Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

De beste OPPO A58 deals van vandaag € 249 Bekijken

Als we spreken over budgetsmartphones, dan hebben we het over telefoons onder de 250 euro. De allernieuwste technologie zal je hier niet terugvinden en er zal al helemaal geen groots lanceringsevenement georganiseerd worden. Toch zijn smartphones in deze prijsklasse steeds interessanter geworden de voorbije jaren en weten fabrikanten ons te verrassen. De A-serie van OPPO bestaat uit meerdere smartphones rond 250 euro en in december 2023 werd de nieuwe OPPO A58 geïntroduceerd in deze prijsklasse. Wij zochten uit wat deze telefoon van 249 euro te bieden heeft.

OPPO A58 review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds december 2023

Adviesprijs van 249 euro (6GB + 128GB)

Maar één configuratie

Erg veel keuze heb je niet bij de OPPO A58. Er is één configuratie beschikbaar met 6GB RAM en 128GB interne opslag voor een adviesprijs van 249 euro. Die opslag kan je wel uitbreiden met een microSD-kaart. Je kan zelfs tegelijkertijd een microSD-kaart en twee simkaarten gebruiken. Er is ook maar één kleur beschikbaar, met name Glowing Black.

De OPPO A58 heeft wel te maken met pittige concurrentie die vaak betere specs aanbiedt. Zo heeft Motorola meerdere smartphones rond deze prijs in de moto g-reeks en die hebben allemaal een display met refresh rate van 90 of 120 hertz. Verder zien we vaak een groothoekcamera, die hier helaas ontbreekt. Net zoals de goedkopere telefoons van Xiaomi en Poco heeft de OPPO A58 veel last van bloatware en dubbele apps die je niet nodig hebt.

Voor 249 euro doet de OPPO A58 niet genoeg en we raden aan om te wachten op kortingen. We verwachten nameijk dat zijn prijs nog zal zakken onder 200 euro.

Prijs-kwaliteit score: 3/5

OPPO A58 review: specs

Swipe to scroll horizontally OPPO A58 specs Adviesprijs 249 euro Scherm 6,72-inch LCD Sunlight Display, 60Hz refresh rate, FHD-resolutie, 680 nits Afmetingen 165,7 x 76 x 8 mm Gewicht 192g Camera's achter 50MP (primair) + 2MP (dieptesensor) Selfiecamera 8MP Chipset MediaTek Helio G85 Opslag 128GB RAM 6GB 5G-connectiviteit Nee Batterij 5.000mAh Opladen 33W, niet draadloos

OPPO A58 review: design

(Image credit: Future)

Plastic behuizing met matte afwerking

IP54-score voor water- en stofbestendigheid

3,5mm-koptelefoonpoort

Dit design zien we vaker in de A-serie van OPPO. Er zijn achteraan twee overdreven grote cirkels met daarin de camera's en flits. Rond die camera's zit een glanzende strook met daarin de woorden "Innovative AI Camera". Ongeveer een derde van die tekst is juist, want er zit wel degelijk één bruikbare camera in de bovenste grote cirkel. Of die camera ook innovatief is en AI gebruikt, lees je verderop in de review.

De OPPO A58 heeft een plastic achterkant, plastic frame en glazen display, al is het niet duidelijk welk type glas hier gebruikt is. Het feit dat er een plastic screenprotector vooraf is geïnstalleerd, wijst erop dat het wellicht geen extreem sterk glas is. Het plastic ziet er eigenlijk best goed uit door de matte afwerking met subtiele glinsteringen. Het is alleszins geen vingerafdrukmagneet, dus dat is positief. Over vingerafdrukken gesproken, de scanner zit in een aan/uitknop en werkt uitstekend. De telefoon werd altijd na één poging meteen ontgrendeld.

Dit is zeker geen kleine smartphone met afmetingen van 165,7 x 76 x 8 mm. Hiermee is de OPPO A58 zelfs iets langer dan de Samsung Galaxy S24 Ultra met afmetingen van 162,3 x 79 x 8,6 mm. Persoonlijk heb ik liever een iets kleinere smartphone, dus hou hier rekening mee als je kleine handen en/of broekzakken hebt. De onderste schermrand is verder iets dikker dan de andere drie, maar zeker voor een budgetsmartphone valt dit nog heel goed mee.

In feite ziet de OPPO A58 er duurder uit dan hij is. Het enige dat op het eerste gezicht prijsgeeft dat dit een budgetsmartphone is, is onze goede vriend de 3,5mm-koptelefoonaansluiting onderaan. Verder wijst de IP54-score erop dat de telefoon spatwaterdicht is. Volledige waterdichtheid krijg je niet voor dit geld en het is eigenlijk vooral gênant dat de twee keer duurdere OPPO Reno10 Pro dezelfde IP-score had.

Design score: 4,5/5

OPPO A58 review: display

(Image credit: Future)

LCD-display van 6,72 inch

FHD-resolutie is fijn, maar 60Hz refresh rate is jammer

"Sunlight Display" van 680 nits is helemaal niet zo helder

Displays van goedkope smartphones hebben grote sprongen gemaakt vorig jaar. Zelfs voor 250 euro kan je tegenwoordig een display met FHD-resolutie en 120Hz refresh rate vinden. De OPPO A58 lijkt zijn display te hebben gehaald uit 2020. Het is geen verrassing dat hij een LCD-paneel gebruikt en eveneens geen verrassing dat hij een FHD-resolutie van 2400 x 1080 pixels heeft. Aangezien de OPPO A58 is uitgerust met een 6,72-inch display, zou een lagere resolutie vrij snel opvallen. De onaangename verrassing was het refresh rate van 60Hz. Ik eis zeker niet dat elke budgetsmartphone een 120Hz refresh rate heeft, maar ik verwacht op dit punt wel minstens 90Hz.

De beeldkwaliteit is gelukkig wel degelijk, zeker voor een LCD-display. Kleuren zien er voldoende helder uit en zelfs als je vanuit een hoek naar het display kijkt, kan je nog het een en ander zien. Sommige goedkopere smartphones hebben namelijk proberen met verschillende kijkhoeken. Zo kan een display er goed uitzien als je het recht voor je houdt, maar kan alles plots drastisch anders weergegeven worden als je de telefoon kantelt.

De OPPO A58 wordt ten slotte gepromoot met zijn heldere "Sunlight Display". Blijkbaar is dat een term die OPPO heeft bedacht voor zijn display met een bewonderenswaardig gemiddelde helderheid van 680 nits in fel zonlicht. Met de handmatige slider kan je daarnaast 500 nits halen. Als we kijken naar de Nokia G42 met dezelfde adviesprijs, dan zien we een display met 560 nits piekhelderheid en dat was een van de grootste punten van die telefoon. OPPO mag dit dan wel Sunlight Display noemen, maar de helderheid blijft laag. De Motorola moto g84 die maar een paar tientjes meer kost, haalt bijvoorbeeld 1.300 nits.

Display score: 3,5/5

OPPO A58 review: camera

(Image credit: Future)

50MP (primair) + 2MP (diepte) + 8MP (selfie)

Oké prestaties bij daglicht, degelijke HDR

Slechte videokwaliteit

We komen nu aan bij de zogenaamde Innovative AI Camera. In de praktijk krijg je één bruikbare camera achteraan, met name de 50MP-hoofdcamera. Die wordt vergezeld van een 2MP-dieptecamera die eigenlijk niets doet. Vooraan zit een 8MP-selfiecamera in een centrale punch-hole bovenaan het display. Een groothoekcamera is hier niet aanwezig.

Overdag waren er weinig problemen met de OPPO A58. Foto's hadden natuurlijke kleuren, al had ik wel de indruk dat sommige foto's er een tikkeltje afgewassen uitzagen. De HDR-prestaties zijn goed voor deze prijsklasse en zolang je niet recht tegen de zon in een foto neemt, doet de HDR zijn werk en kan je elk onderdeel van de foto goed zien. Een pluspunt is dat de OPPO A58 snel foto's neemt en goed omgaat met bewegende onderwerpen. Een voorbijrijdende auto werd bijvoorbeeld niet niet wazig.

Bij weinig licht gaat het alles moeizamer. De OPPO A58 heeft vaak problemen met focussen en er is snel ruis te zien op foto's. Daarnaast is er geen automatische nachtmodus. Je moet zelf de nachtmodus inschakelen en bij mijn foto's had de camera telkens vier seconden nodig om de foto te nemen. Jammer genoeg is de meerwaarde van de nachtmodus heel beperkt. Schaduwen zijn wat duidelijker, er is een beetje minder ruis en er zit wat meer detail in de foto. Een vervelend punt is dat sommige delen van de foto met nachtmodus wazig waren, omdat het zonder statief moeilijk is om een smartphone echt helemaal stil te houden voor vier seconden.

De videokwaliteit is ten slotte niet om over naar huis te schrijven. Door de zwakke chipset kan de OPPO A58 maximaal video in 1080p bij 30fps opnemen. Dat is het absolute minimum en zelfs goedkope smartphones ondersteunen vaak 4K bij 30fps of toch 1080p bij 60fps. Er is verder geen enkele vorm van stabilisatie te vinden in de instellingen dus video ziet er enorm snel schokkerig uit.

Camera score: 2,5/5

Cameravoorbeelden

Image 1 of 10 (Image credit: Future) Zelfs met HDR klopt het rood in de boei niet (Image credit: Future) Zonder rood voorwerp in beeld gaat het al beter (Image credit: Future) De rijdende auto's zijn niet vervaagd (Image credit: Future) (Image credit: Future) En daarom neem je geen foto recht tegen de zon in (Image credit: Future) Foto met nachtmodus (Image credit: Future) Dezelfde foto zonder nachtmodus en meer ruis (Image credit: Future) Foto met nachtmodus, gebouw rechts is wat wazig (Image credit: Future) Foto zonder nachtmodus waar het gebouw rechts niet wazig is (Image credit: Future)

OPPO A58 review: prestaties en software

(Image credit: Future)

MediaTek Helio G85 dateert van 2020 en was toen al langzaam

Apps starten traag op, games crashen soms

Bloatware en dubbele apps

We verwachten geen topprestaties van telefoons onder 250 euro, maar de OPPO A58 presteert ronduit ondermaats. Binnenin vinden we een MediaTek Helio G85, een chip uit 2020 voor het budgetsegment. In september 2022 werd de Poco M5s gelanceerd met MediaTek Helio G95, eveneens voor 249 euro. Het feit dat OPPO een jaar later een telefoon uitbrengt die evenveel kost met een oudere versie van die chip kan eigenlijk echt niet. 5G-ondersteuning krijg je hier trouwens niet, dus erg toekomstbestendig is de telefoon niet.

Wanneer je merkt dat door de interface navigeren al niet vlekkeloos gaat, belooft dat niet veel goeds. Ik moest enkele seconden wachten voor zelfs de meest eenvoudige apps opgestart waren. OPPO heeft best wel lef om te beweren dat de batterij van deze telefoon goed is voor 5 uur PUBG, een van de meest veeleisende mobiele games van het moment. Zelf speel ik geen PUBG, maar wel Honkai Star Rail (ook een zware game) en tijdens het installatiescherm haperde de animatie op de achtergrond al. Toen ik daadwerkelijk het spel wilde spelen, stonden alle instellingen automatisch op ultra laag en zelfs dan was de game amper speelbaar.

Een game die vrijwel elke zichzelf respecterende telefoon aankan, is Pokémon Go. Dat kon ik wel probleemloos spelen, zolang ik tussendoor niet van app wilde wisselen. Ik had Pokémon Go gesloten om snel een foto te nemen en toen ik terug wisselde naar de app werd hij volledig opnieuw opgestart. Na ongeveer een halfuur Pokémon vangen, besloot de OPPO A58 ook dat het tijd was om te app uit het niets af te sluiten.

Misschien worden deze rampzalige prestaties goedgemaakt met vlotte, gebruiksvriendelijke software... of niet. De OPPO A58 draait Android 13 en ColorOS 13.1, een bekende combinatie. ColorOS is vrij drukke software en net zoals Xiaomi probeert OPPO hier een interface te creëren die lijkt op iOS. Er zijn ook enkele apps die vooraf geïnstalleerd zijn en die je meteen wil verwijderen, zoals het problematische shoppingplatform Temu. We verwachten dat de OPPO A58 één Android-update zal krijgen waardoor hij eindigt met Android 14, wat gelanceerd is in oktober van vorig jaar.

Prestaties en software score: 1,5/5

OPPO A58 review: batterij

(Image credit: Future)

5.000mAh-batterij houdt het twee dagen vol

33W-snelladen: na een halfuur iets meer dan 50% opgeladen

De batterij van de OPPO A58 maakt de dramatische prestaties toch een beetje goed. Er is een 5.000mAh-batterij aanwezig en die ondersteunt 33W-snelladen. De oplader zit hier ook gewoon in de doos. Draadloos opladen kan natuurlijk niet in deze prijsklasse.

Bij gemiddeld gebruik kan je makkelijk twee dagen gebruik halen. Aangezien games toch praktisch onmogelijk zijn, heb ik niet getest hoelang hij het volhoudt als je dagelijks een uur zou gamen. Sommige budgetsmartphones kunnen drie dagen gebruik halen, maar na twee dagen moet je toch echt op zoek naar een oplader. Ik eindigde die tweede dag meestal met 15 à 20 procent batterij en na een nacht zakt de batterij met ongeveer 5 procent.

Opladen gaat snel genoeg met de 33W-oplader. Ik had een halfuurtje nodig om van 5 procent naar 55 procent te gaan en dat komt overeen met de claims van OPPO. Hoe hoger de capaciteit, hoe trager het opladen. Aangezien je met 50 procent batterij al een hele dag verder kan, is deze snelheid gewoon prima.

Batterij score: 4,5/5

Moet je de OPPO A58 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Design Ziet er duurder uit dan hij is. Voldoende stevig en spatwaterdicht. 4,5/5 Display De beeldkwaliteit is prima, maar het refresh rate van 60Hz is niet meer voldoende. 3,5/5 Camera Overdag zijn de foto's prima en de HDR degelijk. Bij weinig licht zijn de foto's vaak niet bruikbaar. Videokwaliteit is ronduit slecht. 2,5/5 Prestaties en software Een trage chipset van bijna vier jaar oud kan echt niet, zelfs niet voor deze prijs. 1,5/5 Batterij Twee dagen batterij bij gemiddeld gebruik. Na een halfuur is de batterij voor de helft opgeladen. 4,5/5 Prijs-kwaliteit 249 euro is niet veel geld, maar je kan makkelijk beter vinden. 3/5

Koop hem als...

Je een stijlvolle telefoon wil De OPPO A58 ziet er duurder uit dan hij is. Hij is ook bestand tegen spatwater.

Je een groot scherm wil Het display van 6,72 inch geeft je veel werkruimte en de kleurenweergave is prima.

Je niet elke dag wil opladen De OPPO A58 houdt het makkelijk twee dagen vol en na een halfuur zit de batterij alweer voor de helft vol.

Koop hem niet als...

Je graag foto's neemt De camera mag dan degelijk zijn overdag, maar zowel foto's bij weinig licht als video in het algemeen zijn slecht.

Je een vlotte gebruikservaring wil De vier jaar oude chip in de OPPO A58 is erg langzaam en ondersteunt geen 5G. Er is ook best veel bloatware.

Je echt waar voor je geld wil 249 euro is niet veel geld voor een smartphone, maar je kan heel makkelijk betere smartphones vinden. Als de prijs zakt naar 199 euro is deze telefoon misschien zijn geld waard.

OPPO A58: alternatieven

Swipe to scroll horizontally OPPO A58 specs Header Cell - Column 0 OPPO A58 Nokia G42 Motorola moto g54 Adviesprijs 249 euro 249 euro 199 euro Scherm 6,72-inch LCD Sunlight Display, 60Hz refresh rate, FHD-resolutie, 680 nits 6,56-inch LCD-display, 90Hz refresh rate, HD-resolutie, 560 nits 6,5-inch LCD-display, 120Hz refresh rate, FHD-resolutie, 560 nits Afmetingen 165,7 x 76 x 8 mm 165 x 75,8 x 8,6 mm 161,6 x 73,8 x 8 mm Gewicht 192g 194g 177g Camera's achter 50MP (primair) + 2MP (dieptesensor) 50MP (primair) + 2MP (dieptesensor) + 2MP (macro) 50MP (primair) + 2MP (macro) Selfiecamera 8MP 8MP 16MP Chipset MediaTek Helio G85 Snapdragon 480+ MediaTek Dimensity 7020 Opslag 128GB 128GB 256GB RAM 6GB 8GB 8GB 5G-connectiviteit Nee Ja Ja Batterij 5.000mAh 5.000mah 5.000mAh Opladen 33W, niet draadloos 20W, niet draadloos 15W, niet draadloos

Nokia G42 De Nokia G42 is sneller, heeft schonere software en een goed updatebeleid voor deze prijs. Het display heeft een lagere resolutie, maar wel een hoger refresh rate. De camera is ook iets beter en de batterij gaat langer mee. Lees de volledige review