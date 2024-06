Jabra onthult tweede generatie Elite 10 en Elite 8 Active draadloze oortjes

Jabra is een Deens audiobedrijf dat vooral bekendstaat om zijn draadloze oortjes, waaronder de Jabra Elite 8 Active en de Jabra Elite 10 van vorig jaar. Zoals je kan lezen in onze reviews, waren die oortjes al erg succesvol en nu heeft Jabra de Elite 8 Active Gen 2 en de Elite 10 Gen 2 onthuld.

De tweede generatie van deze oortjes bouwt voort op het succes van de eerste generatie, maar de nieuwe oortjes tillen ook de geluidskwaliteit en de kwaliteit van de noise-cancelling en transparantiemodus naar een hoger niveau.

Wat misschien wel de meest opvallende toevoeging is dit jaar, is de LE Audio smart case die je bij beide paar oortjes krijgt. Deze case beschikt over Dolby Audio-technologie om een nog ruimtelijker geluid en een verbeterde muziekervaring te kunnen leveren. Deze LE Audio smart case beschikt ook over een innovatieve nieuwe feature: je kan hem met een USB-C-naar-USB-C-kabel (met inbegrepen adapter voor USB-C-naar-3,5mm-audiopoort) verbinden met allerlei (audio)apparaten en met één druk op de knop toch draadloos naar de audio luisteren.

Er zit een ingebouwde chip in de case die ervoor zorgt dat audio van allerlei verschillende apparaten rechtstreeks naar de oortjes kan worden gestreamd. De LE Audio en de LC3-codec zorgen ervoor dat je met minder vertraging dan bij een standaard Bluetooth-verbinding kan luisteren én dat je kan genieten van Hi-Fi-geluidskwaliteit. Je plugt simpelweg de meegeleverde kabel aan de ene kant in de smart case en aan de andere kant via USB-C- of 3,5mm-aansluiting in apparaten zoals een loopband, een tv of een scherm in een vliegtuig. Zo hoef je dus niet met een lange kabel verbonden te zijn aan deze apparaten én kan je genieten van een ruimtelijk geluid.

Ehtisham Rabbani, de Chief Executive van de Gaming & Consumer Division bij Jabra, zei het volgende over de nieuwe oortjes: "Voor deze nieuwe generatie oordopjes hebben we belangrijke functies, zoals Noise Cancellation en HearThrough, verbeterd omdat we weten dat deze er het meest toe doen. Tegelijkertijd hebben we ook verder gekeken door de innovatieve LE Audio streaming functionaliteit naar de oplaadcase te brengen. Hierdoor is het mogelijk om verbinding te maken met vrijwel alle apparaten, waar je ook bent."

(Image credit: Jabra)

Jabra Elite Active 8 Gen 2

De Jabra Elite Active 8 Gen 2 lijken nog steeds erg veel op de eerste generatie Elite 8 Active, maar er is toch het een en ander verbeterd en toegevoegd. De Spatial Sound, aangedreven door Dolby Audio, is verbeterd en het vernieuwde Spatial Sound brengt ook extra voordelen met zich mee, zoals het streamen van meer content met ruimtelijk geluid, waaronder podcasts.

Ook de gesprekskwaliteit is verbeterd op de tweede generatie dankzij het gebruik van 6 microfoons en verbeterde AI-gespreksalgoritmes. De microfoons onderscheiden achtergrondgeluiden van stemmen en noise-cancelling wordt ook automatisch ingeschakeld wanneer dat nodig is voor een zo helder mogelijk gesprek.

Over noise-cancelling gesproken, er wordt dit keer twee keer zoveel geluid geblokkeerd door de Adaptive Hybrid Noise Cancellation (ANC) ten opzichte van de vorige generatie. Het effect moet daarnaast nu ook beter zijn bij middentonen en lage frequenties. Aan de andere kant is ook de transparantiemodus verbeterd en hebben de nieuwe oortjes een Natural HearThrough-modus die twee keer zo effectief is als de transparantiemodus van de vorige generatie. Ook is de functie geoptimaliseerd voor windruisonderdrukking.

De oortjes hebben nog steeds een IP68-certificering voor stof-, water- en zweetbestendigheid en ook de oplaadcase heeft nog een IP54-certificering, waardoor deze stof- en spatwaterdicht is. Een val van één meter moet ook geen probleem zijn voor deze oortjes, maar als het goed is blijven ze goed in je oren zitten (zonder oorhaakjes) dankzij de Jabra ShakeGrip™-technologie.

Qua batterijduur heb je hier te maken met tot 8 uur in de oortjes zelf en tot 32 met de oplaadcase (allebei met ANC aan). Verder bieden de oortjes ondersteuning voor de Google Assistant, Swift Pair, Google Fast Pair, Spotify Tap en Bluetooth Multipoint.

(Image credit: Jabra)

Jabra Elite 10 Gen 2

De Jabra Elite 10 Gen 2 hebben ten opzichte van hun voorgangers een verbeterde Dolby Atmos-ondersteuning met Dolby Headtracking en bieden net als de Elite 8 Active Gen 2, ook ruimtelijk geluid voor nog meer content. In blinde tests van Jabra gaven 95% van de deelnemers aan dat ze een voorkeur hadden voor de Spatial Sound van de Gen 2.

Ook hier is de gesprekskwaliteit verbeterd dankzij 6 microfoons en effectieve algoritmes voor ruisonderdrukking. De ruisonderdrukking is verder bij de Elite 10 Gen 2 ook tot twee keer effectiever dan bij de vorige generatie, maar het ging hier al om de effectievere Advanced Active Noise Cancellation in plaats van de Adaptive Hybrid Noise Cancellation van de Elite 8 Active (en Elite 8 Active Gen 2).

De verbeterde Natural Hearthrough is natuurlijk ook bij de nieuwe Elite 10-oortjes aanwezig en zorgt ervoor dat je je nog bewuster kan zijn van je omgeving en weet windgeluiden beter te onderdrukken. Deze nieuwe variant van HearThrough heeft een groter frequentiebereik en komt helderder en natuurlijker over.

Dankzij de krachtige 10mm-luidsprekers kan je hier genieten van een rijke bas en de Jabra ComfortFit-technologie zorgt er ook voor dat je hier tijdens lange luistersessies van kan genieten. De oortjes hebben namelijk een enorm comfortabele, flexibele en natuurlijke pasvorm. Ze hebben ook een halfopen design en dat zorgt ervoor dat er minder druk op je oren staat.

Verder is er hier een IP57-certificering aanwezig en gaat de batterij in de oortjes 6 uur mee, of tot 27 uur met de oplaadcase (met ANC aan). Ook hier heb je daarnaast weer te maken met Fast Pair, Swift Pair, Spotify Tap, Bluetooth Multipoint en de LE Audio smart case.

(Image credit: Jabra)

Prijs en releasedatum

Gelukkig hoef je niet lang meer te wachten op de tweede generatie van Jabra's premium draadloze oortjes. De Elite 8 Active Gen 2 en Elite 10 Gen 2 zijn allebei namelijk vanaf juni 2024 beschikbaar.

De Elite 8 Active Gen 2 heeft een adviesprijs van 229 euro en zal beschikbaar zijn in de kleuren 'Navy', zwart, 'Coral' en 'Olive'. De Elite 10 Gen 2 is het meest premium paar oortjes van de twee en kost dus 279 euro. Dit model is verkrijgbaar in de kleuren 'Titanium Black', 'Gloss Black', 'Cocoa', 'Denim' en 'Soft White'.