Samsung Galaxy Buds 3 en Watch Ultra lijken op Apple-apparaten in gelekte foto's

Een nieuwe dag, een nieuwe Samsung Galaxy-leak. Dit keer heeft de bekende leaker Evan Blass nieuwe foto's in hoge resolutie van twee paar Galaxy Buds en twee Galaxy Watch-modellen gedeeld op Twitter (X).

Deze beelden onthullen geen nieuwe informatie, maar ze doen wel twee belangrijke dingen: ze ondersteunen details uit eerdere geruchten en ze tonen hoe erg Samsung geïnspireerd was door Apple bij het ontwerpen van deze producten.

Zoals 9To5Google ook al aangaf, lijkt Samsung namelijk erg veel designelementen over te nemen van zijn grote rivaal. De Galaxy Buds 3 lijken bijvoorbeeld heel erg op AirPods, met een open design, monochrome behuizing en lange steeltjes. Dit design komt ook overeen met een verslag van 21 juni waarin die steeltjes al werden genoemd. Er zijn echter wel een paar duidelijke designelementen waardoor de Buds 3 nog te onderscheiden zijn van de AirPods.

De steeltjes van de Galaxy Buds 3 krijgen schijnbaar een zwarte streep door het midden (in de lengte) en blauwe en oranje accenten aan de onderkant om aan te geven welk oortje in welk oor moet. Dit zijn echt kleine accenten, maar het maakt het algehele design wel iets interessanter.

Samsungs Galaxy Buds 3 Pro lijken het echter bij een vrij traditionele look te houden. Hier zal je waarschijnlijk nog steeds de siliconen oordopjes aantreffen die ook bij de vorige generaties aanwezig waren.

De Watch Ultra lijkt op... de andere Watch Ultra?

Deze leak bevatte daarnaast beelden van de aankomende Galaxy Watch Ultra en op die beelden zien we dat deze smartwatch heel erg lijkt op een smartwatch van Apple, namelijk de Apple Watch Ultra 2, wederom met een paar verschillen. De wijzerplaat van de Samsung is wel gewoon nog rond, maar de behuizing van het horloge is meer vierkant dan bij andere Galaxy Watches. Ook heeft de draaiknop aan de zijkant hier een prominent oranje accent, net als de Apple Watch Ultra 2.

Verder is het verbindingsmechanisme voor de horlogebandjes van de voorgaande Galaxy Watches vervangen door een nieuw systeem dat ook weer erg vergelijkbaar is met het mechanisme dat op de Apple Watch Ultra 2 wordt gebruikt. Zelfs de bandjes lijken enorm op elkaar, met een felle oranje kleur en een geribbeld design.

Net als bij de Buds 3 Pro en voorgaande Samsung-oortjes, lijkt de Galaxy Watch 7 zich wel meer aan het bekende design van de Galaxy Watch 6 te houden. Hier wordt wel nog hetzelfde mechanisme voor het verwisselen van horlogebandjes gebruikt, de behuizing is hier nog steeds rond en we zien dat zilver weer een kleuroptie is. Wel lijkt er een nieuwe kleurvariant te worden gelanceerd, namelijk olijfgroen. Verder heeft dit apparaat ook blauwe en oranje accenten, terwijl het Ultra-model alleen oranje accenten heeft.

Samsungs volgende Unpacked-evenement vindt plaats op 10 juli en we verwachten dat de smartwatches en draadloze oortjes daar officieel onthuld zullen worden, naast de langverwachte Galaxy Ring en de nieuwe vouwbare smartphones van het bedrijf. We zullen je in ieder geval op de hoogte houden van alle aankondigingen.