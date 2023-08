Jabra lanceert Elite 10 en Elite 8 Active draadloze oortjes met Dolby-technologie

Het Deense audiobedrijf Jabra, dat vooral bekendstaat om zijn (volledig) draadloze oortjes, heeft vandaag voor in de aanloop naar IFA 2023 twee paar nieuwe premium oordopjes aangekondigd.

Met deze twee paar oortjes breidt het bedrijf zijn 'True Wireless Elite'-serie uit. Dit zijn Jabra's meest geavanceerde draadloze oortjes tot nu toe en ze beschikken beide over 'Spatial Sound', 'Advanced AND', een goede batterijduur en een erg compact design.

De Jabra Elite 8 Active zijn volgens het bedrijf getest als 's werelds meest robuuste oordopjes, terwijl de Jabra Elite 10 zijn ontworpen om op comfortabele wijze de hele dag mee door te brengen. Ook beschikken de Elite 10 over Dolby Atmos samen met 'Dolby Head Tracking'.

Calum MacDougall, de SVP bij Jabra, zegt het volgende over de nieuwe producten: "Jabra is erin geslaagd om de behoeften van consumenten te onderzoeken en vervolgens unieke audio-technologie toe te passen om in deze behoeften te voorzien. Met de Elite 10 hebben we ons gefocust op comfort-, geluid- en muziekprestaties om de oordopjes de hele dag door te gebruiken; of je nu een meeting hebt of muziek wil luisteren. Met de Elite 8 Active kunnen gebruikers vol vertrouwen de oordopjes overal gebruiken, waar ze ook zijn, van hun werk tot een work-out."

Over de toevoeging van de Dolby-technologieën op de nieuwe Elite-oortjes zegt Javier Foncillas, VP Commercial Partnerships & Global Sales bij Dolby Laboratories: "De innovaties van Dolby zetten een nieuwe standaard voor hoe consumenten wereldwijd entertainment ervaren. Wij delen Jabra's passie en ambitie voor kwaliteit, en de combinatie van de nieuwe premium toevoegingen aan de Elite-lijn met Dolby's nieuwste audio-innovaties, zoals Dolby Head Tracking en Dolby Audio, zijn een perfecte match."

De Jabra Elite 8 Active-oortjes zijn volgens het bedrijf "'s werelds meest robuuste oordopjes". (Image credit: Jabra)

Jabra Elite Active 8

De Jabra Elite Active 8 zijn duidelijk gefocust op duurzaamheid en comfort. Het idee is dat de oortjes voor iedereen geschikt zijn, onder vrijwel alle omstandigheden. Het zijn Jabra's (en volgens het bedrijf dus ook 's werelds) meest robuuste oordopjes. Dat wil echter niet zeggen dat ze daarvoor inleveren op het gebied van audiokwaliteit of design.

Deze Elite 8 Active-oortjes beschikken onder andere over Dolby Audio, 'Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation' (ANC) en 'Hearthrough'-technologie (transparantiemodus). Hoewel ze dus uitermate geschikt zijn voor tijdens het sporten, kan je ze ook tijdens het werk gebruiken om je omgevingsgeluid te dempen of juist even binnen te laten.

Op het gebied van duurzaamheid klinken deze oortjes ook heel indrukwekkend. Ze zijn geslaagd voor alle tests van de 'US Military Standard for Ruggedized Electronics' (MIL-STD-810H). Ze kunnen dus tegen een hoge luchtvochtigheid, hoge temperaturen, regen en hoogte. Ook een waterdichtheid tot een diepte van 1,5 meter kan natuurlijk niet missen. De Elite 8 Active hebben dan ook een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid. De oplaadcase heeft zelfs een IP54-certificering en deze is dus stof- en spatwaterdicht. Ook zijn de oortjes blootgesteld aan 'Highly Accelerated Corrosion Testing' (HACT) en bleven ze continu stevig in het oor zitten dankzij Jabra's 'ShakeGrip™'-technologie.

Een aantal andere belangrijke kenmerken en specificaties zijn de 6-microfoon gesprekstechnologie met windruisbeschermend gaas, 6 mm luidsprekers, een batterijduur tot 8 uur in de oortjes en tot 32 uur met de oplaadcase (met ANC aan) en ondersteuning voor Google Assistant, 'Fast Pair', 'Swift Pair', 'Spotify Tap', Bluetooth-multipoint-connectiviteit, 'Bluetooth Low Energy' (LE), de LC3-audiocodec en de LC3plus-audiocodec (na een toekomstige firmware-update).

De Jabra Elite 10-oortjes beschikken over Dolby Atmos-geluid met hoofdtracking. (Image credit: Jabra)

Jabra Elite 10

De Jabra Elite 10 zijn met hun Dolby Atmos-ondersteuning de meest geavanceerde oortjes van het bedrijf voor werk en ontspanning. Ze zijn gefocust op het leveren van de beste combinatie van comfort, geluidskwaliteit en kristalheldere gesprekskwaliteit.

Niet alleen zijn deze oortjes voorzien van Dolby Atmos-technologie, maar het zijn ook de eerste Jabra-oortjes die beschikken over 'Dolby Head Tracking' voor een nog meeslependere ruimtelijke audio-ervaring. Ook als je je beweegt, bevindt je je altijd in het midden van het geluid. Dankzij Jabra's 'ComfortFit'-technologie moeten de Elite 10 ook zorgen voor de meest comfortabele, flexibele en natuurlijke pasvorm.

Met Jabra's 'Advanced Active Noise Cancellation™'-technologie (die dubbel zo veel omgevingsgeluid blokkeert als Jabra's standaard ANC) passen de oortjes zich automatisch aan je omgeving aan en kunnen ze dus in meerdere of mindere mate het omgevingsgeluid dempen. De 'HearThrough™'-technologie zorgt er juist voor dat je omgevingsgeluiden binnen kan laten, maar tegelijkertijd windruis zoveel mogelijk wordt onderdrukt.

Verder beschikt de Elite 10 over 6-microfoon gesprekstechnologie met geavanceerde algoritmes voor kristalheldere gesprekken in elke omgeving, een batterijduur tot 6 uur in de oortjes en tot 27 uur met de oplaadcase (met ANC aan), een IP57-certificering, 10 mm luidsprekers voor een nog voller geluid en ondersteuning voor 'Fast Pair', 'Swift Pair', 'Spotify Tap', Siri, de Google Assistant, Bluetooth-multipoint-connectiviteit, 'Bluetooth LE', LC3 en LC3plus (nogmaals na een toekomstige update).

(Image credit: Jabra)

Prijs en releasedatum

Je hoeft niet lang meer te wachten op deze nieuwe premium draadloze oortjes van Jabra, want ze zullen allebei vanaf september 2023 beschikbaar zijn.

De Elite 8 Active heeft een adviesprijs van 199 euro en zal beschikbaar zijn in de kleuren: 'caramel', 'navy', zwart en donkergrijs.

De Elite 10 heeft een iets hogere prijs van 249 euro en deze kan je in de kleuren: 'cream', 'cocoa', 'titanium black', glanzend zwart en matzwart krijgen.