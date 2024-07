Samsung Galaxy S25 Ultra zou grootste probleem van Galaxy S24 Ultra kunnen oplossen

De Galaxy S24 Ultra is een van de beste telefoons die Samsung ooit heeft gemaakt. Dit is voor een groot deel te danken aan de ongelooflijke camera, waardoor hij momenteel bovenaan ons overzicht met de beste cameratelefoons staat. Helaas valt het ontwerp met scherpe hoeken bij velen niet in de smaak. Samsung zou dit echter kunnen aanpakken met de Galaxy S25 Ultra, die waarschijnlijk in januari 2025 wordt uitgebracht.

Toen Samsung besloot om de S Pen te integreren in de Galaxy S22 Ultra om gebruikers een alternatief voor de Galaxy Note 20 Ultra te bieden, heeft dat enkele ontwerpwijzigingen met zich meegebracht. Zo nam het bedrijf eerder dit jaar definitief afscheid van de aflopende randen van de telefoon en introduceerde het een hoekiger ontwerp. Dit maakte het enerzijds makkelijker om te tekenen met de S Pen, maar anderzijds lag de telefoon minder goed in de hand.

Dit zou allemaal wel eens kunnen gaan veranderen volgens betrouwbare leaker Ice Universe. Hij heeft eerder aangegeven hoe het gebruik van de telefoon schade aan zijn hand heeft veroorzaakt en beweert nu dat de scherpe hoeken worden vervangen door afgeronde hoeken. De leaker gaat nog een stapje verder en zegt dat de hoeken "echt afgerond" zullen zijn.

I can confirm 100% that the Galaxy S25 Ultra will not crush your palm again.It's really rounded! pic.twitter.com/rKf8TmCoAsJune 27, 2024

Zowel de Samsung Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus hebben afgeronde hoeken, evenals al hun voorgangers, dus dit zal niet aanvoelen als de grootste ontwerpwijziging die Samsung ooit heeft doorgevoerd. Het is zeker zinvol om meer continuïteit te brengen in de drie toestellen. Liefhebbers van de S Pen in de Ultra-smartphones maken zich misschien zorgen dat de afgeronde hoeken ervoor zorgen dat de S Pen wegvalt, maar dit is blijkbaar niet het geval.

Samsung is ten slotte (nog) niet helemaal klaar met hoekige ontwerpen. Als we de uitgelekte informatie mogen geloven, heeft Samsung plannen om even scherpe hoeken te introduceren in de Galaxy Z Fold 6, die volgende week zou verschijnen.