Met een budget van 300 euro vind je tegenwoordig een uitgebreid aanbod smartphones. De OPPO A79 bevindt zich rond deze prijs, maar presteert eerder zoals concurrenten die tientallen euro minder kosten. Het display is degelijk, het ontwerp is er één in een dozijn, de camera is hooguit gemiddeld en de algemene prestaties kunnen ermee door.

Smartphonefabrikant OPPO heeft in enkele maanden tijd meerdere goedkope telefoons uitgebracht. Voor deze review gaan we aan de slag met de OPPO A79, die momenteel de duurste optie in de A-serie is. Wees zeker niet afgeschrikt door "duurste", want deze telefoon kost nog steeds maar 299 euro. De concurrentie in deze prijscategorie is pittig en de vraag is nu of de OPPO A79 genoeg te bieden heeft.

OPPO A79 review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds december 2023

Adviesprijs van 299 euro (4GB + 128GB)

Maar één configuratie

Erg veel keuze heb je niet bij de OPPO A79. Er is één configuratie beschikbaar met 4GB RAM en 128GB interne opslag voor een adviesprijs van 299 euro. Die opslag kan je wel uitbreiden met een microSD-kaart. Je kan zelfs tegelijkertijd een microSD-kaart en twee simkaarten gebruiken. Er is hier ook maar één kleur beschikbaar, met name Mystery Black.

De OPPO A79 heeft wel te maken met pittige concurrentie die vaak betere specs aanbiedt. Zo hebben Motorola en Xiaomi meerdere smartphones rond deze prijs met geavanceerdere displays en snellere prestaties. Verder zien we vaak een groothoekcamera in deze prijsklasse, die hier helaas ontbreekt.

Ook de Samsung Galaxy A34 is nu gezakt naar deze prijs en heeft niet alleen betere specs over de gehele lijn, maar ook een uitgebreider updatebeleid. De OPPO A79 krijgt namelijk twee Android-updates, waar de Galaxy A34 het dubbele krijgt. Het feit dat de OPPO A79 nog Android 13 draait uit de doos, maakt hem verder niet aantrekkelijker. Net zoals de goedkopere telefoons van Xiaomi en Poco heeft de OPPO A79 veel last van bloatware en dubbele apps die je niet nodig hebt.

Voor 299 euro doet de OPPO A79 net niet genoeg en vooral de beperkte hoeveelheid RAM speelt hem parten. Net zoals bij de OPPO A58 adviseren we om te wachten op kortingen. Als de prijs zakt naar 249 euro of minder, is dit meteen een interessantere keuze.

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

OPPO A79 review: specs

Swipe to scroll horizontally OPPO A79 specs Adviesprijs 299 euro Scherm 6,72-inch LCD Sunlight Display, 90Hz refresh rate, FHD-resolutie, 680 nits Afmetingen 165,6 x 76 x 8 mm Gewicht 193g Camera's achter 50MP (primair) + 2MP (dieptesensor) Selfiecamera 8MP Chipset MediaTek Dimensity 6020 Opslag 128GB RAM 4GB 5G-connectiviteit Ja Batterij 5.000mAh Opladen 33W, niet draadloos

OPPO A79 review: design

(Image credit: Future)

Plastic behuizing met glanzende afwerking

IP54-score voor water- en stofbestendigheid

3,5mm-koptelefoonpoort

Het design van de OPPO A79 is niets bijzonder. Achteraan zien we een overdreven grote rechthoek met daarin twee camera's en de woorden "Innovative AI Camera". Dat zagen we ook bij de OPPO A58, maar die camera was verre van innovatief en maakte amper gebruik van AI. Onder de hoofdcamera bevindt zich nog een klein zwart cirkeltje en dat is ook letterlijk wat dit is. Het is geen sensor of iets dergelijks, maar gewoon een klein cirkeltje. Nuttig? Nee. Mooi? Twijfelachtig. Hotel? Trivago.

De OPPO A79 heeft verder een plastic achterkant, plastic frame en glazen display met een vooraf aangebrachte plastic screenprotector. De zijkanten zijn gemaakt van mat plastic, maar jammer genoeg heeft de achterkant een glanzende afwerking. Je ziet werkelijk elke kleine vingerafdruk en elk stofje, waardoor de telefoon erg snel vies wordt. We raden dan ook aan om een cover te kopen. Aan de rechterkant vinden we de volumeknop en aan/uitknop met ingebouwde vingerafdrukscanner terug. Hoewel de scanner zelf prima werkt, zat het knopje wat los en konden we ermee wiebelen. Dat had geen invloed op de prestaties, maar voelde wel enorm goedkoop aan.

Met afmetingen van 165,8 x 76 x 8 mm is dit ten slotte geen kleine telefoon. Hiermee is de OPPO A79 zelfs langer dan de Samsung Galaxy S24 Ultra met afmetingen van 162,3 x 79 x 8,6 mm. De onderste schermrand is verder iets dikker dan de andere drie, maar dat zijn we gewend in deze prijsklasse. Het is fijn dat de OPPO A79 nog een 3,5mm-koptelefoonaansluiting heeft, want vanaf dit prijspunt halen sommige fabrikanten dit weg. Verder wijst de IP54-score erop dat de telefoon spatwaterdicht is.

Design score: 3,5/5

OPPO A79 review: display

(Image credit: Future)

LCD-display van 6,72 inch

FHD-resolutie en 90Hz refresh rate

"Sunlight Display" van 680 nits is helemaal niet zo helder

Zelfs voor 250 euro kan je tegenwoordig een smartphone kopen met display met FHD-resolutie en 120Hz refresh rate. De OPPO A79 voldoet grotendeels aan die verwachtingen. Hij is uitgerust met een display met FHD-resolutie (2400 x 1080 pixels) en refresh rate van 90Hz. Hoewel 120Hz fijner was geweest, is 90Hz gewoon prima. Het refresh rate kan zelfs automatisch wisselen tussen 60Hz en 90Hz om energie te besparen.

De beeldkwaliteit is over het algemeen degelijk, vooral voor een LCD-display. Als je recht op het display kijkt, ziet alles er goed uit. Vanuit een schuine hoek oogt alles minder helder, wat we vaker zien bij goedkopere telefoons. Zwarte tinten zien er vervolgens eerder donkergrijs uit, maar als je echt diepzwart en het allerbeste contrast wil zien, moet je eenmaal kiezen voor een AMOLED-display.

De OPPO A79 wordt ten slotte gepromoot met zijn heldere "Sunlight Display", net zoals de OPPO A58. De maximale helderheid van 680 nits in fel zonlicht is echter niet meer dan gemiddeld. In de praktijk is het display niet altijd goed zichtbaar in de zon. Sommige AMOLED-displays kunnen wegkomen met een lagere helderheid, omdat de levendigere kleuren beter zichtbaar blijven, maar dat is hier niet zo. In deze omstandigheden valt het echt op dat we te maken hebben met een LCD-paneel. Je moet trouwens niet veel meer uitgeven als je een feller scherm wil. De Motorola moto g84 met dezelfde adviesprijs heeft namelijk een scherm dat bijna twee keer helderder is.

Display score: 3,5/5

OPPO A79 review: camera

(Image credit: Future)

50MP (primair) + 2MP (diepte) + 8MP (selfie)

Oké prestaties bij daglicht, degelijke HDR

Slechte videokwaliteit en verwarrende fotomodi

We komen nu aan bij de Innovative AI Camera. In de praktijk krijg je één bruikbare camera achteraan, met name de 50MP-hoofdcamera. Die wordt vergezeld met een 2MP-dieptecamera die in de praktijk niets doet. Vooraan zit een 8MP-selfiecamera in een centrale punch-hole bovenaan het display. Een groothoekcamera is hier niet aanwezig.

Op een of andere manier is OPPO erin geslaagd om een verwarrende camera-app te ontwikkelen voor een telefoon met één camera. Zo heb je de mogelijkheid om foto's te nemen in de volledige resolutie van 50MP. Dat kan door in de gewone fotomodus een switch in de bovenste balk om te zetten. Daarnaast is er nog een fotomodus genaamd "Extra HD". Die is extra bijzonder, want je kan hiermee foto's in 108MP nemen. In dit geval gebruikt de OPPO A79 software om van de 50MP-foto een 108MP-foto te maken en bij dat principe stellen we ons meteen vragen. In de praktijk zien de foto's in de Extra HD-modus er dan ook hetzelfde uit als foto's van 50MP in de gewone fotomodus. Het enige dat hier extra wordt toegevoegd is verwarring en valse hoop dat je daadwerkelijk een betere foto zal maken.

Foto's hadden over het algemeen natuurlijke kleuren en soms loont het om de AI Scene Optimizer te gebruiken. De nadruk licht hier op soms, want bij de kleur groen gaat het altijd mis. Of je nu een boom, grasveld of groene auto fotografeert, de AI Scene Optimizer maakt er geregeld een onrealistische, chemische tint groen van. Verder voegt dit vooral extra helderheid toe, ook wanneer dat niet per se nodig is. We raden daarom aan om een foto te nemen met en zonder de optimizer, zodat je zelf kan kiezen wat nu het beste resultaat heeft opgeleverd. De HDR-prestaties zijn vervolgens goed voor deze prijsklasse en zolang je niet recht tegen de zon in een foto neemt, doet de HDR zijn werk en kan je elk onderdeel van de foto goed zien.

(Image credit: Future)

De nachtmodus verricht hier zeker geen wonderen. Je moet zelf de nachtmodus inschakelen en bij onze foto's had de camera telkens drie seconden nodig om de foto te nemen. Schaduwen zijn duidelijker, ruis is wat minder en er zit meer detail in de foto. Het gebrek aan optische beeldstabilisatie zorgt hier wel soms voor problemen. Hoe langer de OPPO A79 nodig heeft voor een foto, hoe groter de kans dat de delen van de foto wazig worden door kleine bewegingen met je handen.

De videokwaliteit is ten slotte niet wat we hadden gehoopt. Hoewel we niet altijd 4K-video zien voor deze prijs, hebben we wel graag de optie om in 1080p bij 60fps op te nemen, maar die is er niet. Je kan alleen wisselen tussen 720p en 1080p, maar je filmt telkens in 30fps. Enige vorm van elektronische stabilisatie was ook handig geweest. Helaas moet je volledig vertrouwen op je al dan niet vaste hand en daardoor zien video's er snel schokkerig uit.

Camera score: 3/5

Cameravoorbeelden

Image 1 of 14 Hoofdcamera (Image credit: Future) Crop op de 108MP Extra HD-modus (Image credit: Future)

Scene Optimizer uit (Image credit: Future) Scene Optimizer aan (Image credit: Future) Scene Optimizer uit (Image credit: Future) Scene Optimizer aan (Image credit: Future) Scene Optimizer uit (Image credit: Future) Scene Optimizer aan (Image credit: Future) Scene Optimizer aan (Image credit: Future) Scene Optimizer aan, 2x zoom (Image credit: Future) Scene Optimizer uit (Image credit: Future) Scene Optimizer aan (Image credit: Future) Scene Optimizer uit (Image credit: Future) Scene Optimizer uit, 2x zoom (Image credit: Future)

OPPO A79 review: prestaties en software

(Image credit: Future)

MediaTek Dimensity 6020 is goed voor gemiddeld gebruik en lichte games

4GB RAM is te weinig, zelfs met virtuele uitbreiding

Bloatware en dubbele apps

OPPO staat niet bekend om zijn baanbrekende prestaties en dat zien we hier. De OPPO A79 is uitgerust met de MediaTek Dimensity 6020 en 4GB RAM. Die chip wordt niet enorm veel gebruikt, maar komt qua prestaties overeen met de Snapdragon 695, een chip van Qualcomm in de lagere middenklasse uit 2023. De hoeveelheid RAM baart ons wel zorgen, want zelfs de goedkopere OPPO A58 heeft 6GB RAM. Twee jaar geleden was 4GB RAM nog voldoende, maar inmiddels verwachten we toch 6GB. 5G-ondersteuning is er gelukkig wel.

Bij de set-up merk je meteen dat de OPPO A79 volgepropt zit met bloatware. Er werd bijna een volledig homescherm ingenomen door vooraf geïnstalleerde apps, waaronder enkele games. Je kan de meeste van deze apps gewoon verwijderen om meer opslagruimte vrij te maken. Door de interface navigeren gaat gelukkig vlot en ook apps worden relatief snel geopend. Standaard staat de virtuele RAM-uitbreiding aan en die creëert 4GB extra "virtuele" RAM zodat je in totaal 8GB RAM krijgt. Toch merkten we snel dat je virtuele RAM niet met echte RAM kan vergelijken.

(Image credit: Future)

Tijdens review gaan we vaak foto's nemen terwijl we Pokémon Go spelen. We nemen een paar foto's, vangen een paar Pokémon, nemen weer wat foto's... We verwachten dat Pokémon Go open blijft staan op de achtergrond terwijl we foto's nemen en bij de meeste smartphones is dat ook zo. De OPPO A79 hoort daar helaas niet bij. Zelfs wanneer we snel één foto namen, moest Pokémon Go helemaal opnieuw opgestart worden. Verrassend genoeg konden we wel Honkai Star Rail spelen op de allerlaagste instellingen (ultra-low, 30fps). We zouden de game-ervaring hier hoogstens "speelbaar" noemen en zeker niet "ideaal" of "vlot", maar je kan niet alles hebben voor dit geld. De OPPO A79 kan dus prima overweg met de meeste apps, maar snel wisselen tussen apps gaat moeizaam door de beperkte hoeveelheid RAM, zelfs als die virtueel wordt uitgebreid.

De OPPO A79 draait ten slotte Android 13 uit de doos en krijgt twee Android-updates krijgen waardoor hij eindigt met Android 15, wat in oktober van dit jaar wordt verwacht. Security-updates ontvangt hij voor drie jaar lang en de laatste update wordt bijgevolg verwacht in januari 2027. Als de telefoon begon op Android 14, zou hij meteen interessanter zijn, maar helaas wordt de A-serie altijd met een oude Android-versie uitgebracht.

Prestaties en software score: 2,5/5

OPPO A79 review: batterij

(Image credit: Future)

5.000mAh-batterij houdt het twee dagen vol

33W-snelladen: na een halfuur iets meer dan 50% opgeladen

Geen oplader in de doos

De batterij van de OPPO A79 is bovengemiddeld. Hij is voorzien van een 5.000mAh-batterij en die ondersteunt 33W-snelladen. In de doos vinden we gek genoeg geen oplader en dat zijn we niet gewend van OPPO. Het feit dat de goedkopere OPPO A58 ook 33W-snelladen ondersteunt en wel wordt geleverd met adapter maakt dit niet bepaald beter. Omdat OPPO gebruikmaakt van zijn eigen SuperVOOC-oplaadstandaard kan je helaas niet snelladen met elke oplader.

Bij gemiddeld gebruik kan je makkelijk twee dagen gebruik halen. Sommige goedkopere smartphones kunnen drie dagen gebruik halen, maar na twee dagen moet je toch echt op zoek naar een oplader. Games hebben verder geen gigantische impact op de batterij, aangezien je toch alles op (ultra) lage instellingen zal spelen.

Opladen gaat ten slotte snel genoeg met een 33W-oplader, die hier gelukkig nog lag na onze review van de OPPO A58. We hadden een halfuurtje nodig om van 5 procent naar 55 procent te gaan en dat komt overeen met de claims van OPPO. Hoe hoger de capaciteit, hoe trager het opladen. Aangezien je met 50 procent batterij al een hele dag verder kan, is deze snelheid gewoon prima.

Batterij score: 4/5

Moet je de OPPO A79 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Design Glazenden afwerking wordt heel snel vies en aan/uitknop wiebelt wat. Koptelefoonpoort en IP54-certificering zijn fijn. 3,5/5 Display Prima display met beperkte helderheid. 3,5/5 Camera Overdag zijn de foto's prima en de HDR degelijk, maar de Extra HD-modus is onnodig. 3/5 Prestaties en software Veel bloatware en dubbele apps. 4GB RAM is te weinig om vlot van apps te wisselen. 2,5/5 Batterij Twee dagen batterij bij gemiddeld gebruik. Na een halfuur is de batterij voor de helft opgeladen, maar er zit geen oplader in de doos. 4/5 Prijs-kwaliteit De prijs is laag, maar toch kan je beter krijgen. 3,5/5

Koop hem als...

Je nog een koptelefoon met kabel hebt De 3,5mm-koptelefoonpoort is met uitsterven bedreigd en we zijn blij dat OPPO hem heeft behouden.



Je een groot scherm wil Het display van 6,72 inch geeft je veel werkruimte en de kleurenweergave is prima.

Je niet elke dag wil opladen De OPPO A79 houdt het makkelijk twee dagen vol en na een halfuur zit de batterij alweer voor de helft vol.

Koop hem niet als...

Je graag foto's neemt De camera mag dan degelijk zijn overdag, maar het gebrek aan stabilisatie en de verwarrende cameramodi bederven de pret.

Je snel van apps wil wisselen Door de beperkte RAM worden apps snel afgesloten op de achtergrond en moeten ze daarna helemaal opnieuw opgestart worden.

Je echt waar voor je geld wil 299 euro is niet veel geld voor een smartphone, maar je kan heel makkelijk betere smartphones vinden. Als de prijs zakt naar 249 euro of minder is deze telefoon zijn geld waard.

OPPO A79: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 OPPO A58 Nokia G42 Motorola moto g54 Adviesprijs 299 euro 249 euro 199 euro Scherm 6,72-inch LCD Sunlight Display, 90Hz refresh rate, FHD-resolutie, 680 nits 6,56-inch LCD-display, 90Hz refresh rate, HD-resolutie, 560 nits 6,5-inch LCD-display, 120Hz refresh rate, FHD-resolutie, 560 nits Afmetingen 165,8 x 76 x 8 mm 165 x 75,8 x 8,6 mm 161,6 x 73,8 x 8 mm Gewicht 193g 194g 177g Camera's achter 50MP (primair) + 2MP (dieptesensor) 50MP (primair) + 2MP (dieptesensor) + 2MP (macro) 50MP (primair) + 2MP (macro) Selfiecamera 8MP 8MP 16MP Chipset MediaTek Dimensity 6020 Snapdragon 480+ MediaTek Dimensity 7020 Opslag 128GB 128GB 256GB RAM 4GB 8GB 8GB 5G-connectiviteit Ja Ja Ja Batterij 5.000mAh 5.000mah 5.000mAh Opladen 33W, niet draadloos 20W, niet draadloos 15W, niet draadloos

Nokia G42 De Nokia G42 is sneller, heeft schonere software en een goed updatebeleid voor deze prijs. Het display heeft een lagere resolutie, maar wel een hoger refresh rate. De camera is ook iets beter en de batterij gaat langer mee. Lees de volledige review