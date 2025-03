Oppo Watch X2 Mini-teaser hint naar wat we van de kleinere OnePlus Watch 3 kunnen verwachten

Oppo heeft ons een eerste blik gegeven op zijn nieuwe Watch X2 Mini en we hopen dat dit ook meteen onze eerste blik is op de nieuwe, kleinere versie van de OnePlus Watch 3.

Een paar dagen geleden bevestigde Oppo CEO Qiao Jiadong nog op het Chinese social media-platform Weibo dat er drie nieuwe producten van het bedrijf onderweg zijn, waaronder een "kleine, volwaardige smartwatch" (vertaald).

Nu heeft Oppo inmiddels dus via hetzelfde account een officiële teaser gedeeld voor de Oppo Watch X2 Mini. De teaser toont een gouden kleurvariant, mogelijk een vernieuwd design voor de digitale kroon en aflopende randen.

Hoewel we niet zeker weten of de Oppo Watch X2 Mini naar Nederland en België komt, is dit model misschien toch erg interessant voor ons. De standaard Oppo Watch X2 is namelijk gewoon de OnePlus Watch 3 onder een andere naam.

Dat kan dus betekenen dat deze X2 Mini ook gewoon precies hetzelfde model is dat we hier waarschijnlijk krijgen in de vorm van een kleinere versie van de OnePlus Watch 3. Dat model is dan ook onze favoriete Wear OS-smartwatch van dit moment.

Het kleinere OnePlus Watch 3-model: wat we tot nu toe weten

(Image credit: Future)

Deze eerste blik op de Oppo Watch X2 Mini kan dus tegelijkertijd meteen een eerste blik op het kleinere model van de OnePlus Watch 3 zijn. We hoorden vorige maand namelijk dat er een kleiner formaat onderweg was. Er is dus een grote kans dat de nieuwe horloges van Oppo en OnePlus weer hetzelfde design krijgen. Helaas vertelt dit ons verder niets over wat we nog meer van deze nieuwe versies kunnen verwachten.

Volgens een verslag van NotebookCheck zal de kleinere X2 Mini waarschijnlijk voor zijn zijn van een 42mm-case. Dat is dan dus ook meteen het formaat dat we voor het nieuwe OnePlus Watch 3-model verwachten. Dat klinkt vrij logisch, want het grotere model is 46 mm, dus 42 mm klinkt wel als een mooi, kleiner alternatief.

Natuurlijk zullen beide horloges door dit kleinere formaat ook kleinere displays en waarschijnlijk een lagere batterijduur hebben dan de Oppo Watch X2/OnePlus Watch 3. Oppo en OnePlus hebben voor hun smartwatches in ieder geval wel een slim systeem ontwikkeld met twee processoren (en besturingssystemen) die samen zorgen voor de beste batterijduur voor een Wear OS-smartwatch. Dat systeem zal bij de kleinere modellen natuurlijk ook weer gebruikt worden en een kleiner touchscreen zal natuurlijk ook de batterij iets minder belasten, dus misschien wordt het verschil in batterijduur niet heel groot.

Naast een kleiner model heeft OnePlus ook al een versie van de OnePlus Watch 3 aangekondigd met LTE-ondersteuning. Dat model bestaat al in China, maar is nog in ontwikkeling voor andere markten. Hopelijk verschijnt dat LTE-model ook nog voor het einde van dit jaar.