultra 2 nog steeds wel iets beter dan de Galaxy Watch Ultra, maar dat betekent niet dat Apple niets kan leren van Samsungs eerste Ultra-horloge.

Hieronder vind je dan ook vijf dingen die Apple zou moeten stelen van de Samsung Galaxy Watch Ultra.

1. Mechanisme voor horlogebandjes

(Image credit: Future)

Hoewel we een beetje teleurgesteld waren door de grote vormfactor van de Samsung Galaxy Watch Ultra en door zijn gebrek aan een digitale kroon, was Samsungs fantastische mechanisme voor het verbinden van horlogebandjes wel een zeer aangename verrassing.

Sinds de eerste Apple Watch vinden we het mechanisme van Apple voor het verbinden van horlogebandjes al een beetje vervelend. De knop is eigenlijk iets te lastig om in te drukken en het hele proces voelt nooit zo soepel als het zou moeten voelen, zelfs bij de beste (en duurste) Apple Watch-horlogebandjes.

Het systeem voor het vervangen van horlogebandjes op de Samsung Galaxy Watch Ultra is in vergelijking veel gebruiksvriendelijker. De knop is veel groter en de mechanische beweging is hier groter, waardoor hij gemakkelijker is om in te drukken. Het indrukken van die knop zorgt ervoor dat het bandje wordt losgekoppeld met een aangenaam klikgeluid.

Aangezien Apple meestal juist erg goed is als het gaat om dit soort kleine details, vinden we het interessant dat Samsung op dit vlak dus een beter systeem heeft dan Apple bij zijn eigen Ultra-model.

2. Lichaamscompositie

(Image credit: Future)

Hoewel de Galaxy Watch UItra beschikt over veel van dezelfde gezondheidstrackingfeatures als de Apple Watch Ultra 2, heeft hij ook nog een geheim wapen in de vorm van lichaamscompositie-analyse in de vorm van 'Bioelectrical Impedance Analysis' (BIA).

BIA stuurt microstroomsignalen door je lichaam om de hoeveelheden spier, vet en water te detecteren. Het werkt niet perfect, maar toch merkten we tijdens onze reviewperiode dat de resultaten van de Galaxy Watch Ultra erg dicht bij de resultaten van de beste slimme weegschalen op de markt kwamen. Dit maakt hem dus een ideaal hulpmiddel om onderweg een paar van de belangrijkste factoren voor je algehele gezondheid bij te houden, je lichaamscompositie en hydratatie.

3. Batterijduur

(Image credit: Future / Matt Evans)

Hoewel de Apple Watch Ultra 2 wel de beste Apple Watch is op het gebied van batterijduur, kan hij niet tippen aan de batterijduur van 100 uur die de Galaxy Watch Ultra kan bereiken. Ook dat model zit nog niet op hetzelfde niveau als de beste Garmin-horloges, maar die 100 uur is toch zo'n 28 uur meer dan je kan verwachten van de Apple Watch Ultra.

Die langere batterijduur brengt wel een nadeel met zich mee: de Galaxy Watch Ultra is een dikker apparaat en die extra batterijduur zal dan ook ongetwijfeld gedeeltelijk te danken zijn aan een grotere batterij, waarvoor er dus meer ruimte in de behuizing nodig is. Als Apple zijn slankere behuizing alleen maar kan houden door een iets minder lange batterijduur aan te bieden, dan mag het bedrijf dit punt misschien toch wel overslaan.

4. Energy Score

Samsungs 'Energy Score' is een feature die (met andere benamingen) eigenlijk op veel van de beste Android-smartwatches te vinden is, en zelfs op de meeste Fitbit-trackers. De feature maakt gebruik van AI om je energieniveau te berekenen aan de hand van je slaap, activiteit, hartslag en hartslagvariabiliteit. Je krijgt dan een getal tussen de 0 en 100 als resultaat. Hieruit kan je dus ook afleiden wat voor soort trainingen je misschien het beste kan doen, hoeveel rust je nodig hebt en meer.

Apple heeft nog nooit echt een vergelijkbare feature aangeboden. Het enige wat misschien nog enigszins in de buurt komt, is de 'Training Load'-feature uit watchOS 11, samen met de Vitals-app. Apple zal misschien wel bepaalde redenen hebben om geen score te willen geven voor je welzijn of 'readiness', maar we denken toch dat dit wel een handige functie is om over te nemen op zijn Apple Watches (en dus niet alleen op de Ultra 3).

5. Prijs

(Image credit: Future)

De adviesprijs van de Apple Watch Ultra 2 is 200 euro duurder dan die van de Samsung Galaxy Watch Ultra. De Apple Watch Ultra 2 heeft ook sinds zijn release nog geen prijsdaling gekregen, terwijl je de Galaxy Watch Ultra nu zelfs bij Samsung zelf voor zo'n 140 euro goedkoper dan zijn originele adviesprijs kan vinden. De Galaxy Watch Ultra is dus veel goedkoper dan de Apple Watch Ultra 2, ondanks dat het beide nog steeds premium smartwatches zijn.

Het is maar de vraag of de Apple Watch Ultra 2 200 euro meer waard is dan de Samsung Galaxy Watch Ultra, laat staan ongeveer 340 euro. Hoe dan ook, 899 euro is erg veel geld voor een smartwatch en een prijs die voor velen misschien wel erg lastig te verantwoorden is, omdat je voor die prijs ook een uitstekende smartphone kan kopen (zelfs bijna een standaard iPhone 16). Samsungs Ultra-horloge is nog steeds duur, maar heeft dus toch een veel aantrekkelijker prijs in vergelijking.

Er is misschien dan geen directe concurrentie, omdat Apple Watches niet op Android werken en Galaxy Watches niet op iOS, maar Samsungs veel lagere prijspunt en de regelmatige aanbiedingen zijn ongetwijfeld wel dingen waar Apple Watch Ultra-klanten jaloers op zijn.

Wanneer wordt de Apple Watch Ultra 3 onthuld?

Naar verwachting zal de Apple Watch Ultra 3 naast de iPhone 17-serie worden uitgebracht tijdens het iPhone-lanceringsevenement dat ook in 2025 waarschijnlijk weer in september zal plaatsvinden. Of Apple ook daadwerkelijk inspiratie haalt uit Samsungs Galaxy Watch Ultra, is nog maar de vraag. In ieder geval lijkt het dus wel vrij waarschijnlijk dat we later dit jaar een nieuw model krijgen.