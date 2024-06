Apple maakt batterij van iPhone 16 eenvoudiger te vervangen

Apple slaagt erin om een enorme hoeveelheid technologie in de iPhone te proppen, maar de smartphones zitten zodanig vol dat reparaties lastig worden. Voeg daar nog wat onhandige klemmetjes en lijm aan toe en het kan snel een rommeltje worden. De iPhone 16 zou dat op één belangrijke manier kunnen veranderen. Volgens The Information werkt Apple namelijk aan een interessante nieuwe manier om de batterijen van telefoons eenvoudiger te verwijderen en vervangen.

Op dit moment worden iPhone-batterijen op hun plaats gehouden met plakstrips. Volgens de auteurs van het bericht wil Apple dat systeem vervangen door een nieuwe methode die "elektriciteit gebruikt om de batterij los te maken". Dit zou verschijnen in "ten minste één model van de iPhone 16 dit jaar en mogelijk alle versies van de iPhone 17 die volgend jaar wereldwijd worden uitgebracht", aldus het bericht.

Bij de nieuwe methode, die "electrically induced adhesive debonding" wordt genoemd, wordt de batterij van de iPhone omhuld door metaal in plaats van de folie die Apple momenteel gebruikt. De batterij kan dan worden verwijderd door er een kleine stroomstoot op uit te oefenen, bijvoorbeeld met een gelijkstroomvoeding. Gezien de complexiteit van het openen van een iPhone en de potentiële risico's van het gebruik van elektriciteit, zal Apple nog steeds mensen aanraden de hulp van een professional in te roepen om hun batterijen te vervangen, meldt The Information.

Duurzaamheid vs repareerbaarheid

(Image credit: Tyler Lastovich / Unsplash)

Deze wijziging wordt wellicht doorgevoerd vanwege een wetgeving van de Europese Unie (EU), die voorschrijft dat alle telefoonfabrikanten ervoor moeten zorgen dat de batterijen van hun apparaten in 2025 door hun eigenaars kunnen worden vervangen met behulp van toegankelijk gereedschap. Het is het laatste stukje EU-wetgeving dat Apple tot actie dwingt. Door twee andere wetgevingen vanuit de EU heeft Apple al USB-C op zijn telefoons geïntroduceerd en de App Store opengesteld voor derden.

Zoals Apple topman John Ternus uitlegt, is een groot deel van de reden waarom Apple lijm gebruikt om de iPhones waterdichter te maken. Toch moet het bedrijf een manier vinden om een balans te vinden tussen repareerbaarheid en duurzaamheid, wat een harde noot zou kunnen zijn om te kraken.

We weten dat Apple hier zeker over nadenkt, want het bedrijf is de afgelopen weken bezig geweest met een duurzaamheidscampagne. Gisteren kondigde Apple aan hun diagnosesoftware uit te breiden naar iedereen in Europa die hun iPhone wil repareren, terwijl het bedrijf tegelijkertijd een white paper over duurzaamheid uitbracht waarin het hun inspanningen uiteenzette om apparaten langer mee te laten gaan. Dit alles volgt op een patent dat Apple eerder dit jaar indiende voor vervangbare, modulaire batterijen.

Nu de iPhone 16 nog maar een paar maanden van ons verwijderd is, zullen we misschien snel zien waar deze inspanningen toe hebben geleid. De hamvraag is nu of Apple erin is geslaagd om de juiste balans te vinden tussen duurzaamheid en repareerbaarheid.