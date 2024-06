iPhone 13 vs iPhone 15: de belangrijkste verschillen

De iPhone 13 is inmiddels meer dan twee jaar oud, dus veel eigenaars van dit toestel zullen inmiddels ook al wel aan het nadenken zijn over een mogelijke upgrade. Momenteel is de meest voor de hand liggende upgrade natuurlijk de iPhone 15, die in september 2023 werd gelanceerd.

De standaard iPhone 15 verscheen naast de iPhone 15 Plus, de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Hoewel al deze modellen natuurlijk een upgrade zouden zijn voor iemand met een iPhone 13, is de iPhone 15 natuurlijk de enige die een beetje in de buurt komt qua prijs.

Maar hoe groot is de upgrade naar de iPhone 15 nou eigenlijk? We hebben de iPhone 15 (en iPhone 13) natuurlijk zelf getest, dus we kunnen je zeker een antwoord geven op die vraag. Hieronder zie je onze vergelijking tussen de iPhone 13 en iPhone 15.

iPhone 13 vs iPhone 15: specs

Voordat we verder in detail ingaan op de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee telefoons van Apple, hebben we eerst even een overzicht gemaakt met alle belangrijke specs van de toestellen. Hierin zie je misschien ook al een aantal van de meest opvallende veranderingen.

Swipe to scroll horizontally iPhone 13 vs iPhone 15: specs iPhone 13 iPhone 15 Display: 6,1 inch, OLED 6,1 inch, OLED Resolutie: 1.170 x 2.532 pixels 1.179 x 2.556 pixels Refresh rate: 60Hz 60Hz Processor: A15 Bionic A16 Bionic Camera's achter: 12MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide 48MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide Selfiecamera: 12MP 12MP RAM: 4GB 6GB Opslag: 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB Batterij: 3.240mAh 3.349mAh

iPhone 13 vs iPhone 15: prijs en beschikbaarheid

De iPhone 13 is nog steeds redelijk breed beschikbaar en wordt dan ook nog steeds door Apple zelf verkocht. Momenteel heeft hij bij Apple een adviesprijs vanaf 749 euro. De iPhone 15 is natuurlijk ook breed beschikbaar en heeft een adviesprijs vanaf 969 euro.

De iPhone 15 is dus 220 euro duurder dan de iPhone 13 en dat is zeker geen klein prijsverschil.

iPhone 13 vs iPhone 15: design en display

De iPhone 13 heeft een glazen achterkant, een aluminium frame, een vierkant camerablok en een plat scherm met een notch aan de bovenkant van het display. Bijna al deze dingen zijn ook nog aanwezig op de iPhone 15, alleen beschikt deze telefoon over een Dynamic Island in plaats van een notch. Dat heeft ervoor gezorgd dat hij er van de voorkant ook moderner uitziet.

Er zijn natuurlijk ook wel wat andere verschillen te vinden. Zo gebruikt de iPhone 15 een speciaal gekleurd glas op de achterkant en dat zorgt ervoor dat de kleuropties er warmer uitzien dan bij de iPhone 13. De kleuropties van de iPhone 15 zijn: blauw, roze, geel, groen en zwart. De kleuropties van de iPhone 13 zijn: Product (RED), zwart (Midnight), wit (Starlight), blauw en roze.

Een andere kleine designverandering is te merken als je naar de randen van de telefoons kijkt. Deze zijn iets meer afgerond op de iPhone 15, terwijl ze gewoon plat zijn op de iPhone 13.

De iPhone 15 weet echter nog steeds dezelfde IP68-bescherming te bieden voor stof en water als de iPhone 13. De twee telefoons hebben ook een vergelijkbaar gewicht en vergelijkbare afmetingen. De iPhone 15 meet 147,6 x 71,6 x 7,8 mm en weegt 171 gram, terwijl de iPhone 13 146,7 x 71,5 x 7,7 mm meet en 174 gram weegt.

Qua displays hebben we hier te maken met een 6,1-inch 1.179 x 2.556 OLED-display met een 60Hz refresh rate op de iPhone 15 en een 6,1-inch 1.170 x 2.532 OLED-display met een 60Hz refresh rate op de iPhone 13. Deze displays zijn dus ook erg vergelijkbaar. Wel weet het display op de nieuwere iPhone een piekhelderheid van 2.000 nits te bereiken, terwijl de iPhone 13 een maximum van 1.200 nits haalt.

iPhone 13 vs iPhone 15: camera's

Achterop de iPhone 13 vind je twee cameralenzen. Deze telefoon is voorzien van een 12MP-hoofdcamera en een 12MP-ultrawide. Verder zit er aan de voorkant ook nog een 12MP-selfiecamera. De iPhone 15 heeft op dit vlak wel wat upgrades gekregen, maar niet als het gaat om de hoeveelheid camera's.

De grootste verandering is dat de iPhone 15 nu een 48MP-hoofdcamera heeft. Dat is dus een duidelijke verbetering ten opzichte van de iPhone 13. De andere camera's zijn echter nog steeds 12MP-camera's. Net als op de iPhone 13 is er hier ook nog steeds geen telefotocamera aanwezig. Met de nieuwe 48MP-camera kan je echter wel 2x digitaal zoomen zonder (merkbaar) kwaliteitsverlies.

Als je vooral gebruikmaakt van de hoofdcamera op jouw telefoon, dan kan deze camera zeker een grote reden zijn om te upgraden, maar als je op zoek bent naar verbeteringen voor alle camera's, dan kom je uit bij de iPhone 15 Pro of de iPhone 15 Pro Max, of natuurlijk bij een smartphone van een ander merk.

iPhone 13 vs iPhone 15: prestaties

Eén verandering die zeker niet als een verrassing komt als je upgrade van de iPhone 13 naar de iPhone 15 is een verbeterd prestatievermogen. De iPhone 13 gebruikt namelijk een A15 Bionic-chip, terwijl de iPhone 15 draait op een A16 Bionic-chip.

Deze nieuwere processor zorgt voor een flinke prestatieboost, maar tegelijkertijd ook niet zo groot als je misschien zou verwachten. De A16 is namelijk eigenlijk maar één jaar nieuwer dan de A15, ook al is de iPhone 15 zelf twee jaar nieuwer dan de iPhone 13.

Apple gebruikte de A15 Bionic namelijk niet alleen in de iPhone 13, maar ook in de iPhone 14 die een jaar daarna uitkwam. Hoewel er bij de iPhone 15-serie wel een nieuwe A17 Pro-chip is verschenen, wordt deze processor exclusief gebruikt in de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

Je krijgt ook meer RAM op de iPhone 15 dan op de iPhone 13. Het oudere model heeft maar 4GB en Apple heeft dit bij de iPhone 14 verhoogd naar 6GB. Op de iPhone 15 bleef dit vervolgens hetzelfde. Het prestatievermogen is dus wel merkbaar verbeterd op de nieuwe telefoon. De iPhone 15 kan dan ook vrijwel alles aan waar je hem voor zou willen gebruiken.

iPhone 13 vs iPhone 15: batterij

De iPhone 13 heeft een 3.240mAh-batterij en deze is dus maar een beetje kleiner dan de 3.349mAh-batterij in de iPhone 15. Dit verschil is klein genoeg dat je er in de praktijk ook weinig van merkt. De iPhone 13 en iPhone 15 gaan allebei ongeveer een hele dag mee, maar niet veel langer dan dat.

Apple claimt zelf wel dat de iPhone 15 ongeveer een uur langer video's kan afspelen of vijf uur langer audio kan afspelen. Misschien heet het nieuwere model dus toch wel een iets betere batterijduur.

Een andere verandering komt in de vorm van hoe je deze telefoons oplaadt. De iPhone 13 beschikt nog over een Lightning-oplaadpoort, terwijl de iPhone 15 eindelijk is voorzien van een USB-C-poort. Wel laden beide toestellen op met maximaal 20W. Verder zijn ze beide uitgerust met MagSafe en kan je ze allebei draadloos opladen.

iPhone 13 vs iPhone 15: oordeel

De iPhone 15 heeft een krachtigere processor dan de iPhone 13, plus meer RAM, een Dynamic Island in plaats van een notch, een geüpgradede hoofdcamera, een iets grotere batterij, feller scherm en USB-C-oplaadpoort. Naast die verbetering van de helderheid is het display echter bijna identiek aan dat van de iPhone 13 en de camera's zijn ook niet veel verbeterd. Ook is de iPhone 15 nog steeds veel duurder dan de iPhone 13.

Over het algemeen is de iPhone 15 dus zeker een respectabele upgrade ten opzichte van de iPhone 13, maar het is zeker geen gamechanger. Wil je echt genieten van een verbeterde ervaring? Dan zal je ook extra geld moeten neerleggen voor een iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max.