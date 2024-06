Samsungs volgende Galaxy Buds worden misschien het handigste model tot nu toe

Er blijft maar steeds meer informatie uitlekken over Samsungs aankomende wearables en daarbij gaat het vooral om de Galaxy Buds 3 en de volgende generatie van de Galaxy Watch. Nu is er een nieuw promotiebeeld van de oortjes gelekt via het officiële forum van Samsung door de gebruiker AffinityNexa.

Op het moment van schrijven staat deze post nog steeds op de website en zie je hier dus een afbeelding van de oortjes in een case met een transparante deksel. Het meest interessante onderdeel van deze afbeelding is echter de tekst die aan de bovenkant staat: "Where audio, meets AI."

Dit suggereert namelijk dat de Galaxy Buds 3 en Buds 3 Pro waarschijnlijk ook een soort AI-functionaliteit zullen hebben. We weten nog niet precies wat dit in zal houden, maar het zou vergelijkbaar kunnen zijn met de manier waarop ChatGPT geïntegreerd is op Nothing-oortjes. Bij die oortjes van Nothing kan je in de steeltjes knijpen om met ChatGPT te praten. Het is dus mogelijk dat Samsung iets vergelijkbaars aan zal bieden, maar in dat geval is het waarschijnlijker dat deze oortjes je zullen verbinden met Google Gemini.

In 2024 hebben we al meerdere samenwerkingen tussen Samsung en Google gezien. Zo vind je op de Galaxy S24-serie bijvoorbeeld de Circle to Search-feature van Google. Snelle toegang tot Gemini Nano via de Galaxy Buds 3 zou de volgende stap kunnen zijn in de samenwerking tussen de twee bedrijven.

https://t.co/ruNJDdbGwxWhen Samsung's own community is the place to leak products pic.twitter.com/0fCW8RHHYsJune 21, 2024

Designverandering

De forumpost onthult ook meerdere andere features die misschien naar de Buds 3 en Buds 3 Pro komen. Volgens AffinityNexa heeft Samsung het design van zijn oortjes veranderd en ze dit keer steeltjes gegeven, net als AirPods.

Dat design komt ook overeen met een ander gelekr beeld dat verscheen op 21 juni. Daarop waren de Buds 3 ook te zien met steeltjes. Deze designverandering heeft echter niet alleen te maken met de stijl van de oortjes. Het moet schijnbaar vooral zorgen voor "betere bedieningsopties en microfoonkwaliteit".

Aan de binnenkant van de oortjes zullen "nieuwe interne drivers" aanwezig zijn en die moeten waarschijnlijk ook weer zorgen voor een beter geluid. De batterij zou verder ook langer mee moeten gaan, maar hoe lang precies is nog niet gedeeld. Andere opmerkelijke features zijn een IP57-certificering, waarmee de oortjes een korte onderdompeling in het water moeten overleven, en 'Adaptive EQ' voor het snel aanpassen van geluidsprofielen.

Het nieuwe Galaxy Watch-design

De nieuwswebsite YTECHB heeft ook wat details weten te ontdekken over de nieuwe Galaxy Watches via een Europese retailer. Het gaat hier om prijzen en de verschillende kleurvarianten. De website claimt dat de 40 mm Galaxy Watch 7 314 euro zal kosten, terwijl het model van 44 mm een prijskaartje van 345 euro zou krijgen. De Galaxy Watch Ultra zal nog duurder zijn met een prijs van 699 euro.

De Galaxy Watch 7-serie zal verder schijnbaar beschikbaar zijn in 'Cream', groen en zilver. Samsungs Galaxy Watch Ultra is straks naar verwachting echter beschikbaar in 'Titanium Gray', 'Titanium Silver' en 'Titanium White'. Het is nog onduidelijk of het woord "Titanium" hier refereert naar het gebruik van het materiaal of dat het gewoon voor de naam van de kleur wordt gebruikt. We gokken dat er inderdaad titanium wordt gebruikt voor de behuizing van dit horloge, want dat suggereerden eerdere geruchten ook al.

Alles wat je hier hebt gelezen is natuurlijk nog speculatie en er kan ook altijd nog van alles veranderen. We zullen er in ieder geval gauw genoeg achter komen wat we precies kunnen verwachten van de nieuwe Samsung-producten, want ze worden waarschijnlijk aangekondigd tijdens Samsungs volgende Unpacked-evenement en dat evenement vindt naar verwachting plaats op 10 juli. Een promotionele banner is ondertussen ook al gevonden op de Nederlandse website mobiel.nl en daarin werd die datum ook weer bevestigd.