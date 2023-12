De Motorola moto g54 is goedkoop, de batterijduur is fantastisch en de telefoon komt met Android 13. Buiten dat zijn er maar weinig vlakken waarop deze smartphone uitblinkt. Oftewel, een typische budgetsmartphone.

Motorola moto g54: review in een notendop

We hebben al de nodige budgetsmartphones behandeld op TechRadar en het verhaaltje is bijna altijd hetzelfde. Deze telefoons zitten vol met de standaardfuncties die mensen nodig hebben, maar vaak houdt het na deze functies ook weer op.

Dit wil niet zeggen dat deze telefoons slecht zijn. In tegendeel zelfs, voor sommige mensen is dit alles wat ze nodig hebben en de budgetsmartphones van tegenwoordig zijn ook praktisch beter dan de premium smartphones van heel wat jaartjes geleden.

De budgetfavorieten in de Android-ecosysteem worden gedomineerd door Oppo, OnePlus en Motorola wiens moto g54 5G smartphone wij hier gaan reviewen. Dit zijn de ideale smartphones voor mensen die niet veel geld willen uitgeven, maar wel functies willen hebben die thuishoren in 2023.



De Motorola moto g54 5G is een sterke kanshebber om in de top van de beste budget smartphones terecht te komen. Met 8GB RAM, 256GB opslag en een grote batterij van 5000mAh zit je niet verkeerd. En lichtelijk opmerkelijk is het 6,5 inch LCD-scherm met een refresh rate van maar liefst 120Hz. Dat is twee keer zoveel als de reguliere iPhone 15 (Nee, ik hou hier niet over op) en 30Hz meer dan in de Motorola moto g23 die we eerder dit jaar hebben getest.

Motorola moto g54 review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 199,99 euro

Verkrijgbaar sinds oktober 2023

Beschikbaar in Midnight Blue, Indigo Blue, Glacier Blue en Mint Green

De Motorola moto g54 is beschikbaar in alle bekende winkels en webshops in Nederland en België. Voor de nieuwste telg in de Motorola-familie moet je 199,99 euro betalen, maar je kan deze smartphone nu al voor 175 euro vinden bij sommige online retailers. Voor deze prijs krijg je 8GB RAM en 256GB opslag. Je kan de smartphone aanschaffen in de kleuren Midnight Blue, Indigo Blue, Glacier Blue en Mint Green.

Voor deze prijs heeft de moto g54 indrukwekkende specificaties. Het display met FHD-resolutie en 120hz refresh rate springt meteen in het oog, evenals de 256GB opslag. De meeste goedkopere smartphones hebben 128GB (of zelfs 64GB) opslag en Motorola verdubbelt dat hier terwijl het onder de grens van 200 euro blijft. 5G-ondersteuning is geen garantie voor dit geld en ook dat is aanwezig op de moto g54.

Prijs-kwaliteit score: 5/5

Motorola moto g54 review: design

(Image credit: Future)

Plastic behuizing

Voelt stevig maar 'goedkoop' aan

De Motorola moto g54 lijkt erg veel op de Motorola moto g23. Dit is in zichzelf geen slecht punt, want wij waren redelijk te spreken over het design. Net zoals die telefoon is dit een typische 'grote' smartphone, maar ondanks het formaat voelt dit wel fijn aan. Het typische Motorola-design van de platte zijkanten en afgeronde hoeken aan de onder- en bovenkant maakt ook weer een terugkeer in de Motorola moto g54.



Hij is iets kleiner dan met afmetingen 161,56 x 73,82 x 7,99 millimeter. Motorola lijkt een trend te volgen. De moto g54 is nog steeds iets dikker dan sommige telefoons op de markt. Zo is de iPhone 15 'slechts' 7,8mm dik.



De moto g54 heeft een 6,5 inch LCD-scherm met een punch-hole camera aan de bovenkant van het scherm. De achterkant heeft een opvallend camera-eiland dat we vaker zien op Motorola-smartphones. Het is net een spel van 'zoek de verschillen', maar ze zijn er wel. De tweede camera is hier echter geen ultrawide, maar een macrocamera, waarover verderop meer.



De smartphone zelf heeft een plastic frame dat verrassend 'premium' aanvoelt, maar dit is inmiddels een bekend kenmerk van budgetsmartphones want de Oppo A76 en de Motorola moto g23 hebben dit ook.

Design: 3/5

Motorola moto g54 review: display

6,5 inch LCD-display

FHD+-resolutie

120Hz refresh rate

Bij de meeste budgetsmartphones ziet de telefoon zelf er prima uit, maar wordt het vaak duidelijk dat het om een budgetversie gaat als je naar het display kijkt. Deze displays krijgen niet de diepe zwarttinten die je krijgt bij een vlaggenschipmodel. Het 6,5 inch LCD-scherm van de Motorola moto g54 is echter meer dan prima voor een smartphone in deze prijsklasse.



De resolutie van 2.400 x 1.080 pixels is verrassend prima en helemaal gezien de resolutie van 720p op de meeste goedkopere telefoons. Ook het refresh rate van 120Hz is er goed. Dit is sowieso een erg fijne toevoeging, want hierdoor voelt scrollen goed aan en zijn games ook goed te spelen. Een hoge refresh rate in een budgetsmartphone betekent echter niet dat de beperkingen van een goedkoper systeem wordt vereffend.

Over het algemeen zijn de resultaten meer dan prima te noemen, vooral gezien de prijs. Zoals altijd weet je ongeveer wat je kan verwachten als een smartphone koopt die nog geen 200 euro kost. De Motorola moto g54 is goed genoeg voor de meeste streamingdiensten en voor een simpel spelletje hier en daar, maar verwacht niet te veel.



Iets waar we een stuk minder over te spreken zijn, is de helderheid van de smartphone. Als je recht boven je smartphone hangt, dan lijkt die best wel fel maar dat gaat al vrij snel af wanneer je van een andere hoek naar het scherm kijkt. Het gebrek aan helderheid valt namelijk al op als je de telefoon naast de OnePlus Nord uit 2020 legt.

Display: 4,5/5

Motorola moto g54 review: camera

(Image credit: Future)

Twee achtercamera's en natuurlijk een selfiecamera

Foto's zijn oké zolang het licht genoeg is

Laten we heel eerlijk zijn: als je een gemiddelde review van ons hebt gelezen met betrekking tot een budgetsmartphone, dan kan je ongeveer wel gokken hoe het volgende blok eruit zal zien.



De Motorola moto g54 heeft twee camera's aan de achterkant van de telefoon, namelijk een 50MP-hoofdcamera en een 2MP-macrocamera. Foto's met de primaire camera zijn op zich prima, in goed licht en met leuke kleuren om een beetje flair toe te voegen. Het klinkt wellicht knullig, maar je hebt wel echt een beetje kleur nodig want anders zien de foto's er behoorlijk dof uit.



Die extra kleur krijg je met de HDR-functie, maar zoals we vaker zien met deze functies in goedkopere telefoons is het resultaat wisselvallig. De 2MP-macrocamera is aanwezig en hoewel je meer diepgang kan krijgen in foto's van heel dichtbij, zien die er niet erg goed uit. We snappen wel waarom Motorola heeft gekozen voor de macrocamera, want Android-smartphones met slechts één camera achteraan zien we niet meer tegenwoordig.

De selfiecamera is prima, maar verwacht geen kiekjes waarmee je jouw Instagram-profiel een nieuwe boost geeft. En als je iets zoekt voor TikTok, dan kan je beter verder zoeken. Filmen met deze smartphone is op zijn zachts gezegd een ramp.



Als je van foto naar video wisselt, dan merk je meteen op dat je een flink gedeelte van je scherm kwijt bent. Je kan tijdens het filmen kiezen tussen 30 en 60fps en wat je ook doet, kies voor 60fps. Video's zien er al dof en haperig uit met een hoge framerate, dus met een lage framerate is het helemaal niet om aan te zien. Als je inzoomt, dan merk je ook meteen elk object een rare, kartelige rand krijgt.

Camera: 2/5

Voorbeeldfoto's

De 'geweldige' macro-camera

Motorola moto g54 review: prestaties

Mediatek Dimensity 7020

Extra opslag met microSD

5G

De Motorola Moto G54 beschikt over een Mediatek Dimensity 7020 die goed genoeg is voor alledaagse taken, vooral in combinatie met 8GB RAM en 256GB opslag. Je kan het geheugen uitbreiden met een microSD-kaartje.

Het zal niemand verbazen dat je niet zware workloads of games zoals Genshin Impact moet spelen, maar een beetje social media scrollen, YouTube of Netflix en Minesweeper moet wel lukken.

Je kan multitasken met de Motorola moto g54, maar soms kan de smartphone een beetje haperen, wat valt te verwachten voor de prijs. In tegenstelling tot zijn voorganger heeft de smartphone wel ondersteuning voor 5G, dus hij is in ieder geval wel futureproof.

Prestaties: 3,5/5

Motorola moto g54: Software

Android 13

Weinig bloatware

Handige Moto-functies

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Motorola zit altijd dichtbij de stock Android-ervaring en dat is met de Moto G54 niet anders. De smartphone draait op Android 13 in bijna zijn puurste vorm, op Google na natuurlijk.



Zoals Motorola aangeeft, krijg je ook de gebruikelijke slimme functies van het merk. Je kan bijvoorbeeld de zaklamp activeren door snel te schudden met de smartphone (tipje: kijk niet naar de camera als je dit doet) of de camera te activeren door twee keer met de smartphone te draaien.

Software: 4/5

Motorola moto g54 review: batterij

(Image credit: Future)

5.000mAh

Gaat lang mee, twee dagen goed mogelijk

15W-opladen

Een groot voordeel van budgetsmartphones is dat de batterij vaak belachelijk lang meegaat en dat is wederom het geval met de Motorola moto g54. De 5.000mAh-batterij gaat erg lang mee. In de praktijk is het gelukt om maar liefst twee dagen redelijk intensief te gebruiken. Dat is wel echt het grootste voordeel van budgetsmartphones want de batterij is meestal altijd goed.



De moto g22 had slechts 15W-snelladen en de moto g23 maakte de juiste beslissing om de oplaadsnelheid te verdubbelen naar 30W, maar helaas is de moto g54 terug naar 15W gegaan om wat voor reden dan ook. Misschien maar goed dat de batterij lang meegaat.

Batterij: 4/5

Moet je de Motorola moto g54 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Prima specs voor de prijs en zelfs 5G. 5/5 Design Heel basic ontwerp van plastic. 3/5 Display Een FHD-resolutie en 120Hz refresh rate zijn top voor dit geld. 4,5/5 Camera Je hebt in feite maar één bruikbare camera en de resultaten zijn hoogstens "degelijk" te noemen. 2/5 Prestaties 5G-ondersteuning is fijn, evenals 256GB opslag. Een snelheidsduivel is hij echter niet. 3,5/5 Software Motorola gebruikt een schone versie van Android en valt je niet lastig met bloatware of ads. 4/5 Batterij Uitstekende batterijduur van twee dagen, maar de downgrade van 30W naar 15W opladen is jammer. 4/5

Koop hem als...

Je niet veel geld wilt uitgeven

De duurste smartphones kosten tegenwoordig een klein fortuin, maar voor de moto g54 betaal je niet eens 200 euro.

Je veel apps, foto's en video's wil opslaan

256GB opslag is erg veel voor deze prijs. Je kan honderden apps, foto's en video's opslaan voor de telefoon vol zit.

Je een lange batterijduur nodig hebt

Voor een lange batterijduur moet je bij de smartphones van Motorola zijn, want met de 5.000mAh kan je twee of meer dagen mee doen.

Koop hem niet als...

Je sterke camera's zoekt

Je krijgt misschien prima foto's met de primaire camera in goed licht, maar de macrocamera is nutteloos.

Je een snelle smartphone zoekt

Je kan misschien veel apps installeren, maar snel is de moto g54 niet.

Je je telefoon snel wil opladen

Motorola heeft voorheen als 30W-snelladen aangeboden rond dit prijspunt en het is bijgevolg jammer dan de moto g54 slechts 15W-snelladen heeft.

Motorola moto g54: alternatieven

Nokia G42 Ook de Nokia G42 heeft een schone versie van Android 13. Zijn batterij gaat nog langer mee en zijn camera's zijn iets beter, maar qua display en prestaties wint Motorola. Lees onze Nokia G42 review