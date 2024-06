Tandem OLED-technologie van de iPad Pro komt volgens LG naar meer Windows-laptops

LG heeft aangekondigd dat het de productie van zijn Tandem OLED-displays voor laptops aan het verhogen is. We zagen voor het eerst een Tandem OLED-display op de nieuwe iPad Pro M4-tablets, maar nu is dus de massaproductie van deze displays van start gegaan.

In een persbericht liet LG weten dat het de "massaproductie is gestart voor het eerste 13-inch Tandem OLED-paneel voor laptops binnen de industrie". In werkelijkheid kan je deze panelen echter momenteel ook al op de nieuwe Dell XPS 13 (een Copilot+-pc) vinden. Dat is een model dat daarnaast ook al op de nieuwe Windows 11 24H2-versie draait.

Het lijkt er dus op dat de productie toch al een tijdje bezig is, aangezien die Dell-laptops wel al zijn voorzien van een 13,4-inch OLED-scherm met een scherpe 3K-resolutie. Nu lijken deze displays dus ook op veel andere Windows 11-laptops te gaan verschijnen en veel daarvan zullen waarschijnlijk ook Copilot+-pc's zijn.

Is dat gênant voor Apple? Nou, een beetje wel. Het bedrijf was namelijk heel trots op het feit dat Tandem OLED naar de nieuwe iPad Pro zou komen, wat uiteindelijk leidde tot het Ultra Retina XDR-display. In onze review gaven we dan ook aan dat dit display zeker niet teleurstelde.

Wat het gênant maakt, is dat er nu al Windows-laptops beschikbaar zijn met deze indrukwekkende nieuwe Tandem OLED-panelen, terwijl een OLED MacBook-model nog wel even op zich laat wachten, als de geruchten kloppen. Het meest recente gerucht suggereert namelijk een lancering in 2026 voor de OLED MacBook.

(Image credit: Dell)

Conclusie: Doet dit er nou echt toe? Ja... soort van

We zullen misschien dus nog wel een tijdje moeten wachten voordat Tandem OLED op een MacBook verschijnt. Het zal volgens alle geruchten in ieder geval nog niet volgend jaar gebeuren en eerdere geruchten suggereerden zelfs dat Apple de OLED-upgrade voor zijn laptops zou kunnen uitstellen tot 2027.

Is zo'n OLED-display dan echt zo belangrijk? MacBooks hebben natuurlijk al geweldige displays, maar de nieuwe Tandem OLED-technologie is wel echt indrukwekkend. Niet alleen levert dit soort display gewoon een betere beeldkwaliteit, maar zoals LG ook al benoemde in zijn nieuwe persbericht, zijn er ook voordelen op het gebied van de betrouwbaarheid en de levensduur van het scherm. Daarnaast zou ook het stroomverbruik minder moeten zijn, waardoor er meer batterijduur uit dezelfde batterijcapaciteit kan worden gehaald. Daarnaast kan het paneel ook dunner zijn bij het gebruik van OLED-technologie.

Met een dunner scherm kan ook een laptop in zijn geheel dunner worden gemaakt en dat is dan ook inderdaad te zien bij de nieuwe Dell XPS 13. De OLED-versie is namelijk 0,5 mm dunner dan de modellen zonder OLED. Apple is momenteel ook duidelijk gefocust op extreem dunne apparaten (met als eerste de ongelofelijk dunne iPad Pro met M4-chip). Deze nieuwe displaytechnologie zou dus ook kunnen zorgen voor de dunste MacBooks ooit, maar het duurt waarschijnlijk dus nog vrij lang voor we die te zien krijgen.

Het lijkt hierdoor dat Apple een beetje achterloopt, ook is de technologie gedebuteerd op de nieuwe iPad Pro. Bij Dell (en binnenkort ook andere fabrikanten van Windows 11-laptopsakers) kan je nu al een laptop met een Tandem OLED-display kopen, terwijl Apple dus achterloopt met zijn MacBooks. We geloven echter wel dat wanneer de OLED MacBook eindelijk verschijnt, dat Apple zeker iets indrukwekkends te vertonen zal hebben.