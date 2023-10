Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Jabra Elite 8 Active: review in een notendop

De Jabra Elite 8 Active zijn volgens Jabra "getest als de sterkste oordopjes ter wereld" en we zijn ook wel geneigd om dit te geloven, want met een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid (plus de spatwaterdichte oplaadcase met een IP54-certificering) kan je deze oortjes in allerlei situaties gebruiken, waarin je veel andere oortjes maar beter niet kan gebruiken. Deze Elite 8 Active kan je echter ook zonder problemen gewoon onder de kraan afspoelen en ze zullen ook een flinke regenbui met gemak overleven.

De oortjes voldoen aan de Amerikaanse militaire standaard voor robuuste elektronica (MIL-STD-810h), ze zijn getest om stofwolken te overleven en zijn zelfs zoutwaterdicht. Ze zijn zonder al deze bescherming al uitermate geschikt voor tijdens het sporten, dankzij de fijne en stevige pasvorm, maar ook op het strand hoef je je bijvoorbeeld geen zorgen te maken om deze oortjes.

Ze blijven dankzij hun compacte formaat en siliconen omhulsel (en wat Jabra de 'ShakeGrip'-technologie noemt) comfortabel en stevig in je oren zitten. Dat siliconen omhulsel is waarschijnlijk ook gedeeltelijk de reden waarom er geen gebruik van touchbediening wordt gemaakt, maar er simpelweg een fysieke knop in beide oortjes zit. Aangezien de Jabra Elite 8 Active echter ook onder vrij extreme omstandigheden moeten kunnen functioneren, zal er ook rekening mee zijn gehouden dat sommige mensen ze met handschoenen willen gebruiken en dan is touchbediening niet echt handig.

Verder klinken de oortjes goed, al kan je een beter geluid voor deze prijs krijgen. Ze bieden echter wel allerlei handige extra features en zijn natuurlijk ook vooral gefocust op het robuuste design.

(Image credit: Future)

Jabra Elite 8 Active review: prijs en releasedatum

Adviesprijs van 199,99 euro

Beschikbaar vanaf 31 augustus 2023

De Elite 8 Active zijn met hun adviesprijs van 199,99 euro vrij prijzig en als je puur naar de geluidskwaliteit kijkt, dan krijg je misschien niet echt geluid wat 200 euro waard is. Ze kunnen echter veel meer dan alleen gewoon geluid afspelen. Je betaalt hier natuurlijk ook voor alle handige/leuke extra features, zoals noise-cancelling, de HearThrough-modus en de ruimtelijke audio van Dolby, en voornamelijk natuurlijk voor het robuuste design. De Elite Active 8 zijn ook niet voor niets op 31 augustus 2023 naast een paar "normalere" oortjes, de Elite Active 10, gelanceerd voor de mensen die deze extra stevigheid niet nodig hebben en gewoon een beter geluid willen.

Als je op zoek bent naar een paar oortjes dat je vrijwel overal mee naartoe kan nemen en die je zelfs onder allerlei extreme omstandigheden in je oren kan stoppen (zonder je zorgen te maken over of ze het overleven), dan is dit een investering die het misschien wel waard kan zijn.

Voor een paar super stevige oortjes bieden ze een goed geluid en ook veel van de features die we tegenwoordig op bijna alle premium draadloze oortjes verwachten. Het zit niet allemaal op het niveau van bijvoorbeeld de beste noise-cancelling oordopjes of de oortjes met de beste geluidskwaliteit, maar het ligt er maar net aan wat je prioriteit is. Als dit je enige paar draadloze oortjes is, kan je ook onder minder extreme omstandigheden erg tevreden zijn met hun prestaties.

Prijs-kwaliteit: 4,5/5

(Image credit: Future)

Jabra Elite 8 Active review: specs

Swipe to scroll horizontally Drivers 6 mm Noise-cancelling Ja, Adaptieve hybride ANC Batterijduur 8 uur (met ANC) in de oortjes, 32 uur extra (met ANC) in de oplaadcase Gewicht 5 gram per oortje Connectiviteit Bluetooth 5.3, Bluetooth Low Energy, Bluetooth Multipoint, USB-C Waterbestendig IP68 voor de oortjes en IP54 voor de oplaadcase Andere features Jabra's Sound+-app, HearThrough-transparantiemodus, ruimtelijk geluid van Dolby, stevige pasvorm dankzij ShakeGrip

Image 1 of 4 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Jabra Elite 8 Active review: features

HearThrough-modus klinkt heel duidelijk

Noise-cancelling is goed, maar niet geweldig

Ruimtelijk geluid van Dolby is een beetje een gimmick

De Jabra Elite 8 Active zijn voorzien van vrijwel alle features die je tegenwoordig op premium draadloze oortjes verwacht.

Er is een vorm van ANC aanwezig, adaptieve hybride ANC, maar dit is niet Jabra's meest effectieve ANC. Die vind je namelijk op de Elite 10. Toch is de noise-cancelling hier nog redelijk effectief. Stemmen worden helaas wel nog enigszins doorgelaten, maar ze zijn wel redelijk fijn voor bijvoorbeeld in de bus, omdat het gebrom van de motor goed wordt gedempt. Deze oortjes kunnen op dit vlak dus niet concurreren met bijvoorbeeld de Bose QuietComfort Earbuds II, maar die oortjes zijn natuurlijk nóg duurder, compleet gefocust op noise-cancelling en lang niet zo robuust.

Waar ANC is, moet natuurlijk ook een soort transparantiemodus zijn. Jabra noemt deze modus 'HearThrough'. Stemmen zijn erg duidelijk te horen in deze modus. Andere mensen klinken ook nog relatief natuurlijk, maar je eigen stem klinkt wel een beetje vreemd via deze modus. Langdurige gesprekken voeren met deze oortjes in, voelt dus nogal vreemd, maar daar wen je misschien na een tijdje ook wel aan.

In de bijbehorende Sound+-app kan je de verschillende geluidsmodi in- en uitschakelen, wisselen tussen verschillende geluidspresets (of je eigen equalizer maken) en je kan ruimtelijk geluid met Dolby Audio aanzetten. Persoonlijk vond ik dit niet geweldig klinken voor het luisteren naar muziek. Het voelt een beetje gimmicky aan. Het geluid wordt wat uit elkaar getrokken en alles klinkt iets gedempter. Bij films en series kan het soms echter wel voor een meeslependere ervaring zorgen, dankzij de bredere soundstage van deze ruimtelijke audio.

De Elite 8 Active bieden dus misschien niet de allerbeste versies van sommige van deze features aan, maar ze beschikken over vrijwel alles wat je maar kan wensen van een paar draadloze oortjes in 2023 (behalve hi-res audiocodecs) en de features zijn allemaal wel gewoon goed.

Features: 5/5

(Image credit: Future)

Jabra Elite 8 Active review: geluidskwaliteit

Goede geluidskwaliteit

Vooral duidelijke hoge tonen

Bas klinkt minder gedetailleerd dan bij sommige concurrenten

Over het algemeen klinken deze oortjes van Jabra echt goed. Stemmen en instrumenten klinken over het algemeen erg helder en zijn ook goed van elkaar te onderscheiden, zodat het een het ander niet vaak overstemd. Vooral de hoge tonen worden erg duidelijk weergegeven. Dat merk je bijvoorbeeld goed aan de bekken van een drumstel. Die komen namelijk heel erg naar voren in de mix.

De bas is helaas wel wat minder gedetailleerd dan we graag zouden willen zien. Het is niet zo dat er bijna geen bas aanwezig is. Een bassdrum is bijvoorbeeld goed te horen en zelfs te voelen, maar basgitaren komen niet altijd helemaal tot hun recht in de uiteindelijke mix. De meest diepe basgeluiden komen goed tot hun recht, maar de iets minder diepe tonen verdwijnen een beetje bij iets drukkere nummers.

Natuurlijk kan je wel nog een beetje spelen met de equalizer om een eigen preset te maken. Daarnaast kan je ook gewoon een van de 5 andere presets selecteren (naast de standaard neutrale preset) om te kijken of die misschien een geluid produceren dat beter bij jou past. Zo kan je met de 'Bass boost'-preset ons bovenstaande probleem met het basgeluid gedeeltelijk verhelpen.

Geluidskwaliteit: 4/5

(Image credit: Future)

Jabra Elite 8 Active review: design

Compacte oortjes met een goede grip

Bediening is even wennen

Siliconen materiaal houdt veel viezigheid vast

Qua ontwerp hebben we maar weinig te klagen over de Jabra Elite 8 Active. De oortjes zijn mooi compact en blijven dankzij hun siliconen omhulsels ook goed in je oor zitten, zonder extra vinnen of oorhaakjes.

Dit materiaal heeft wel één duidelijk nadeel. Er blijft veel viezigheid aan kleven. Stukjes stof, maar dus ook oorsmeer kunnen nogal snel blijven kleven aan de behuizing van de oortjes en niet alleen de oordopjes. Gelukkig kan je deze oortjes gewoon onder de kraan afspoelen als ze een beetje vies zijn, dus dat maakt het schoonmaken in ieder geval vrij gemakkelijk.

De bediening is misschien even wennen als je draadloze oortjes met touchbediening gewend bent. Meestal gaat mijn voorkeur uit naar touchbediening, omdat ik vaak bij het gebruiken van fysieke knoppen op oortjes, de oortjes verschuif of verder in mijn oor druk en dat is niet heel handig of comfortabel. Het kost hier gelukkig niet al te veel moeite om de twee knoppen aan de zijkant (één per oortje) in te drukken en de positie van de knop zorgt er ook voor dat je de oortjes hiermee niet echt verder je gehoorgang induwt, maar gewoon tegen je oorschelp.

Het is ook erg handig dat je de oortjes dankzij de fysieke knoppen ook met handschoenen aan kan bedienen. Dat is vooral onder de extreme omstandigheden die ze moeten kunnen doorstaan erg nuttig.

Met touchbediening heb je soms echter wel toegang tot meer bedieningsopties, zoals bijvoorbeeld op de Bose QuietComfort Earbuds II. Bij die oortjes kan je op de zijkanten tikken, maar ook over de steeltjes swipen voor bijvoorbeeld volumebediening. Zo hoef je niet één of meerdere van je 'tik'-bedieningsopties in te leveren voor volume en krijg je toegang tot vrijwel alle features via de oortjes, in plaats van een selectie. Op de Jabra Elite 8 Active kan je bepaalde bedieningsopties (zoals rechts één keer klikken) niet aanpassen als je bepaalde features (zoals de Google Assistant) hebt geselecteerd. Zo konden we met onze configuratie van de bediening helaas het volume niet meer op de oortjes zelf aanpassen.

De kleine minpunten die we hier hebben genoemd zijn dingen waar je gelukkig over het algemeen heel snel aan zal wennen en de fysieke knoppen hebben bijvoorbeeld ook weer hun voordeel, dus toch krijgen de oortjes hier zo'n goede score.

Design: 5/5

Moet je de Jabra Elite 8 Active kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Features De Jabra Elite 8 Active beschikken over vrijwel alle features die je kan verwachten van een paar premium oortjes en de features zijn ook echt van goede kwaliteit. 5/5 Geluidskwaliteit Het geluid is erg goed, maar niet geweldig. De focus ligt meer op het stevige design dan op de geluidskwaliteit, maar toch klinken de Elite 8 Active over het algemeen erg goed. 4/5 Design De oortjes zijn compact en comfortabel en ze blijven goed zitten, zonder allerlei toegevoegde vinnen of haakjes. Daarnaast zijn ze vrijwel overal tegen opgewassen. 5/5 Prijs-kwaliteit Dit is een duur paar oortjes, maar ze zijn enorm robuust en bieden wel vrijwel alle features die je verwacht binnen deze prijsklasse. 4,5/5

Koop ze als...

Je op zoek bent naar robuuste oortjes die ook goed klinken

Deze oortjes zijn niet alleen volgen Jabra "getest als de sterkste oordopjes ter wereld", maar ze klinken daarnaast ook nog eens goed en beschikken over vrijwel alle features die je tegenwoordig kan verwachten op premium draadloze oortjes.

Je comfortabele oortjes voor tijdens het sporten wil

De oortjes zijn erg compact, redelijk lichtgewicht en blijven goed in je oren zitten, zonder extra haken of vinnen. Het siliconen materiaal blijft uit zichzelf stevig in je oor hangen en de oortjes vallen dus niet zomaar uit je oren.

Koop ze niet als...

Je een wat strakker budget hebt

De meest stevige oortjes in de wereld hebben ook een stevige prijs. Met een adviesprijs van 200 euro zullen deze oortjes simpelweg niet binnen iedereens budget passen.

Je op zoek bent naar de beste geluidskwaliteit

Het is erg fijn dat deze oortjes een goede geluidskwaliteit leveren naast het robuuste design, maar binnen deze prijsklasse kan je zeker draadloze oortjes vinden die een beter geluid leveren (en bijvoorbeeld ook betere ANC).

Jabra Elite 8 Active: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Jabra Elite 8 Active Bose QuietComfort Earbuds II Samsung Galaxy Buds 2 Pro Prijs 199,99 euro 299,95 euro 149 euro Drivers 6 mm 9,3 mm 10 mm Noise-cancelling Ja Ja Ja Batterij 8 uur (oortjes), 32 uur extra met de oplaadcase 6 uur (oortjes), 18 uur extra met de oplaadcase 5 uur (oortjes), 13 uur extra met de oplaadcase Gewicht 5 gram per oortje 6,2 gram per oortje 5,5 gram per oortje Connectiviteit Bluetooth5.3, (Bluetooth Low Energy, Bluetooth-multipoint, Google Fast Pair, SBC, AAC) Bluetooth 5.3, (SBC, AAC) Bluetooth 5.3, (24-bit audio) Waterbestendigheid IP68 (oortjes), IP54 (oplaadcase) IPX4 IPX7 Andere features HearThrough, ruimtelijke audio van Dolby CustomTune audio Samsung Seamless Codec

Bose QuietComfort Earbuds II

Deze oortjes van Bose hebben een nog hogere prijs, maar ze leveren wel een betere geluidskwaliteit en betere ANC, dus als dat vooral is waar je naar op zoek bent, dan is dit misschien een betere keuze. Ze zijn echter lang niet zo stevig als de Jabra Elite 8 Active. Lees hier de volledige Bose QuietComfort Earbuds II review.