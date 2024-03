Refurbished iPhone vs goedkope Android-smartphone: welke is beter?

De voorbije jaren zijn veel mensen zuiniger geworden en proberen we geld te besparen waar mogelijk. Een smartphone is tegenwoordig een essentieel apparaat geworden en elk jaar worden de mogelijkheden van smartphones steeds groter. Helaas worden de prijzen ook steeds hoger en niet iedereen kan of wil bijna 1000 euro uitgeven aan de nieuwste iPhone 15. Je kan echter honderden euro's besparen door een iets oudere, refurbished smartphone te kopen of een kijkje te nemen bij het uitgebreide aanbod goedkope Android-smartphones.

Momenteel kan je al een refurbished iPhone 12 vinden voor iets meer dan 300 euro, onder andere bij Refurbed, een Oostenrijkse specialist in refurbished producten. Android-smartphones die momenteel ongeveer 300 euro kosten, zijn bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A34, OPPO A79 en Motorola moto g84. Als je geen voorkeur hebt voor iOS of Android, stel je jezelf snel de vraag wat de interessantere optie is. Op basis van mijn ervaring met bijna bijna 100 verschillende Android-smartphones en de iPhone 12, ter beschikking gesteld door Refurbed, zet ik de plus- en minpunten op een rijtje.

Refurbished iPhone: gebruikssporen

(Image credit: Future)

Een refurbished iPhone is in feite niet meer dan een iPhone die iemand ooit gebruikt heeft en die vervolgens is opgeknapt door de experts van de verkoper, in dit geval Refurbed. Voor dit artikel ontving ik voor enkele weken een iPhone 12 in "heel goede" conditie en met een nieuwe batterij. Deze combinatie is verkrijgbaar vanaf 339 euro, voor 64 GB opslag. Mijn versie had 128 GB opslag en die kost momenteel 403,58 euro. Als je genoegen neemt met een "goed" uiterlijk en de originele batterij, kan de prijs dalen tot 296,99 euro. De huidige batterijcapaciteit staat niet aangegeven en verschilt per model, maar Refurbed garandeert wel dat dit minstens 80% van de originele capaciteit is.

Als je me had verteld dat dit een gloednieuwe iPhone 12 was, had ik het waarschijnlijk geloofd. Afgezien van enkele minuscule krasjes op de muteschakelaar, langs de uitsparing voor de 5G-antennes en een krasje onder een van de twee camera's ziet dit eruit als een ongebruikte iPhone 12. In het doosje zelf zit alleen de oplaadkabel en geen adapter. Aangezien Apple zelf ook geen adapters meer meelevert, is dit een logische keuze. Op de website staat ook duidelijk aangegeven dat je alleen een usb-naar-lightning-oplaadkabel krijgt en geen adapter.

Ten slotte waren alle gegevens van de vorige gebruiker netjes verwijderd van de iPhone 12. Toen ik hem opstartte, moest ik de gebruikelijke set-up uitvoeren en dat liep precies hetzelfde als bij een gloednieuwe iPhone 12. Tip: na de set-up kan je meteen in de instellingen de status van de batterij controleren. De capaciteit bedroeg in mijn geval 100%, wat aangeeft dat Refurbed inderdaad netjes een volledig nieuwe batterij heeft geïnstalleerd.

Refurbished iPhone vs goedkope Android-smartphone: prestaties

(Image credit: Future)

Een mogelijke zorg bij refurbished iPhones, vooral bij oudere modellen zoals de iPhone 12, zijn hun prestaties. Hoe snel is de telefoon nog? Kan je vlot door de instellingen navigeren en apps openen? Zijn games mogelijk? Elk jaar behoren de nieuwste iPhones tot de snelste telefoons die er zijn. Ik legde de iPhone 12, die dateert van september 2020, het vuur aan de schenen met enkele veeleisende games.

Een van de zwaarste games van het moment is Genshin Impact en verrassend genoeg was "medium" de standaardinstelling. Toen ik hetzelfde probeerde met de OPPO A79 stonden de instellingen op het allerlaagste niveau bij 30fps en zelfs dan kon ik de game hoogstens speelbaar noemen. Er waren geregeld haperingen en na een kwartiertje werd de telefoon zo heet dat je er een biefstuk op kon bakken. Met de iPhone 12 kon ik de game zelfs opdrijven naar middelhoge instelling bij 60fps. Na een kwartiertje begon de iPhone ook warm te worden, maar haperingen zag ik amper.

Ook wanneer ik de iPhone 12 vergeleek met een iets duurdere Android-smartphone, de Redmi Note 13 Pro Plus, kwam de iPhone als winnaar uit de test. Bij algemeen gebruik merkte ik duidelijk dat de iPhone 12 altijd sneller reageerde dan goedkope (en zelfs middenklasse) Android-smartphones. Voor 300 euro ga je geen enkele Android-smartphone vinden die qua prestaties zelfs maar in de buurt komt van de iPhone 12.

Ten slotte moet je goed inschatten hoeveel opslag je nodig hebt. Goedkope Android-smartphones hebben tegenwoordig standaard 128 GB opslag en sommige zelfs 256 GB. De iPhone 12 begint daarentegen bij 64 GB, waarvan je ongeveer 50 GB kan gebruiken voor apps en foto's. Er is eveneens geen microSD-kaartslot om de opslag uit te breiden. Wil je veeleisende games spelen, besef dan dat iets als Genshin Impact intussen 35 GB opslagruimte nodig heeft. Als je de goedkoopste iPhone 12 met 64 GB opslag bij Refurbed koopt en vervolgens Genshin Impact installeert, heb je bijna geen ruimte voor voor andere apps, foto's en meer.

Refurbished iPhone vs goedkope Android-smartphone: camera

(Image credit: Future)

Een onderdeel dat voor velen belangrijker is dan de algemene prestaties zijn de camera's. Apple gebruikt al jaren dezelfde combinatie van camera's op de standaardversies van de iPhone. Sinds de iPhone 11 krijg je hier een primaire camera en groothoekcamera. Goedkope Android-smartphones zijn op dat vlak soms misleidend, aangezien ze drie of vier cameralenzen hebben. Schijn bedriegt echter.

De iPhone 12 is uitgerust met een 12MP-hoofdcamera en 12MP-groothoekcamera. De OPPO A79 is bijvoorbeeld uitgerust met een 50MP-hoofdcamera en 2MP-dieptecamera, die in feite niets doet. De Samsung Galaxy A34 heeft dan weer een 48MP-hoofdcamera, 8MP-groothoekcamera en 5MP-macrocamera, die eveneens niet heel veel bijdraagt. Megapixels vertellen verder nooit het hele verhaal en de 12MP-hoofdcamera van de iPhone 12 is bijgevolg niet noodzakelijk slechter dan de 200MP-camera van de Redmi Note 13 Pro Plus.

Image 1 of 10 Ultrawide (Image credit: Future) Primair (Image credit: Future) Ultrawide (Image credit: Future) Primair (Image credit: Future) Ultrawide (Image credit: Future) Primair (Image credit: Future) Ultrawide (Image credit: Future) Primair (Image credit: Future) Ultrawide (Image credit: Future) Primair (Image credit: Future)

Wanneer ik de hoofdcamera van de iPhone 12 vergelijk met goedkopere Android-smartphones zijn de resultaten ongeveer hetzelfde. Toch doet de iPhone 12 het vaak net iets beter, met een groter dynamisch bereik en snellere sluitertijd. Je neemt dus niet alleen sneller een foto, maar die foto ziet er ook nog eens beter uit. De grootste verschillen bevinden zich bij de groothoekcamera. Budgetsmartphones zijn vaak uitgerust met een 8MP-groothoekcamera. Overdag levert die nog acceptabele resultaten op. Zodra er een beetje schaduw of zelfs een grijze wolk aanwezig is, gaat de kwaliteit sterk achteruit. De 12MP-groothoekcamera van de iPhone 12 is hier de overduidelijke winnaar. De kijkhoek is groter, hij presteert nog goed op bewolkte dagen en opnieuw is het dynamisch bereik beter.

Het enige dat de iPhone 12 minder goed kan dan sommige Android-smartphones is inzoomen. Zelfs bij 2x zoom merk je kwaliteitsverlies bij de iPhone 12, terwijl 2x zoom met de OPPO A79 nog bruikbare foto's oplevert. Als je een iPhone wil die wel goed kan inzoomen, zit er niets anders op dan meer geld uit te geven aan de Pro-versie met een afzonderlijke telefotocamera of de standaard iPhone 15, die met zijn 48MP-hoofdcamera wel beter digitaal kan zoomen.

Refurbished iPhone vs goedkope Android-smartphone: batterij

(Image credit: Future)

Als er één ding is waar oudere iPhones om bekend staan, dan is het wel hun dramatische batterijduur. Hoewel de iPhone 12 al velen malen beter was dan de iPhone 8 en er een nieuwe batterij in de mijne zat, kan hij op geen enkele manier tippen aan de batterijprestaties van Android-smartphones.

De batterijcapaciteit van de iPhone 12 bedraagt amper 2.815mAh en na een halfuurtje opladen heb je 50 procent batterij. Zowel de OPPO A79, Galaxy A34 als Motorola moto g84 zijn uitgerust met batterij van 5.000mAh, wat bijna twee keer meer is dan de batterij in de iPhone 12. Android-smartphones zetten daarnaast sterk in op snelladen waardoor het geen eeuwen duurt voor die batterij weer vol zit. De OPPO A79 en Motorola moto g84 ondersteunen beide 30W-snelladen, waardoor je ook hier na een halfuurtje oplader 50 procent batterij hebt.

Gemiddeld zal je de iPhone 12 nog een volledige dag kunnen gebruiken, maar reken hier absoluut niet op meer dan één dag gebruik. De drie Android-smartphones die we hier als voorbeeld nemen, kunnen bij gemiddeld gebruik meer dan een dag meegaan en bij licht gebruik zelfs twee dagen. Dat zijn cijfers die je niet krijgt bij oudere iPhones. We mogen ook niet vergeten dat Apple nu is overgestapt op de USB-C-oplaadpoort, die Android al jaren gebruikt, terwijl de iPhone 12 nog steeds de oude Lightning-oplaadpoort heeft. Je zal daarom steeds minder mensen om je heen vinden van wie je een oplader kan lenen in geval van nood.

Tot slot moeten we wel vermelden dat de iPhone 12 draadloos kan opladen en ook MagSafe heeft, waarmee je accessoires op de achterkant kan bevestigen. Persoonlijk gebruik ik altijd een kabel om mijn telefoon op te laden, dus het maakt me oprecht helemaal niets uit of mijn telefoon draadloos oplaadbaar is. Voor 300 euro zal je echter geen Android-smartphone vinden die draadloos opladen ondersteunt. Op dat vlak wint de iPhone 12 dus wel.

Refurbished iPhone vs goedkope Android-smartphone: lange termijn

(Image credit: Future / Apple)

Voorlopig ziet alles er goed uit voor de iPhone 12 en zijn er meer voor- dan nadelen tegenover goedkope Android-smartphones. Een laatste vraag die ik wil beantwoorden is wat er op lange termijn interessanter is. De ene persoon voert al sneller een software-update uit dan de andere, maar uiteindelijk bevatten deze updates ook security-patches die je toestel veiliger maken en je beschermen tegen virussen.

Hoewel Apple niet communiceert hoeveel updates hun iPhones krijgen, is dit meestal zes jaar. Zo zijn de iPhone XR, XS en XS Max, die dateren van 2018, de oudste iPhones die iOS 17 ondersteunen. We verwachten daarom dat zij de update naar iOS 18, die in september van dit jaar beschikbaar zou moeten worden, niet meer ontvangen. Ook zonder de meest recente software zal je iPhone nog steeds werken, maar je zal na verloop van tijd merken dat apps bepaalde functies missen of überhaupt niet meer werken met je iPhone.

Volgens deze logica zal de iPhone 12 nog updates ontvangen tot en met iOS 19, wat verwacht wordt in september 2025. De update naar iOS 20 krijg je niet meer en als je die toch wil, moet je in september 2026 een nieuwe iPhone kopen. Koop je nu een iPhone 12, dan geniet je nog een kleine twee jaar van software-updates die nieuwe functies introduceren. Je mag er verder zeker van zijn dat elke iPhone op hetzelfde moment een update ontvangt. Of je nu een iPhone 15 of iPhone 12 hebt, de update is op dezelfde dag beschikbaar.

Hier is de vergelijking met goedkope Android-smartphones lastiger, aangezien elke fabrikant een eigen updatebeleid heeft. Samsung neemt hier zonder twijfel de leiding en biedt vier Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates aan op de Galaxy A34. Die is geïntroduceerd in maart 2023 en krijgt daarom langer updates dan de iPhone 12. De OPPO A79 en Motorola moto g84 zijn in het najaar van 2023 uitgebracht en krijgen daarentegen maar twee Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates. Het grote probleem is dat elke fabrikant op een willekeurig, geheel onvoorspelbaar moment updates beschikbaar stelt. Android 14 mag dan wel in oktober 2023 gelanceerd zijn, zowel de OPPO als Motorola hebben de update nog niet ontvangen.

Refurbished iPhone vs goedkope Android-smartphone: eindoordeel

De uitkomst van deze vergelijking komt niet neer op de optelsom van de verschillende onderdelen. De iPhone 12 is inderdaad krachtiger, levert betere cameraprestaties en krijgt consistenter updates dan Android-smartphones van 300 euro. Op vlak van batterij maakt de iPhone 12 dan weer geen schijn van kans en zodra je meer dan 64 GB opslag nodig hebt, begint de prijs van zo'n refurbished iPhone 12 als snel te stijgen.

Ben je niet van plan om te gamen en wil je vooral een telefoon met een goede batterijduur? Dan zijn er meer dan genoeg Android-smartphones rond 300 euro waaruit je kan kiezen. Zijn prestaties en camerakwaliteit van groot belang voor je? Dan is de iPhone 12 zonder twijfel de betere keuze.